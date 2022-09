NFL: Das müssen Sie wissen zum Saisonstart

American Football Elf Fragen und Antworten zum Saisonstart in der NFL: Das müssen Sie wissen Die 103. Saison der National Football League läuft seit heute Nacht. Wer in der kommenden Saison ein heisser Anwärter auf den Superbowl-Titel ist und wo Sie die Spiele live schauen können, erfahren Sie hier. Pascal Däscher Jetzt kommentieren 09.09.2022, 09.30 Uhr

Die Los Angeles Rams gehen als Titelverteidiger in die neue Saison. Mark J. Terrill/AP

Die 103. Saison der National Football League (NFL) begann in der Nacht auf den 9. September. Dabei verloren die Los Angeles Rams, amtierender Superbowl-Champion, gegen die Buffalo Bills, einen der Favoriten auf den Titel, 10:31. Die übrigen 30 Teams starten am Sonntag und am Montag in die Saison.

Auch in diesem Jahr gehen in der NFL 32 Teams aus den USA an den Start. Jede Mannschaft wird in eine der beiden Conferences eingeteilt, entweder in die American Football Conference (AFC) oder die National Football Conference (NFC). Die Conferences werden in vier Divisionen mit je vier Teams unterteilt. Es stehen 18 Spieltage auf dem Programm, jedes Team hat eine spielfreie Woche (Bye-Week). Somit stehen für jedes Team 17 Spiele an.

Jedes Team absolviert je ein Heim- und Auswärtsspiel gegen die drei Divisionsgegner. Die restlichen Spiele werden anhand einer jährlichen Rotation und der letztjährigen Platzierung definiert. Somit spielen nicht jedes Jahr die gleichen Gegner aus unterschiedlichen Divisionen gegeneinander.

9. September 2022 bis 8. Januar 2023: Regular Season

Von den 32 startenden Teams nehmen 14 an den Playoffs teil. Die Playoffs werden im K.-o.-System ausgetragen. Dabei stellen beide Conferences je sieben Teilnehmer. Jeder Sieger der acht Divisionen ist direkt für die Playoffs qualifiziert. Danach werden die Teams anhand ihrer Bilanz (Quotient Siege/Niederlage) ausgesucht.

Das beste Team aus den beiden Conferences geniesst in der ersten Runde der Playoffs ein Freilos, die restlichen zwölf Teams spielen innerhalb ihrer Conference gemäss ihrer Platzierung um ein Viertelfinalticket. Im grossen Final, dem Superbowl, spielen die Playoff-Gewinner der jeweiligen Conference gegeneinander.

14. Januar bis 12. Februar 2023: Playoffs, Superbowl am 12. Februar.

Die Standorte der 32 NFL-Teams. Sport League Maps

Der 56. Superbowl findet am 12. Februar 2023 in Glendale, der Heimstätte der Arizona Cardinals, statt. Dann treffen die beiden Playoff-Gewinner der beiden Conferences aufeinander.

Rekordsieger des Superbowls sind die Pittsburgh Steelers und die New England Patriots mit je sechs Titeln. Bei den Spielern ist Tom Brady mit sieben Superbowl-Siegen das Mass aller Dinge.

Rams-Trainer Sean McVay mit dem Objekt der Begierde. Mark J. Terrill/AP

Wie in fast jeder Saison gibt es eine Reihe von Titelanwärtern. Wie so oft wird der aktuelle Champion aus Los Angeles als Titelanwärter gehandelt. Weiter sind die in den letzten Jahren sehr starken Kansas City Chiefs zu nennen, im letzten Jahr unterlagen sie den Cincinnati Bengals im Halbfinal in der Overtime.

Auch die San Francisco 49ers, die Green Bay Packers mit Aaron Rodgers sowie die Tampa Bay Buccaneers um Superstar Tom Brady sind ein heisser Kandidat auf den Sieg beim Superbowl. Ein neuerlicher Exploit wie der Bengals ist bei der grossen Leistungsdichte möglich.

Prognose: Superbowl-Champion: Buffalo Bills, Finalist: Tampa Bay Buccaneers, Halbfinalisten: Kansas City Chiefs, Los Angeles Rams.

Den Buffalo Bills ist der Superbowl-Titel zuzutrauen. Jacob Kupferman/AP

Offensive: Auch in diesem Jahr steht der nimmermüde Quarterback Tom Brady im Fokus. Er nimmt bereits seine 23. Saison in Angriff, die dritte für die Tampa Bay Buccaneers. Der mittlerweile 45-Jährige will es, nachdem er zum Ende der letzten Saison eigentlich seinen Rücktritt bekanntgegeben hatte, doch nochmals wissen und seinen achten Superbowl gewinnen. Die Legende hält neben der Zahl der Superbowl-Titel noch zahlreiche weitere Rekorde wie die meisten Yards durch geworfene Pässe (84'520) und Anzahl geworfener Touchdowns (624).

Auch Aaron Rodgers, der Quarterback der Green Bay Packers, ist trotz seiner 38 Jahre ein Superstar und der Denker und Lenker in der Offensive seines Teams. In der vergangenen Saison war Rodgers MVP der regulären Saison.

