Olympia-Kolumne von Eisschnellläufer Livio Wenger

Olympia-Kolumne Alte Kufen, neues Glück Der Start in die Olympischen Spiele waren für Eisschnellläufer Livio Wenger nicht zufriedenstellend. Nun bereitet er sich akribisch auf den Massenstart am 19. Februar vor. Grosse Unterstützung erhält er von seinem Coaching Team. Livio Wenger 10.02.2022, 05.00 Uhr

Am Dienstag hatte ich mein erstes, sehr hartes Training hier in Peking. Nach einer eher ruhigen Phase nach meinem Rennen über 5000 Meter, mit dem ich im Übrigen nicht zufrieden war, geht’s jetzt richtig zur Sache. In neun Tagen findet einer der wichtigsten Wettkämpfe meiner Karriere statt, das Massenstart-Rennen. Erstmals haben wir auf der Bahn dieses Rennens trainiert. Das ist bei allen anderen Rennen die Aufwärmbahn, die gleich an den Innenraum anschliesst. Der Radius ist also viel enger als bei den Zeitläufen auf den beiden Aussenbahnen.

Das 5000-Meter-Rennen verläuft für Livio Wenger nicht wunschgemäss. Bild: Alex Plavevski / EPA (Peking, 6. Februar 2022)

Ich hatte nach den ultraschnellen 2-mal 10 Runden ein sehr gutes Gefühl, konnte ich doch richtig Gas geben. Wir haben vor allem noch Feinabstimmungen am Material vorgenommen, so habe ich die Kufen gewechselt. Ich fühle mich sicherer auf den mehr gebogenen, älteren Kufen. Wir haben von Hand daran herumgeschliffen. Dabei hilft das ganze Team, vor allem mein Trainer Kalon Dobbin, der mich seit meinen Jugendjahren begleitet.

Die Coaching Crew kam verspätet in Peking an, weil sie dem Covid-Käfer nicht ausweichen konnte. Das hatte auch einen Einfluss auf den suboptimalen Verlauf meines ersten Einsatzes. Aber nun ist der Jetlag weg und das ganze Team unterstützt mich grossartig. Kalon und die Crew stehen jeden Tag an der Bahn, beobachten meine Gegner und überlassen nichts dem Zufall. So kann ich mich jetzt – zusammen mit meiner Schwester Nadja – mental in den Vorbereitungstunnel begeben.

In den letzten Tagen konnte ich auch andere Events verfolgen. So durfte ich unsere Eishockey-Frauen anfeuern, meine Kollegen im 1500-Meter-Rennen und die Shorttrack-Spezialisten. Es ist toll, wenn man das miterleben darf und den Kontakt zu anderen Athletinnen und Athleten aus anderen Sportarten pflegen kann. Man spürt in diesen Situationen ein bisschen den ursprünglichen Geist der Olympischen Spiele. Die nächsten Tage wird dies nicht mehr gross möglich sein, da der Countdown für mein Rennen am 19. Februar mit dem Training am Dienstag begonnen hat.