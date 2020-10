Der EV Zug macht sich in Ambri das Leben schwer, siegt aber dennoch im Penaltyschiessen Ambri-Piotta ist beim 1:2 nach Penaltyschiessen das unterlegene Team. Aber es darf gegen im Abschluss schwache Zuger lange auf einen Sieg hoffen. René Barmettler aus Ambri 17.10.2020, 23.01 Uhr

Die letzte Saison in der altehrwürdigen Valascia: Sie droht nicht nur eine traurige zu werden, sie ist es bereits. Nur wenige Besucher dürfen ins Stadion. Diesmal, gegen den EV Zug, kommen 2049. Ambri ist eine Stunde vor Spielbeginn praktisch ein Geisterdorf.

Die zwei Dorfbeizen beim Bahnhof, sonst um diese Zeit gefüllt bis auf den letzten Platz, geschlossen. Die Curva Sud, sonst laut und temperamentvoll, zwangsläufig mit Sitzplätzen «verschandelt» und mit entsprechend wenig Dezibeln Lautstärke.

Im Moment werden keine Eishockeyfeste gefeiert, auch hier ist man froh, wenn der Klub diese Saison wegen der Mindereinnahmen einigermassen unbeschadet überstehen wird. Zu allem Überdruss lässt der Stadion-DJ auch noch das Stück «Fear of the Dark» (Angst vor der Dunkelheit) von Iron Maiden über die Lautsprecher dröhnen.

Beide Teams haben am Tag zuvor verloren

Das spiegelt auch ein wenig das bisherige sportliche Abschneiden der Leventiner. Vier Zähler aus sechs Partien: Da trauert man mindestens zwei Zählern nach, die am Freitagabend noch leichtfertig an die bisher so desolaten Langnauer preisgegeben wurden. 2:1-Führung in der letzten Spielminute, doch je eine Strafe während der regulären Spielzeit und in der Verlängerung nutzten die Emmentaler zu ihrem ersten Saisonsieg.

Das verhiess nicht unbedingt Gutes gegen den samstäglichen Gegner aus Zug. Zwar verloren auch die Zentralschweizer ihr Vorabend-Spiel. EVZ-Captain Raphael Diaz schwor nach dieser Partie:

«Wir werden eine Reaktion zeigen.»

Gesagt, getan: Zug war von Beginn weg die bessere Mannschaft. 62 Sekunden vor Ende des ersten Spielabschnittes holte Carl Klingberg die erste Strafe für die Gäste heraus. Sechs Sekunden dauerte diese nur: Grégory Hofmann sah nach dem Bully-Gewinn den in der Mitte freistehenden Yannick Zehnder, der ungehindert das 1:0 markieren konnte. Ein verdienter Vorsprung nach 20 Minuten aufgrund des Chancenplus der Zuger.

Genoni-Ersatz Luca Hollenstein erwischt guten Abend

In der Folge hätte Zug den Vorsprung ausbauen können, ja müssen. Jérôme Bachofner scheiterte solo an Ambri-Goalie Damiano Ciaccio (27.). Wenig später hatte Klingberg Pech mit einem Pfostenschuss (31.). Danach hatten die Zentralschweizer doppeltes Überzahlspiel während 99 Sekunden.

Doch statt das 2:0 zu erzielen, sassen plötzlich mit Klingberg und Sven Leuenberger zwei Zuger auf der Strafbank. Nun kam die Zeit für Luca Hollenstein: Der EVZ-Torhüter, der diesmal an Stelle von Leonardo Genoni zum Einsatz kam, brachte das Heimteam mit seinen sicheren Interventionen zur schieren Verzweiflung. Vor diesem Unterzahlspiel hatte er bereits gegen Dominic Zwerger mirakulös abgewehrt. Der Ostschweizer drängte sich in diesem zweiten Spielabschnitt für weitere Einsätze auf.

EVZ-Goalie Luca Hollenstein pariert gegen Ambri-Stürmer Dominic Zwerger. Alessandro Crinari / KEYSTONE/Ti-Press

Kurz vor Drittelsende spielte Zug bereits wieder in doppelter Überzahl, die Pausensirene unterbrach diese jedoch: Immer noch 1:0. Und laut wurde es nun doch noch im Stadion: Das Publikum, gar nicht zufrieden mit einigen Schiedsrichterentscheiden, entliess das Duo unter gellenden Pfiffen in die zweite Pause.

Die Laune der Zuschauer besserte sich, als der neue finnische Starstürmer Julius Nättinen kurz nach der Pause im Powerplay das 1:1 erzielte. Und weil Ciaccio im Ambri-Tor ebenfalls überragend hielt, ging diese unterhaltsame Partie in die Verlängerung. Dort stoppte Ciaccio Hofmann, Sven Senteler und Zehnder, die allesamt alleine auf sein Tor zuliefen. Das Toreschiessen an diesem Abend schien für die Zuger nicht die Paradedisziplin zu sein.

Senteler: «Wir sollten nicht unzufrieden sein»

Im Penaltyschiessen klappte es dann aber doch noch: Senteler, Jan Kovar und Klingberg trafen, Hollenstein blieb unbezwungen. Ambri holte sich zwar den fünften Punkt, Stürmer Dominic Zwerger blieb allerdings die lapidare Erkenntnis:

«Sechs Punkte an diesem Wochenende wären besser als zwei gewesen.»

Zufrieden, wenn auch nicht uneingeschränkt, zeigte sich der erfolgreiche Penaltyschütze Senteler: «Zurzeit ist für uns jedes Spiel ein Kampf. Wir arbeiten hart, kommen zu Chancen, doch wir müssen vor dem Tor noch mehr Druck ausüben, um die Scheibe reinzuwürgen.» Mit der Punkteausbeute von 11 Zählern aus fünf Partien kann Senteler indes gut leben: «Wir sollten nicht unzufrieden sein.»

Ambri-Piotta - Zug 1:2 (0:1, 0:0, 1:0, 0:0) n. P.

2049 Zuschauer. - SR Tscherrig/Fluri, Wolf/Betschart. - Tore: 20. (19:05) Zehnder (Hofmann, Alatalo/Powerplaytor) 0:1. 43. Nättinen (Zwerger, Fora/Powerplaytor) 1:1. - Penaltyschiessen: Senteler 0:1, Flynn -; Martschini -, Nättinen -; Kovar 0:2, D'Agostini -; Klingberg 0:3. - Strafen: 7mal 2 Minuten gegen Ambri-Piotta, 6mal 2 Minuten gegen Zug. - PostFinance-Topskorer: D'Agostini; Hofmann.

Ambri-Piotta: Ciaccio; Fora, Ngoy; Hächler, Fischer; Fohrler, Pezzullo; Zaccheo Dotti; Kneubuehler, Flynn, Horansky; D'Agostini, Müller, Zwerger; Grassi, Dal Pian, Nättinen; Trisconi, Kostner, Bianchi; Rohrbach.

Zug: Hollenstein; Cadonau, Alatalo; Diaz, Geisser; Schlumpf, Zgraggen; Simion, Kovar, Hofmann; Klingberg, Senteler, Martschini; Thürkauf, McLeod, Bachofner; Leuenberger, Albrecht, Zehnder.

Bemerkungen: Ambri-Piotta ohne Isacco Dotti, Goi, Incir, Joël Neuenschwander und Novotny (alle verletzt), Zug ohne Gross, Stadler und Thorell (alle verletzt).