Interview Die Urner Skirennfahrerin Aline Danioth arbeitet an ihrem Comeback und sagt: «Ich will eine Kugel gewinnen» Nach ihrem dritten Kreuzbandriss überlegte sich Aline Danioth, ob sie ihre Karriere beenden sollte. Sie sah sich nach Alternativen zum Skisport um, aber sie fand nichts. Nun arbeitet die 23-Jährige an der Rückkehr in den Weltcup und hat grosse Ambitionen. Claudio Zanini 08.06.2021, 18.00 Uhr

Das OYM in Cham füllt sich schon vor 8 Uhr mit Leben. «Morgä!», ruft Christoph Sahli, Trainer der Handballerinnen des LK Zug. Die Zugerinnen trainieren auch im OYM, dem neuen Schmuckstück des Leistungssports, das vom vermögenden EVZ-Präsidenten Hans-Peter Strebel finanziert wurde. Sahli hat mit seinem Team Stunden zuvor den Schweizer-Meister-Titel gewonnen. «Hey! Gratuliere!», antwortet Aline Danioth begeistert. Sie kennt hier jeden und jede.

Das OYM ist ihr zweites Zuhause geworden: Aline Danioth in der Physiotherapie. Bilder: Dominik Wunderli (Cham, 25. Mai 2021)

Seit das OYM vor einem Jahr aufging, arbeitet sie hier an ihrem Aufbau. Die Angestellte der Kantine bringt Danioth unaufgefordert einen Kaffee. Während des Interviews werden auch Slalomspezialist Ramon Zenhäusern oder Fechter Max Heinzer eintreffen.

Ein Newsportal führte eine Abstimmung durch. Die Frage war: «Schafft es Aline Danioth zurück in den Weltcup?» Was sagen Sie dazu?

Aline Danioth: Ich nehme mir eigentlich immer vor, solche Sachen, vor allem auch Kommentare, nicht zu lesen. Manchmal mache ich es trotzdem und merke, dass ich es besser lassen sollte. Die Meinung meines nahen Umfelds ist mir eigentlich wichtiger.



Drei Viertel der Leute klickten auf «Ja, sie schafft es».

Oh, das freut mich natürlich. Ich verstehe auch alle, die sagen, Aline wird das eh nicht mehr schaffen. Solche Stimmen gab es auch in meinem Umfeld. Meine Mutter hatte mehrmals gefragt, ob ich nicht etwas anderes tun wolle. Sie sah mich halt leiden. Und eine Mutter will ihr Kind nicht leiden sehen, das ist normal.



Gab es auch Leute ausserhalb der Familie, die sagten, Sie sollten etwas anderes tun?

Als ich kürzlich auf den Ski war, kam ein älterer Mann zu mir. Zuerst wollte er ein Foto machen. Dann sagte er, er könne nicht verstehen, warum ich noch weiterfahren würde. Das hat mich getroffen. Leute, die in ihrem Leben auch eine solch grosse Leidenschaft wie ich gefunden haben, verstehen sicher, warum ich weitermachen will.

Im letzten Herbst sagten Sie, Sie würden Alternativen zum Skifahren in Betracht ziehen. Haben Sie sich konkret umgeschaut?

Ja sicher. Man muss aber zu dieser Aussage wissen: Das habe ich im letzten Oktober gesagt. Ich befand mich in einer sehr schwierigen Phase. Im Januar 2020 habe ich mich verletzt. Ich steckte meine ganze Energie in die Reha. Dann ging ich im Sommer zurück auf den Schnee. Ich habe mich wohlgefühlt, keine Schmerzen, nichts. Auch meine Trainingszeiten waren überdurchschnittlich gut. Dann fahre ich zwei Monate Ski und dann passiert es wieder.



Was ging Ihnen durch den Kopf?

Ich merkte es sofort. Das war das Worst-Case-Szenario. Nach der ersten Untersuchung hiess es, die Bohrkanäle müssten zuerst gefüllt werden. Das bedeutete, dass ich allein vier Monate warten musste, bis das Kreuzband überhaupt geflickt werden konnte. Also insgesamt ein Jahr ohne Skifahren. Ich wusste nicht, wie ich das überleben sollte.

Danioth trainiert derzeit acht Stunden pro Tag.

Bernhard Russi sagte, von 15 Jahren Karriere hätten Sie insgesamt vielleicht drei verloren. Tragisch sei das nicht. Können Sie das jetzt auch so sehen?

Ich musste mich etwas umstellen nach dieser Verletzung. Ich war bislang sehr kurzfristig orientiert. Ich wollte alle Ziele auf dem schnellstmöglichen Weg erreichen. 2019 bin ich zweimal in die Top 7 gefahren, danach wollte ich sofort aufs Podest. Das löst innerlich einen gewissen Stress aus. In meiner jetzigen Situation kann ich es nur packen, wenn ich langfristig denke. Ich weiss ja nicht einmal genau, wann ich wieder Rennen fahren kann. Ich frage mich deshalb: Wo will ich in zehn Jahren stehen? Welche Ziele habe ich in meiner Karriere?



Und welche Ziele haben Sie?

