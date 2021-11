SC Kriens: Stimmung vor dem Auswärtsspiel in Wil

Kriens – Wil «Die Spieler sind aus ihren Liegestühlen aufgestanden»: Die neue Körpersprache der Krienser Fussballer Am Samstag (18.00 Uhr) findet das letzte SCK-Spiel vor Antritt des neuen Trainers statt. Den Kriensern gelang zuletzt gegen Stade Lausanne-Ouchy der erste Saisonsieg. Ist gegen Wil ein ähnlicher Exploit möglich? Turi Bucher Jetzt kommentieren 06.11.2021, 05.00 Uhr

Er wird schon bald wieder die U18 des FCL coachen: SCK-Interimstrainer Michel Renggli.

Bild: Martin Meienberger/ Freshfocus

Anfang September war es, als der SC Kriens im Erstquartalsspiel den FC Wil daheim empfing. Es hätte ein wegweisendes Spiel für den SCK sein sollen, nach vorne, nach oben, und es war ein wegweisendes Spiel, nach hinten, nach unten. Kriens versagte in diesem Spiel mit dem unterdessen entlassenen Trainer Davide Morandi komplett, verlor 0:2.

Man stelle sich das vor: Mit einem Sieg im damaligen Spiel würde der Rückstand von Kriens (Rang 10) auf Wil (Rang 9) nur zwei Punkte betragen, jetzt sind es massive acht. Was nichts anderes bedeutet als: Kriens muss heute in der Ostschweiz gegen das Team von Trainer Alex Frei siegen.

Was spricht diesmal überhaupt für einen Krienser Sieg? Es ist kaum eine Woche her, da hatte SCK-Präsident Werner Baumgartner noch gesagt:

«Wir sind in einer Negativspirale. Alles, was bei uns schieflaufen kann, läuft im Moment schief.»

Aber ausgerechnet dann gelang der interimistisch von Ex-FCL- und Ex-Kriens-Spieler Michel Renggli trainierten SCK-Mannschaft im Heimspiel gegen Stade Lausanne-Ouchy (SLO) der allererste Saisonsieg (1:0). Dies, nachdem Kriens eine Woche zuvor bei Liga-Leader Winterthur mit 1:6 geohrfeigt worden war. «Die Spieler sind aus ihren Liegestühlen aufgestanden», sagte Renggli, «und sie haben gegen Ouchy kämpferisch überzeugt.»

Kriens muss sich seit Jahren jeden Sieg hart erarbeiten

Renggli hatte die SCK-Profis zumindest verbal am Kragen gepackt und offenbar deren Wettkampfstolz geweckt. Die neue Krienser Körpersprache war im Heimspiel gegen SLO durchaus zu sehen und zu spüren, und diese wünscht sich Sportchef Bruno Galliker auch für das Auswärtsspiel gegen Wil:

«Auch wenn spielerisch noch nicht alles klappt, diesen Teamgeist, dieses Engagement müssen wir in Wil wieder auf den Platz bringen.»

Denn, so Galliker weiter, die Moral und der Kampfgeist seien A&O-Faktoren im Abstiegskampf. «Wir haben uns in den letzten Jahren jeden einzelnen Sieg hart erarbeiten und erkämpfen müssen, konnten uns nie zurücklehnen.»

Bruno Galliker, SCK-Sportchef. Bild: Patrick Hürlimann (Kriens, 21. Januar 2020)

Kriens stand gegen SLO aber auch mit veränderter Manpower auf dem Feld, Renggli hat im Vergleich zur 1:6-Klatsche auf sechs Positionen umgestellt. Beispielsweise ermöglichte Renggli dem Torhüter Pascal Brügger, der damals auswärts bei SLO einen rabenschwarzen Tag einzog (0:5) und dort seinen Goalie-Stammplatz verlor, das Comeback.

Ist Wil zu stark für die Krienser?

Und was spricht gegen einen Krienser Sieg? Wil steigt mental topfit in diesen Abstiegskampf. Zuletzt lag die Equipe des ehemaligen Schweizer Natistürmers Alex Frei in Schaffhausen 1:3 zurück und erkämpfte sich mit dem 3:3 noch einen Punkt. Die Wiler waren am Schluss sogar näher am Sieg dran, hatten in der Nachspielzeit mit einem Silvio-Lattenschuss Pech. Wil hat im Vergleich schon vier Siege auf dem Konto (inklusive dem erwähnten 2:0 in Kriens) und könnte in der Tabelle mit einem fünften Kriens total abhängen. Beim SCK fehlt Offensivspieler Liridon Mulaj krankheitshalber.

Alex Frei und der FC Wil liegen derzeit auf dem vorletzten Tabellenplatz – acht Punkte vor dem SC Kriens. Bild: Marc Schumacher/ Freshfocus

Abseits dieses brisanten Duells muss der SC Kriens ja noch die Trainerfrage beantworten, die Nachfolge von Davide Morandi kommunizieren. Die Krienser sollen schon im Sommer Mühe gehabt haben, einen Nachfolger für Bruno Berner zu finden. Morandi wurde dann als «Wunschkandidat» verkündet, womit wohl vor allem der Wunsch, endlich und überhaupt einen Trainer gefunden zu haben, artikuliert wurde.

Van Eck soll mit Kriens das «Wunder» schaffen

Nun soll also René van Eck, der Holländer, mit dem man sich beim SCK im Sommer nicht einigen konnte, das «Wunder» namens «Ligaerhalt» schaffen. Die Krienser Verantwortlichen wollen den Namen des neuen Trainers allerdings erst nach dem Wil-Spiel beziehungsweise Anfang nächster Woche öffentlich machen. Michel Renggli soll wieder zum FC Luzern zurückkehren und sich dort wie zuvor um die U18-Talente kümmern. «Die Vereinbarung, die wir mit dem FCL getroffen haben, lautet genau so», erklärt Galliker.

Doch nun gilt die Konzentration der Partie in Wil. War der erste Saisonsieg nur ein Strohfeuer, oder brennt das Krienser Team tatsächlich auf die nächsten Punkte? Wie hatte Präsi Baumgartner letzte Woche doch gesagt: «Ich bin auch oder vor allem deswegen zum Präsidenten gewählt worden, um schlechte SCK-Zeiten zu bewältigen.»