Als einer der besten Passempfänger der Liga ist Cooper Kupp von den LA Rams zu nennen. Letzte Saison fing der 29-Jährige 145 Pässe für unglaubliche 1947 Yards und hatte massgeblichen Anteil daran, dass sein Team den Superbowl gewinnen konnte.

Weitere Superstars (Offensive): Davante Adams (Wide Receiver), Patrick Mahomes (Quarterback), Travis Kelce (Tight End), Tyreek Hill (Wide Receiver/Punt Returner), Jonathan Taylor (Running Back).

Superstar Tom Brady geht in seine 23. Saison und ist in guter Form. Aj Mast/AP

Defensive: In der Defensive ist Aaron Donald nach wie vor einer der ganz grossen Stars. Zwar gelangen dem Defensive Tackle im Vergleich zu den vergangenen Jahren nur 12,5 Sacks, doch seine Präsenz schüchtert jeden Gegner ein. Letzte Saison gewann der 31-Jährige mit Los Angeles endlich seinen ersten Superbowl-Ring.

Eine Reihe weiter hinter der Position Aaron Donalds ist Linebacker T.J. Watt zu finden. Er liefert schon seit vielen Jahren überragende Leistungen im Defensivverbund für die Pittsburgh Steelers ab, in der vergangenen Saison gelangen ihm starke 22,5 Sacks. Vor allem sein überragendes Spielverständnis ermöglicht es ihm, die Spielzüge der gegnerischen Reihen zu lesen.

Weitere Superstars (Defensive): Jalen Ramsey (Cornerback), Myles Garrett (Defensive End), Nick Bosa (Defensive End).

Aaron Donald will mit seinem Team erneut den Superbowl gewinnen. Mark J. Terrill/AP

Mit Quarterback Russell Wilson im Kader machen die Denver Broncos einen grossen Schritt in Richtung mögliche Playoffs. Der einfache Superbowl-Champion will mit seinen präzisen Pässen und seinem guten Laufspiel dem vielversprechenden Team neues Leben einhauchen. Es bleibt die Frage, ob Wilson mit seinen mittlerweile 34 Jahren noch zu seinen besten Zeiten anknüpfen kann.

Mit Quarterback Deshaun Watson haben die Cleveland Browns einen Topquarterback in seinen besten Jahren verpflichtet. Dafür haben die Browns an die Houston Texans viele Draftpicks abgeben müssen, zudem ist der Vertrag über fünf Jahre und 230 Millionen üppig dotiert.

Allerdings droht Watson seitens der NFL Ungemach, ihm wird sexuelle Belästigung an über 20 Frauen vorgeworfen. Eine bereits verhängte Strafe von sechs Spielen reicht den Verantwortlichen der NFL nicht. Mit einem spielberechtigten Watson sind die Browns gar ein möglicher Titelanwärter.

Seit einigen Jahren sind die Sender ProSieben und ProSieben Maxx für die Übertragung der Spiele in der NFL zuständig und haben den Sport im deutschsprachigen Raum populär gemacht. An jedem Spieltag in der Regular Season werden mindestens zwei Spiele live übertragen. Auch der zahlungspflichtige Anbieter «Dazn» überträgt ausgewählte Spiele live (unter anderem das Donnerstags- sowie das Montagsspiel).

Wer sich die Spiele lieber mit dem amerikanischen Originalton und von weiteren exklusiven Inhalten profitieren möchte, kann dies durch den Kauf eines NFL Game Pass tun. Mit dem Pass kann man sämtliche Spiele live verfolgen sowie ausgedehnte Zusammenfassungen der Spiele ansehen. Kostenpunkt: rund 170 Franken.

Donnerstag auf Freitag (pro Spieltag ein Spiel): 02.20 Uhr (Freitag)

Sonntag: 19 Uhr, 22.05/22.25 Uhr

Sonntag auf Montag: 02.15 Uhr (Montag)

Montag auf Dienstag (pro Spieltag ein Spiel): 02.15 Uhr (Dienstag)

Auch in der kommenden Saison kommt der Zuschauer in den Genuss von Livepartien. Don Wright/AP

In diesem Jahr dürfen sich vor allem die Deutschen, aber auch die Schweizer Footballfans freuen. Ein Spiel, nämlich die Partie zwischen Tampa Bay (mit Tom Brady) und Seattle, wird am 13. November in der Münchner Allianz-Arena stattfinden. Allerdings ist die Partie in München bereits ausverkauft, drei weitere Spiele werden in London stattfinden.

London, 2. Oktober: Minnesota Vikings – New Orleans Saints (ausverk.) London, 9. Oktober: New York Giants – Green Bay Packers (ausverkauft) London, 30. Oktober: Denver Broncos – Jacksonville Jaguars München, 13. November: Tampa Bay Bucs – Seattle Seahawks (ausverk.) Mexiko-Stadt, 21. November: San Francisco 49ers – Arizona Cardinals

Eines der 272 Spiele in der NFL wird in der Münchner Allianz-Arena stattfinden. Christoph Mukherjee/AP Philips

