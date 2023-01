Kommentar: Darum unterscheidet sich Feuz von Odermatt

Analyse Darum unterscheidet sich Beat Feuz von Marco Odermatt Obwohl Beat Feuz die Aufmerksamkeit durchaus geniesst, ist er weder Posterboy noch Werbegesicht für Marken im Luxussegment. Der 35-Jährige blieb in all den Jahren vor allem eines: ein herausragender Skifahrer. Nun hört er auf. Martin Probst Jetzt kommentieren 20.01.2023, 05.00 Uhr

Beat Feuz genoss die Aufmerksamkeit, bewusst in den Mittelpunkt hat er sich allerdings nie gestellt. Pk / Keystone

Können Sie sich Beat Feuz als Skistar in China vorstellen? Wohl eher nicht. Es ist kein Zufall, dass der Berner die Rennen in Wengen und Kitzbühel für seinen Abschied vom Profiskisport gewählt hat. Die beiden Klassiker sind seine Lieblingsrennen. Weil sie spektakulär sind. Und weil sie im Epizentrum des Skisports stattfinden.

In der Schweiz und Österreich, wo die Abfahrer für viele noch immer Helden sind. Da, wo der Skisport, bei allen Bemühungen des Inter­nationalen Skiverbands FIS, globaler zu werden, weiterhin den höchsten Stellenwert geniesst.

Feuz sagt in Kitzbühel: «Als ich spürte, dass ich aufhören werde, war mir klar, dass ich das Ende nicht hinauszögern will. Das Interesse verschiebt sich gegen Ende der Saison weg vom Skisport. Zur Formel 1 oder zum Fussball. Ich wollte dort aufhören, wo unser Sport im Fokus steht.»

Da können die FIS und ihr Präsident Johan Eliasch, der sich 2021 bei der Wahl gegen den Swiss-Ski-Präsidenten Urs Lehmann durchgesetzt hat, noch lange von neuen Märkten in China, im Nahen Osten oder sonst wo träumen. Der Skisport in seiner heutigen Form ist ein Produkt der Alpen. Und Feuz ein Kind davon.

Bodenständige und manchmal spitzbübische Art

Aufgewachsen in Schangnau im Emmental hat Feuz seine bodenständige und manchmal spitzbübische Art bis heute behalten. Auch nach Jahren im Weltcup antwortet er an offiziellen Terminen nur auf Deutsch. Und noch lieber auf Schweizerdeutsch.

Obwohl er die Aufmerksamkeit geniesst, ist er kein Posterboy, der in den Schlafzimmern von Tausenden Kindern hängt. Der 35-Jährige unterscheidet sich in diesem Bereich grundlegend von Marco Odermatt, der für internationale Marken im Luxussegment ebenso als Werbegesicht taugt, wie er junge Mädchen in Wengen zum Kreischen bringt.

Odermatt ist eine Marke. Bei weitem nicht so bekannt wie Roger Federer, dafür ist der Skisport viel zu klein. Aber immerhin. Feuz hingegen blieb zeit seiner Karriere vor allem eines: ein Skifahrer. Doch ist das schlimm? Sein langjähriger Freund und Rivale Dominik Paris sagt: «Beat geht es um die Freude am Sport. Alles andere ist zweitrangig.»

Vermutlich hätte Feuz mehr verdienen können, hätte er sich den ­Bedürfnissen des Markts angepasst. Doch dafür hätte er sich verbiegen müssen. Und das wollte er nie. Die globale Plattform, wie sie zum Beispiel Olympische Winterspiele bietet, nutzte er vor allem für etwas: den sportlichen Erfolg.

Ein Allrounder

Und sportlich – da gibt es im Skiweltcup keine zwei Meinungen – bewegte sich Feuz in der Königsklasse. Er hat als einer von ganz wenigen Athleten in der Geschichte des alpinen Skisports den inoffiziellen Grand-Slam gewonnen, also die Abfahrten in Wengen und Kitzbühel, den Weltmeistertitel und Olympiagold. Und das, obwohl seine Karriere 2012 nach einem schweren Infekt im linken Knie schon fast vorbei gewesen wäre und es nicht viele gab, die ihm eine Rückkehr in den Weltcup zutrauten. Doch Feuz schaffte es.

Vor diesem gravierenden Einschnitt in sein Leben – in seiner ersten Karriere, wie sie Feuz heute nennt – hätte er beinahe den Gesamt­weltcup gewonnen. Weggefährten sind sich auch elf Jahre später sicher, dass er ohne den Infekt im Knie zu einem Athleten geworden wäre, wie er Odermatt heute ist.

Ein Allrounder, der in mehreren Disziplinen dominieren kann. Doch weil dies in seiner zweiten Karriere nicht mehr möglich war, ging Feuz einen anderen Weg. Er konzentrierte sich lange auf die Highlights und wurde zum Jäger von grossen Siegen. Nur die Schmerzen im Knie sind geblieben. Und sie sind zuletzt wieder schlimmer geworden.

Auch darum ist nach diesem Wochenende in Kitzbühel Schluss. Vor allem aber, weil längst die Familie die Hauptrolle im Leben übernommen hat, die beiden Töchter und Katrin Triendl, seine Freundin aus Österreich. In der Nähe von Innsbruck haben sie ein Zuhause gefunden. Auch das passt. Feuz geht dorthin, wo ihn sein Herz trägt. Dem Schweizer Team wird er fehlen. Auch wenn dank Odermatt keine Krise droht.

