Handball NLA Er kassiert am meisten Strafen: Der Krienser Aljaz Lavric will mehr «mit dem Kopf» spielen Die NLA-Handballer von Kriens-Luzern gastieren am Samstag beim RTV Basel. Ein slowenisches Duell verspricht Spannung. Stephan Santschi 19.02.2021, 05.00 Uhr

Kein Durchkommen: Aljaz Lavric nimmt Sven Schafroth in die Mangel. Bild: Alexander Wagner

Exakt 200 Sekunden waren gespielt, da musste Aljaz Lavric das Feld bereits wieder verlassen. Im Heimspiel am letzten Samstag gegen GC Amicitia Zürich brachte der Abwehrchef des HC Kriens-Luzern den gegnerische Kreisläufer zu Fall. Die Konsequenz: Penalty und Zweiminutenstrafe. Während der Wurf vom Siebenmeterpunkt als Massnahme in Ordnung war, überraschte die frühe Zeitstrafe, zumal als Verwarnung noch keine gelbe Karte gezückt worden war. Nick Christen, der Geschäftsführer von Kriens-Luzern, kommentiert den frühen Einsatz der Zweiminutenstrafe so:

«Damit ist es an der WM losgegangen. Handball ist eine Vollkontaktsportart, da sollte doch etwas zugelassen werden. Ich finde, das ist der falsche Weg.»

Christen betont aber auch: «In der Schweiz ist die Linie der WM zum Glück nicht zu 100 Prozent übernommen worden. Ein Schiedsrichter soll ein Foul ahnden, wenn er es gesehen hat und nicht wenn er vermutet, dass es stattgefunden hat.»

Für Aljaz Lavric, der bei den Kriensern mit Filip Gavranovic eine der stabilsten Verteidigungen der Liga organisiert, bedeutet dies, dass er sein Spiel etwas umstellen muss. Der 27-jährige Slowene zählt in der Schweiz zu den stärksten Abwehrspielern, ist mit 20 Zeitstrafen und 11 Verwarnungen aber auch der meistbestrafte Akteur. Unfair agiert er nicht, Schläge ins Gesicht sind für ihn tabu, den Respekt muss er sich aber jeweils von Beginn weg mit einer harten Gangart verdienen. «Ich kann es nicht einfach locker angehen», erklärt Lavric. «Künftig muss ich aber mehr mit dem Kopf spielen.»

Erster Namenssponsor: NLA heisst neu QHL

Aljaz Lavric steht in der zweiten Saison mit Kriens-Luzern, vor kurzem hat der seinen Vertrag bis 2023 verlängert. Mittlerweile hat er sich zum absoluten Defensivspezialisten entwickelt. Im linken Aufbau kommt er praktisch gar nicht mehr zum Einsatz, dort sorgen Hleb Harbuz und Tim Rellstab für die Musik. Für Lavric ist das in Ordnung:

«Auf diese Weise sind alle drei Spieler zufrieden. Bei uns stellt sowieso jeder den Erfolg und nicht die persönliche Leistung in den Vordergrund.»

Am Samstag, wenn die Krienser auswärts gegen den RTV Basel antreten (17.30 Uhr, live auf handballtv.ch) wird der 1,99 Meter grosse und 104 Kilo schwere Musterathlet auf jenes Team treffen, gegen das er bisher seine beiden einzigen Tore in dieser Saison erzielt hat. «Das ist Zufall», antwortet er lachend auf die Frage, weshalb er bisher nur gegen Basel traf. Erklärbar ist allerdings, weshalb er den besten Torschützen der Basler, Aleksander Spende, gut kennt. Auch er ist Slowene, vor ein paar Jahren spielten sie gemeinsam für eine Saison in Novo Mesto. Auch damals waren die Rollen klar verteilt: Spende skorte, Lavric hielt hinten den Laden dicht. «Er kann aus jeder Lage Tore schiessen», sagt Lavric – im Wissen, dass es sein Job sein wird, genau das zu verhindern.

Übrigens: Seit gestern hat die höchste Liga der Schweiz erstmals einen Namenssponsor. Das Schweizer Telekommunikationsunternehmen Quickline unterschrieb eine Vereinbarung für drei Jahre, fortan heisst die NLA darum Quickline Handball League oder kurz: QHL.