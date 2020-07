Als der FC Sursee in die NLB aufstieg: «Mit vier Cars fuhren wir zurück nach Sursee und drehten eine Runde im Städtli» Der FC Sursee steigt 1993 zum ersten und einzigen Mal in die NLB auf. Die Festivitäten kennen keine Grenzen. Spieler und Präsident blicken zurück. Simon Wespi 03.07.2020, 05.00 Uhr

Im Juni 1993 war es so weit. Der FC Sursee steigt zum ersten und einzigen Mal in die Nationalliga B auf. Es war das Jahr, in dem Ciriaco Sforza nach Kaiserslautern wechselte, Alain Sutter zu Nürnberg transferiert wurde und der FC Aarau Schweizer Meister wurde. Der SC Kriens sowie Luzern spielten in der NLA, die heutigen Spitzenteams FC Basel sowie St.Gallen in der NLB. Und plötzlich ist da der FC Sursee, der Historisches erreichte. Ein Kräftemessen mit Spitzenteams und Traditionsclubs wurde Realität.

Ein 0:0 im Rückspiel gegen Renens vor 2800 Zuschauern genügte. Im Aufstiegsteam waren Namen wie Routinier Thomas Tschuppert, Jungspund Geni Colatrella oder Spielertrainer Charly Herberth. Mit dabei war auch Erich Möstl. Der Stürmer und heutige Sportchef (50) erinnert sich: «Wir feierten danach ein riesen Fest. Zu dieser Zeit waren auch die Freundinnen und Frauen dabei. Das war sehr speziell.» Wie es sich gehörte, zog die Mannschaft weiter Richtung Städtli ins Restaurant Schweizerheim, dort dauerten die Festivitäten bis in die Morgenstunden.

Die Party nach dem Aufstieg in die NLB im Jahr 1993. Von links: Xaver Gisler, Andreas Bürgisser, Philipp Suppiger, Mario Avagliano, Andreas Hediger, Daniel Wildisen, Roli Huber. Das Siegerfoto der Aufstiegsmannschaft 1993. Thomas Tschuppert (links) beim Interview mit Präsident Roli Huber. Stadtpräsident Remo Casserini (links) gratuliert Thomas Tschuppert.

Den Grundstein für den Aufstieg legte der FC Sursee im Hinspiel. «Wir reisten als klarer Aussenseiter in die Westschweiz», erinnert sich Präsident Roli Huber. Bei Renens an der Seitenlinie stand Gabet Chapuisat. Um eine reelle Chance zu haben, brauchten die Surseer ein Auswärtstor. Huber kann sich noch genau erinnern. «Wir spielten bei brütender Hitze. Renens ging schnell in Führung. Doch wir konnten das Spiel tatsächlich noch drehen. Geni Colatrella schnürte einen Doppelpack.» Bei den Spielern sowie den mitgereisten Fans und Familien gab es kein Halten mehr. «Mit vier Cars fuhren wir anschliessend zurück nach Sursee und drehten eine Runde im Städtli. Die Euphorie war grenzenlos.» In der gesamten Rückrunde blieb das Fanionteam ungeschlagen. Gründe für den Erfolg nennt Möstl: «Wir sind als Team zusammengewachsen. Auch hatten wir einen enormen Teamgeist.»

Das erste Match in der NLB bestritt Sursee im St.Galler Espenmoos. «Wir haben sie an die Wand gespielt. St.Gallen hat uns jedoch knallhart ausgekontert. Am Schluss haben wir 0:4 verloren» so Huber. «Da wussten wir, wir sind in der NLB angekommen».