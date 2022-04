FC Luzern FCL mit gewichtiger Absenz gegen Rückrunden-Topteam St. Gallen: Für Burch steht als Captain-Ersatz Ugrinic bereit Marco Burch ist der wertvollste Profi des FC Luzern – am Ostermontag (14.15 Uhr) im Heimspiel gegen St. Gallen ist der 21-jährige Innenverteidiger gesperrt. Daniel Wyrsch Jetzt kommentieren 14.04.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der U21-Internationale Marco Burch hat bei Transfermarkt einen enormen Sprung gemacht: Innert knapp neun Monaten steigerte sich der geschätzte Marktwert des FCL-Innenverteidigers von 600 000 auf fünf Millionen Euro. Der Alpnacher ist seit Frühjahr 2021 unumstrittener Stammspieler – damals war er von einer mehrmonatigen Meniskusverletzung gestärkt zurückgekehrt.

FCL-Verteidiger Marco Burch hat seine beiden Tore in der laufenden Rückrunde mit einer aus seinen Fingern geformten Acht zelebriert. Noch ist nicht bekannt, was der Obwaldner damit symbolisiert. Bild: Claudio Thoma/Freshfocus (St.Gallen, 19. März 2022)

Burch (21) setzte sich im Kampf um eine Position in der zentralen Abwehr gegen den erfahrenen 1,93-Meter-Hünen Lucas Alves durch. Der Brasilianer spielt nach einem Abenteuer in Saudi-Arabien nun beim griechischen Erstligisten PAS Lamia. Burch dagegen feierte als wichtiger Spieler den ersten Cupsieg seines Ausbildungsklubs FC Luzern seit 1992.

In der laufenden Saison ist der 1,83 Meter grosse Abwehrmann bei den Innerschweizern gar nicht mehr wegzudenken: Von 29 Ligaspielen verpasste Burch nur eines. Der Grund war ein sehr trauriger: ein Todesfall in der Familie. Die restlichen 28 Partien spielte Burch durch, er ist der am meisten eingesetzte FCL-Spieler.

In St. Gallen regte sich der Besonnene zu fest auf

Doch die von Anfang an komplizierte Saison hat auch beim teaminternen Aufsteiger Spuren hinterlassen. Der sonst ruhig und überlegt auftretende Burch konnte sich zuletzt in Schlussphasen zweier Begegnungen nicht beherrschen: In St. Gallen, wo er seine Farben mit seinem zweiten Saisontreffer früh 2:0 in Führung geschossen hatte, kassierte er in der 95. Minute eine gelbe Karte wegen Reklamierens.

Die Partie vor rund 18'000 Zuschauern im St. Galler Kybunpark ging trotz klarem Luzerner Chancenplus in der zweiten Halbzeit unglücklich 2:3 verloren. Am vergangenen Samstag beim 2:2-Remis auswärts gegen GC holte sich Burch seine insgesamt vierte Verwarnung, womit er am Ostermontag (14.15 Uhr) zu Hause gegen St. Gallen eine Gelbsperre absitzen muss.

Gewichtige Abwesenheit in der zuletzt anfälligen Abwehr

Die Abwesenheit von Burch kommt in einem ungünstigen Moment: Die fünftplatzierten St. Galler sind sehr formstark, keine Mannschaft hat in den ersten elf Spielen der Rückrunde so erfolgreich gespielt wie die Ostschweizer: Mit 25 Punkten und 31 geschossenen Toren haben sie zwei essenzielle Liga-Bestwerte.

Die auf dem Barrageplatz (9.) stehenden Luzerner dagegen holten in den letzten drei Partien nur zwei Zähler und kassierten sieben Gegentreffer. Wir fragten den FCL-Coach, ob das Fehlen von Burch ein herber Verlust gegen St. Gallen sei. Mario Frick antwortete:

«Marco ist sicher ein wichtiger Spieler für uns und entsprechend wären wir froh, ihn gegen St. Gallen dabei zu haben. Ich bin aber überzeugt, dass wir seine Absenz gut kompensieren können.»

Mario Frick während dem Spiel im St. Galler Kybunpark, dass er mit dem FC Luzern unglücklich 2:3 verlor. Bild: Claudio Thoma/Freshfocus (St.Gallen, 19. März 2022)

Luca Jaquez dürfte Burchs Stellvertreter gegen St. Gallen sein. Der 18-jährige Innenverteidiger hat erst einmal – zum Rückrundenstart gegen Basel (0:3) – in der Liga gespielt. Frick hat sich noch nicht festgelegt, wer anstelle von Burch in der Startelf stehen wird. Keine gute Karten hat Serkan Izmirlioglu, der im Winter von Wil zum FCL wechselte. Der 23-jährige Verteidiger soll immer wieder durch kleinere Verletzungen oder Krankheiten zurückgeworfen worden sein.

Weil Burch zuletzt meist das Team anführte, stellt sich zudem die Captainfrage. «Falls es nötig sein sollte, würde Filip Ugrinic die Captainbinde gegen St. Gallen tragen», sagte Frick.

Luzern-Mittelfeldspieler Filip Ugrinic (rechts) im Zweikampf mit dem St.Galler Mittelfeldspieler Jordi Quintillà. Bild: Claudio Thoma/Freshfocus (St.Gallen, 19. März 2022)

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen