Der Technische Leiter des ISV zieht Bilanz nach dem Brünig

Schwingen «Am Kilchberg-Schwinget beginnt alles bei null»: Das sagt der Technische Leiter der Innerschweizer nach dem Brünig Viermal Eichenlaub: Die Bilanz auf dem Brünig ist aus Innerschweizer Sicht nicht berauschend. Für den Technischen Leiter des Innerschweizer Schwingerverbands, Thedy Waser, ist das kein Weltuntergang. Der Nidwaldner schaut bereits nach vorne. 26.07.2021, 05.00 Uhr

Thedy Waser, der Technische Leiter des ISV. Patrick Hürlimann

Um den Festsieg konnten die Innerschweizer nicht mitschwingen, wie fällt Ihre Bilanz nach dem Brünig-Schwinget 2021 aus?

Thedy Waser: Mit vier Kränzen sind wir nicht zufrieden. Man muss aber berücksichtigen, dass wir geschwächt angetreten sind. Viele Eidgenossen mussten Forfait geben, sie fehlten uns. Unsere Mittelschwinger haben ihre Sache zwar gut gemacht, aber in einzelnen Gängen hätten wir sicher mehr erwartet. Ich bin froh, dass alle gesund sind.

Haben Sie die Niederlage aufgrund der Absenzen kommen sehen?

Ich habe erwartet, dass es schwierig wird. Aber ich hätte nicht gedacht, dass die Berner einfach durchrollen. Wenn der eine oder andere von uns mehr Glück hätte, sähe es anders aus. Aber klar, die Berner sind stark. Bis auf Christian Stucki und Remo Käser waren sie mit der ganzen Mannschaft da.

Die Berner Dominanz war schon sehr erdrückend.

Wenn wir 2019 anschauen, war es ja fast umgekehrt. Da hatten wir elf Kränze, sie waren ein bisschen geschwächt, wir kamen mit dem ganzen Kader. Das wechselt immer wieder, und das macht letztlich auch den Schwingsport aus.

Was sind die Ursachen der vielen Innerschweizer Absenzen?

Der Kalender kann sicher ein Grund sein. Die schweren Bergfeste zum Beginn der Saison hinterlassen beim einen oder anderen Spuren.

Was ging Ihnen am Mittag durch den Kopf, als lauter Berner vorne lagen?

Wir haben in der Einteilung einfach versucht, möglichst faire Paarungen zu machen. Wir hofften auch, dass es ein wenig kehrt. Aber das traf nicht ein.

Was bedeutet dieses Abschneiden im Hinblick auf den Kilchberg-Schwinget?

Jetzt stehen zuerst einmal die Kantonalfeste an. Am Kilchberg-Schwinget beginnt wieder alles bei null. Dann schauen wir am Abend, wer vorne liegt.