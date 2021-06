Joel Wicki überzeugt beim Stoos-Schwinget

Souveräner Stoos-Sieg Joel Wicki schwingt, als hätte es nie eine Pause gegeben Joel Wicki will in dieser Saison so erfolgreich schwingen wie 2019. Nimmt man seinen überzeugenden Auftritt beim Stoos-Schwinget als Massstab, dürfte ihm das gelingen. Am nächsten Sonntag ist er beim Innerschweizer Teilverbandsfest wieder Favorit. Claudio Zanini 27.06.2021, 15.03 Uhr

Im ersten Gang bezwingt Joel Wicki (oben) den Berner Matthias Aeschbacher. In Zug 2019 hatte er den gleichen Gegner zum Auftakt. Urs Flüeler/Keystone (Ibach, 26. Juni 2021)

Der Schwingsport wirkte etwas entwurzelt auf dem Fussballplatz Wintersried in Ibach, dem Ortsteil der Gemeinde Schwyz. Wo normalerweise Leichtathletik-Wettkämpfe und Fussballspiele stattfinden, standen am Samstag einige der besten Schwinger des Landes in drei Sägemehl-Ringen, etwas verloren auf der grossen Rasenfläche. Ländlermusik plätscherte aus den Lautsprechern, in den grünen Schalensitzen der Tribüne sassen einige Medienleute. Nirgends Alphörner und Jodelchöre, kein aufwendig geschnitzter Brunnen aus Holz. Schwinger, die sich erfrischen wollten, machten das bei den Schuhputzanlagen der Fussballer.

Den Protagonisten fehlten vor allem aber Zuschauer. Im ersten Gang liessen viele die Spannung vermissen. Mehrere Duelle gingen über die volle Gangdauer von sechs Minuten und endeten gestellt. Ein träger Auftakt. Benji von Ah, der im ersten Gang zu einem Unentschieden gegen Kilian von Weissenfluh kam, sagte: «Schwingen lebt von den Zuschauern. Sie werden heute schmerzlich vermisst. Nicht alle von uns sind bereits wach.»

Die Sportanlage Wintersried in Ibach. Bereits am nächsten Sonntag wird dort wieder geschwungen. Urs Flüeler/Keystone

Wickis eindrücklicher Sieg gegen Christian Schuler

Die Innerschweizer zeigten sich im Anschwingen aber grundsätzlich aufgeweckter als die Berner Rivalen. Nach zwei Gängen lagen Joel Wicki, Christian Schuler, Reto Nötzli und Michael Gwerder an der Spitze. Alle hatten zwei Siege auf dem Notenblatt. Und so kam es bereits vor der Mittagspause zu Innerschweizer Duellen. In der Spitzenpaarung des dritten Gangs mussten Joel Wicki und Christian Schuler gegeneinander antreten. Matthias Sempach, der König von 2013, der als SRF-Experte amtet, sagte nach dem Duell der beiden: «Die Art und Weise erinnerte mich stark ans Eidgenössische 2019.» Dort bettete Wicki ein ums andere Mal erfahrene Athleten mit dem ersten Zug ins Sägemehl. Gestandene Schwinger wirkten hilflos. Wicki tat es nun auch mit Christian Schuler, der in dieser Saison seinen 100. Kranz gewinnen dürfte, wenn alles normal läuft.

Christian Schuler (unten) hatte Joel Wicki im dritten Gang nichts entgegenzusetzen. Urs Flüeler/Keystone

Sponsoren blieben ihm treu

Es folgte zwar kein Spaziergang, aber Wicki begegneten keine unüberwindbaren Hindernisse auf dem Weg zum Titel. Der Berner Fabian Staudenmann, der im vierten Gang folgte, rang ihm ein Unentschieden ab. Wicki sagte später dazu: «Dann weiss man, was man noch besser machen kann.» Im fünften Gang bekam er den Berner Überraschungsmann Jan Wittwer zugeteilt. Wittwer konterte Sven Schurtenberger im zweiten Gang aus. Gegen Wicki sollte ihm aber kein nächster Coup gelingen.

Im Schlussgang standen Wicki und Schurtenberger, die sich sehr gut kennen, weil sie zwei- bis dreimal pro Woche miteinander trainieren. Schurtenberger weiss um die Qualitäten des Entlebuchers bestens Bescheid. Und dennoch lag er nach 30 Sekunden auf dem Rücken. Es war eine Kopie der Ereignisse von 2019. Bereits damals trafen die beiden Luzerner im Stoos-Schlussgang aufeinander. Und auch damals siegte Wicki mit Kurz, noch vor Ablauf der ersten Minute. Auf der Tartanbahn des Stadions sagte er nach dem Sieg: «Es fehlt eigentlich alles ohne Zuschauer. Aber ich bin froh, dass es so gut gelaufen ist für mich.» Wicki scheint genau dort weiterzumachen, wo er vor der langen Pause aufgehört hat. Er habe ausserdem auch das Glück gehabt, dass ihm sämtliche Sponsoren treu geblieben sind, obwohl er ihnen fast zwei Jahre kaum Sichtbarkeit bieten konnte.

An den kommenden drei Sonntagen stehen auf der Sportanlage Wintersried drei Kranzfeste auf dem Programm: Innerschweizer, Rigi-Schwinget, Schwyzer Kantonales. Wicki wird am nächsten Sonntag am gleichen Ort zu den Favoriten gehören. Auch Samuel Giger, das Aushängeschild aus der Ostschweiz, wird erwartet. Rigi und Kantonales wird Wicki schliesslich auslassen. Der eine oder andere dürfte aufatmen.