Mein grosses Ziel ist, eine Kugel zu gewinnen. Am liebsten den Gesamtweltcup. Aber es kann auch eine Slalom- oder Riesenslalom-Kugel sein. Ob ich es am Schluss erreiche oder nicht, ist eine andere Frage. Ich gebe mir nun zehn Jahre Zeit dafür. So gesehen sind diese eineinhalb Jahre, die ich jetzt verliere, verkraftbar.

Sie gingen für sechs Wochen nach Hawaii, um Abstand zu gewinnen. Warum ausgerechnet Hawaii?

Als ich im Spital lag, kam mich Nathalie (Gröbli, A-Kader-Athletin aus Nidwalden, Anm. d. Red.) besuchen. Sie hatte vor, eine Hawaii-Reise zu buchen. Das fand ich irgendwie cool. Weil ich eh bis zur nächsten Operation warten musste, war der Moment ideal für längere Ferien. Wenn die Reha einmal begonnen hat, kannst du nicht einfach ein paar Wochen verschwinden. Ich habe erst im Nachhinein gemerkt, wie gut mir diese Reise getan hatte.

Ist es nicht unsensibel, mitten in der Pandemie eine Hawaii-Reise zu machen, während alle zu Hause sitzen?

Es gab sicher einzelne Reaktionen in diese Richtung. Aber ich habe eigentlich erstaunlich viele positive Rückmeldungen bekommen. Viele haben es mir gegönnt. Und ehrlich gesagt, habe ich mir das auch nicht allzu genau überlegt.



Was haben Sie auf Hawaii gelernt?

Zum einen Englisch, ich besuchte einen vierwöchigen Kurs. Zum anderen habe ich Menschen kennengelernt. Etwa zwei Chinesinnen, die in den USA leben. Der Unterschied zwischen unseren Lebensweisen war krass. Im Vergleich zu denen war ich wahnsinnig gestresst. Sie lebten in den Tag hinein, ich ging jeden Morgen um 5 Uhr ins Fitness.



Warum schon um 5 Uhr?

Damit ich am Nachmittag frei hatte. Um 5 Uhr habe ich mit dem Training begonnen, aufgestanden bin ich schon früher. Nach dem Fitness ging ich direkt zur Schule. Ab Mittag hatte ich frei. Es war generell eine komplett neue Erfahrung. Ich reise eigentlich mega viel, aber halt immer mit einem Team. Jetzt war ich auf mich allein gestellt.



Sagen Sie den Leuten dann sofort, dass Sie Aline Danioth, die Skirennfahrerin, sind?

Ich ging mit dem Vorhaben, niemandem vom Skifahren zu erzählen. Ich wollte etwas Abstand nehmen vom Skisport. Doch das war nicht so einfach. Sobald ich mit anderen Leuten ins Gespräch kam, erzählte ich nach den ersten paar Sätzen vom Skifahren. Das geht fast nicht anders, so bin ich nun mal. Skifahren ist meine grosse Liebe.



Nun wohnen Sie in Steinhausen und trainieren in Cham. Wie erleben Sie das Training im OYM?

Du hast alles hier. Es gibt keine Trennung zwischen Physio und Training. Ich habe am gleichen Ort Physio, wie andere Leistungssportler ihr Krafttraining machen. Darum fühle ich mich bereits während der Reha wie eine vollwertige Athletin, das hilft mental extrem. Wenn du in einer Reha bist, wo nur Verletzte sind, ist es weniger motivierend.



Im OYM geschieht die Physiotherapie im gleichen Raum, in dem das Training stattfindet. «Das hilft mental extrem», sagt Danioth.

Sind Sie verletzungsanfälliger als andere?

Der Arzt hat meine Winkel gemessen, um das zu überprüfen. Es ist definitiv nicht so, dass ich besonders ungünstige Winkel habe. Das gibt mir Vertrauen für die Zukunft. Ich glaube mittlerweile, dass ich in Situationen geriet, in denen jeder das Kreuzband gerissen hätte.



Eine lange Verletzungsgeschichte Aline Danioth hat für ihr Alter von 23 Jahren bereits eine umfangreiche Krankenakte. Dreimal riss ihr Kreuzband. Erstmals 2016, dann 2020 gleich zweimal innert neun Monaten. Die Verletzungen zogen fünf Operationen mit sich. Besonders schmerzhaft seien aber die Rückenprobleme gewesen. Im Frühling 2019 hatte sie einen Bandscheibenvorfall und dadurch neurologische Ausfälle in den Beinen. «Das war am schlimmsten. Bei einem Kreuzbandriss gibt es ein Schema, nach dem du verfolgen kannst. Bei den Rückenschmerzen wusste ich nicht so genau, wie ich sie lösen konnte», sagt Danioth. (cza)

Denken Sie, dass Sie mehr Pech haben als andere?

(überlegt) Nein. Ich habe nicht mehr Pech. Ich finde, ich habe mega viel Glück, dass ich eine solche Leidenschaft gefunden habe. Ich weiss nicht, ob das Skifahren allen im Weltcup so viel Spass macht wie mir. Und darum habe ich auch den Willen, mich zurückzukämpfen. Ich trainiere acht Stunden am Tag und bin durchgehend motiviert. Manchmal weiss ich selbst nicht, woher diese Kraft kommt.