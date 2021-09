Ambri steigt mit Selbstbewusstsein ins Gotthard-Derby gegen Zug

Gotthard-Derby «Wir können gar nicht anders»: Ambri will auch gegen den EV Zug Vollgas geben Am Freitag trifft der EV Zug auswärts auf Ambri-Piotta. Es ist ein Gipfeltreffen, beide Teams sind unbesiegt. Ambri hat auf diese Saison hin aufgerüstet, doch Zug bleibt der Favorit. Klaus Zaugg 16.09.2021, 21.02 Uhr

Ambri-Trainer Luca Cereda. Michela Locatelli/Freshfocus

Ambri rockt. Nach drei Siegen (2:1 n.V in Zürich, 6:2 gegen Gottéron, 3:1 in Langnau) wird die Partie gegen ein ebenfalls unbesiegtes Zug zum Gipfeltreffen. Der Aussenseiter auf Augenhöhe mit dem Meister.

Bei der Eröffnung des neuen Hockey-Tempels ist ein starkes Gottéron am letzten Samstag mit Tempo und Energiehockey in allen drei Zonen einfach überrannt worden. Die neue Valascia ist ein Treibhaus der verrückten Emotionen. Hier gibt es wie sonst in keiner Arena eine «Kraftübertragung» vom Publikum auf die Spieler. Darauf kann Ambri weiterhin bauen. Die erste Partie im neuen Stadion gegen Gottéron ist nach wie vor die einzige, für die in der eben angelaufenen Saison alle Tickets verkauft worden sind. Die durchschnittliche Stadionauslastung in der National League liegt bei beunruhigenden 72,34 Prozent (in Zug bei 88,79 Prozent). Die Auslastungsziffer ist so tief wie noch nie, seit diese Statistik erhoben wird. Sie lag in der Vergangenheit bei allen Klubs ausser den Lakers und Davos über 80 Prozent und bei Bern, Lausanne, Zug, Biel, Gottéron und Langnau sogar über 90 Prozent. Doch Ambri muss sich in nächster Zeit keine Sorgen um den Zuspruch der Fans machen. Für die nächsten fünf Heimpartien (gegen Zug, die Lakers, Biel, Lugano und Bern) sind bereits alle Stehplatz-Tickets verkauft. Wahrlich, Ambri rockt.

Der kluge «Eiszeit- Sozialismus» von Ambri

Die Emotionen, unaufhörlich entfacht von den Fans, sind die Winde unter den Flügeln Ambris und spielen eine Schlüsselrolle. Die Partie gegen Zug wird eine Auseinandersetzung zwischen Talent und Energie. Auch wenn Ambri nachgerüstet hat (mit Dario Bürgler, Inti Pestoni, Yanik Burren, André Heim), die Ausländer-Positionen mindestens im Quadrat besser besetzt sind und die Mannschaft ausgeglichener ist als letzte Saison: Es ist, wie es ist. Die Zuger sind talentierter. Was ja auch logisch ist. Schliesslich sind die Zuger Meister.

Was an Talent fehlt, muss mit Leidenschaft, Einsatz und unablässiger Lauf- und Störarbeit kompensiert werden. Der Energie-Haushalt ist für Ambri von zentraler Bedeutung. Gegen Zug, aber auch in allen anderen Partien. Trainer Luca Cereda sagt, seine Mannschaft werde auch gegen den Meister mit vier Linien Vollgas fräsen. «Wir können gar nicht anders.» Das bedeutet: Wenn der Gegner glaubt, endlich ein wenig Platz und Zeit zu haben und aufschnaufen zu können, rollt schon die nächste Welle heran. Aber eben: Dieses Hockey braucht sehr, sehr viel Energie. Für Ambri gilt nicht nur gegen Zug: So weit die Füsse tragen. Deshalb achtet Luca Cereda sorgsam auf die Zuteilung der Eiszeit. Die ist in der Tat diese Saison erstaunlich. Sie ist sogar besser als bei Zug. Bisher mutete Luca Cereda nur drei Spielern mehr als 18 Minuten Arbeitszeit pro Spiel zu (Hietanen, Fora) und bloss zwei mussten sich mit weniger als 11 Minuten begnügen (Hächler, Dal Pian). Zugs Dan Tangnes hat bisher bereits fünf Stars mit mehr als 18 Minuten Eiszeit belastet (Hansson, Djoos, Kovar, Schlumpf, Stadler), und drei (Allenspach, Wüthrich, Hofer) kamen nicht einmal auf 11 Minuten. Diese kluge Form des «Eiszeit-Sozialismus» wird diese Saison bei Ambri der Schlüssel zum Erfolg sein. Zumal ja noch die Zusatzbelastung Spengler-Cup geschultert werden muss. Gerade deshalb ist das Farmteam (Ticino Rockets) bei Ambri noch wichtiger als bei Zug.

Ambris Trainer ist darauf angewiesen, dass er immer genügend Beine und Hände zur Verfügung hat, um die enorme Belastung verteilen und seine wichtigsten Spieler schonen zu können. Damit sie nicht schon im Dezember mit leeren Batterien stehen bleiben. Bei der intensiven Spielweise wird Ambri immer wieder verletzungsbedingt Ausfälle haben. Das ist der Preis, der für diese intensive, mutige aber eben auch kräfteraubende Spielweise bezahlt werden muss.