Interview Mario Frick schwärmt über das Rampenlicht beim FCL: «Alles ist mindestens eine Nummer grösser» Trainer Mario Frick spricht über den Start gegen Basel, den nächsten Neuzugang in der zentralen Abwehr, das Potenzial und die Ausstrahlung des FC Luzern. Daniel Wyrsch Jetzt kommentieren 22.01.2022, 05.00 Uhr

Mario Frick fühlt sich in der Swisspor-Arena sichtlich wohl. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 21. Januar 2022)

Der FC Luzern geht in einer Woche mit elf Punkten aus 18 Spielen in die Rückrunde. Das ist die Bilanz eines designierten Absteigers. Spüren Sie den Druck, nicht absteigen zu dürfen?

Mario Frick: Ich spüre momentan keinen Druck – auch wenn wir uns natürlich durchaus der Situation bewusst sind. Wir schauen nach vorne, versuchen, möglichst unsere Inputs und positive Energie reinzubringen. Das ist zuerst mal das Wichtigste. Und auch mit den Spielprinzipien und Ideen die nötigen Punkte zu holen, dass wir möglichst schnell vom letzten Platz wegkommen.

Sie sind jetzt drei Wochen Trainer hier, was gibt Ihnen die Gewissheit, mit dieser Mannschaft aus der Abstiegszone wegzukommen?

Wenn ich diese Überzeugung nicht gehabt hätte, wäre ich nicht vom Erstplatzierten der Challenge League zum Letzten der Super League gegangen. Ich sehe das Potenzial – nicht nur bei der Mannschaft, sondern im ganzen Umfeld. Ich möchte jetzt nicht gleich vom «schlafenden Riesen» sprechen, aber es schlummert sicher ein grösseres Potenzial im FC Luzern. Ich sehe, was möglich ist, wenn wir aus dieser Talsohle herauskommen. Und ich bin 100 Prozent überzeugt, dass wir es schaffen.

Im ersten Match geht es zum Rückrundenauftakt zu Hause gegen das Spitzenteam FC Basel: Ist es Pflicht, zum Start zu reüssieren?

Pflicht ist es, alles rauszuhauen und daran zu glauben, dass wir dieses Spiel gewinnen können. Es ist wichtig, wie wir auf den Rasen gehen, welche Intensität und Aggressivität wir auf den Platz bringen. Die Überzeugung und Körpersprache sind für mich entscheidend. Je mehr wir von diesen Komponenten auf den Platz bringen, umso grösser wird die Chance, dass wir den Match gewinnen.

Sie wollen die fitteste Mannschaft der Liga stellen. Wird man FCL-Spieler sehen, die problemlos in der Lage sind, 90 Minuten plus Nachspielzeit zu rennen?

Davon bin ich überzeugt. Mir war wichtig, dass wir in den letzten drei Wochen im athletischen Bereich extrem viel gearbeitet haben. Nun haben wir noch eine Woche Zeit. Allerdings müssen wir jetzt langsam runterfahren, weil eine gewisse Müdigkeit vorhanden ist. Die Mannschaft ist sehr bemüht, sie ist voll fokussiert bei der Arbeit.

Am Mittwoch machte der FCL einen Ausflug auf den Hoch-Ybrig in den Schnee. Ging es dabei um einen Teambuilding-Event?

Es ging um den Teamgeist, einfach auch mal ein bisschen weg vom Fussball zu sein, um sich in einem anderen Umfeld kennen zu lernen. Damit Spieler untereinander etwas machen, das sie sonst kaum miteinander tun. Das war ein in jeder Hinsicht gelungener Anlass – Grundstein für eine erfolgreiche Rückrunde.

Sie erzählten im neusten Interview, dass Sie noch einen grossen, kopfballstarken und schnellen Innenverteidiger holen wollen – Timm Klose ist es sicher nicht. Gibt es diesen Spieler tatsächlich für Luzern, oder haben Sie ihn erst im Kopf?

Wir haben ihn schon im Kopf, aber er steht noch nicht da. Gerade die Wintertransferzeit ist nicht so einfach, gestaltet sich immer kompliziert. Es wäre unser Wunsch gewesen, wenn wir ihn bereits hier hätten und er im letzten Testspiel am Samstag gegen Altach spielen könnte. So wie es derzeit aussieht, wird es noch bis kommende Woche dauern, bis die Verpflichtung fix ist. Dass wir noch eine Verstärkung auf dieser Position brauchen, ist klar.

Was hat sie bisher am meisten überrascht beim FCL?

Zuerst möchte ich betonen, wie angenehm die Zusammenarbeit mit den Mitarbeitenden im Klub ist, auch wenn mich dies nicht in dem Sinne überrascht hat. Dazu gehören alle aus dem Staff und dem gesamten Umfeld. Ich komme jeden Tag sehr gerne an die Arbeit, das ist die Voraussetzung, um erfolgreich zu sein. Dann gehört dazu das Potenzial, das wir in der Mannschaft haben. Es kristallisiert sich immer mehr heraus. Wichtig ist jetzt, die richtigen Spieler zusammen aufs Feld zu schicken, die miteinander harmonieren. Dass sie den Fussball zeigen, den wir uns vorstellen hinsichtlich Intensität, Positionsgefühl, Läufe und Spiel in die Tiefe. Daran arbeiten wir täglich.

Was ist der grösste Unterschied, den Sie zwischen dem FC Luzern und Ihrem ehemaligen Verein FC Vaduz erkennen?

Alles ist mindestens eine Nummer grösser, das öffentliche Interesse am Klub ist einiges höher als in Vaduz. Die Beachtung und Ausstrahlung ist eine ganz andere, ich habe in den drei Wochen in Luzern so viele Interviews gegeben wie in zwei bis drei Monaten in Liechtenstein.

Macht Ihnen dieser Umstand Freude?

Das macht Spass, das wollte ich immer, ich kenne diese Aufmerksamkeit aus meiner Profizeit in Italien. Nach meiner Karriere vermisste ich dieses öffentliche Interesse. Ich bin bisher rundum glücklich in Luzern.

