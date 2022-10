Turnen Alle Augen sind auf diese Überfliegerin gerichtet Die BTV-Turnerin Larissa Bänninger ist derzeit das Mass aller Dinge. An der Challenge in Willisau bestätigt sie ihre hervorragende Form. Stefanie Meier 04.10.2022, 05.00 Uhr

Larissa Bänninger will an den nationalen Titelkämpfen ihren Höhenflug fortsetzen. Bild: Markus Huber (Willisau, 1. Oktober 2022)

Sie hat sämtliche Qualifikationswettkämpfe für sich entschieden und ist eine heisse Kandidatin im Kampf um den Schweizer-Meister-Titel in der Kategorie 6: Larissa Bänninger, 17-jährig, in Ausbildung zur Schreinerin, Überfliegerin im Geräteturnen. Die BTV-Athletin ist aktuell das Mass aller Dinge und dominiert das Wettkampfgeschehen in der Kategorie 6.

An der SM-Challenge am Samstag in Willisau lieferte sie die nächste Machtdemonstration. Sie siegte mit beeindruckenden 38,00 Punkten und unterstreicht damit ihre Ambitionen auf eine Toprangierung an den diesjährigen Schweizer Meisterschaften. Ihr definiertes Ziel für die Titelkämpfe: die beste Leistung abrufen und alles «bocken», was so viel bedeutet wie alle Landungen sauber stehen.

Mit Detailarbeit zum Erfolg

Bänninger gibt sich bescheiden und hält sich unauffällig im Hintergrund. Nicht aber, wenn sie turnt. Dann sind alle Augen auf sie gerichtet. Seit dieser Saison erst recht. Macht sie das nervös? «Ein bisschen. Nicht zu viel und nicht zu wenig. Gerade richtig», sagt sie. Genauso strukturiert, wie ihre Wortwahl ausfällt, erlebt man sie auf dem Wettkampfplatz. Sie tritt äusserst ruhig, fokussiert und selbstsicher auf. Und hat der Wettkampf erst einmal begonnen, ist Bänninger voll in ihrem Element.

Das Turnen wurde der Luzernerin quasi in die Wiege gelegt. «Mein Vater, Grossvater und Urgrossvater waren Turner. Obwohl meine Eltern mir die Wahl der Sportart freigelassen haben, bin ich heute auch leidenschaftliche Turnerin und bekomme von meiner Familie sehr viel Unterstützung.» Bereits jetzt turnt die 17-Jährige anspruchsvolle Übungen, an deren technischer Ausführung es kaum etwas zu bemängeln gibt. Ihre Noten liegen daher konstant zwischen 9,20 und sagenhaften 9,80 Punkten. Ganz nach dem Motto «Der Teufel sitzt im Detail» will sie in den kommenden Wochen an Finessen arbeiten. «Ich will die Rückmeldungen vom Wettkampf umsetzen», sagt Bänninger. «Und ganz wichtig ist mir, dass ich meine Standquote so hoch wie möglich halten kann.» Oder eben «bocken», wie sie es umgangssprachlich nennt – und damit im Vergleich zur Konkurrenz den Unterschied machen.

Auf dem Sprung in die Königskategorie

Unabhängig von ihrem Abschneiden an den nationalen Titelkämpfen wird Larissa Bänninger den Schritt in die Königskategorie 7 wagen. «Das heisst für mich, neue Elemente und Kombinationen zu lernen. Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung.»

Ende Oktober greifen die Männer nach Edelmetall an den Schweizer Meisterschaften. Titelverteidiger Simon Stalder (STV Rickenbach), Vereinskollege Stefan Meier und der BTV-Turner Mario Meier gehören in der Kategorie 7 zum engeren Favoritenkreis. Bei den Frauen bekommt die mehrfache Schweizer Meisterin Sandra Garibay (BTV Luzern) ebenfalls Konkurrenz aus den eigenen Reihen. Anja Langensand (Obwalden), Paciane Bo Studer (Nidwalden) und Kaya Dimmler (BTV Luzern) zeigen eine starke Saison. Den Auftakt machen die Turner am 29./30. Oktober mit den Einzel- und Mannschaftsmeisterschaften in Morges. Am 5./6. November in Kirchberg folgen der Mehrkampfwettkampf der Turnerinnen und alle Gerätefinals. Den Abschluss bilden der Mannschaftswettkampf der Frauen und das «Sie+Er»-Turnen am 12./13. November in Olten.