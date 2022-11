Analyse Die Schweizer Nati an der WM: Ein Coup ist möglich – sie haben es schon bewiesen Am Donnerstag startet die Schweizer Nati gegen Kamerun ins WM-Turnier. Für sie gilt: Erst die schwierige Gruppen­phase überstehen – und dann träumen. Christian Brägger Jetzt kommentieren 23.11.2022, 05.00 Uhr

Der Trainer und sein Captain. Wie wohl die WM für das Duo verlaufen wird, ganz allgemein für das Schweizer Nationalteam? Bild: Toto Marti/Freshfocus

Granit Xhaka packt sowieso immer bis zum Final. Pierluigi Tami, der Nati-Direktor, will «Geschichte schreiben». Und Breel Embolo eine gute WM spielen, das bedeutet für ihn:

«Erster Titelkandidat sind wir nicht, doch so weit weg sind wir auch nicht. Wir treten mit dem Ziel an, jedes Spiel zu gewinnen.»

Ein Team braucht positive Gefühle, Euphorie auch.

Vieles ist deshalb abhängig vom Start gegen das eher hart spielende Kamerun. Da sind sich alle einig. Zumal in dieser mutmasslich schwierigsten Vorrundengruppe, mit Topfavorit Brasilien und dem talentierten Serbien, das als Stimmungsmannschaft zu vielem fähig ist, als weitere Gegner. Dabei ist es eben die grosse Frage, wozu die Schweizer in Stimmung fähig sind. Und ob diese Generation in ihrem Zenit steht, wie es oft geheissen hat. Er wird nötig sein für ihren Traum vom Viertelfinal. Oder für mehr.

Das hohe Standing

Die Schweiz geniesst in der Fussballwelt ein hohes Standing, wird allerorts gelobt und respektiert für ihre Leistungen. Sie zu besiegen gilt als kompliziert, schwierig. Die Widerstandsfähigkeit ist beträchtlich. Das hat sie sich in den Jahren mit Nationaltrainer Vladimir Petkovic erarbeitet und seit letztem Sommer unter Nachfolger Murat Yakin bewahrt.

Als früherer Nationalverteidiger weiss Yakin, was es für den Erfolg in einem Fussballbetrieb braucht. Er hat bemerkenswerte Resultate vorzuweisen, schon allein mit der direkten Qualifikation für diese WM. Es gab auch Rückschläge. In der Nations League ging sein Team 0:4 in Portugal unter. Aber es hat gelernt, auf Niederlagen zu reagieren. Noch viel bedeutender: gegen Topnationen wie Spanien oder die Portugiesen zu gewinnen. Dieses Gefühl musste eine Schweizer Nationalmannschaft bis 2021 und zum EM-Viertelfinaleinzug gegen Frankreich suchen.

Der Kern ist eine Ewigkeit zusammen

Ihr Kern besteht seit einer halben Ewigkeit aus Granit Xhaka, Xherdan Shaqiri, Yann Sommer, Fabian Schär oder Ricardo Rodriguez. Jeder hat weit über 70 Länderspiele absolviert. Die Erfahrung auf Klubebene ist immens, als mehrfache Endrundenteilnehmer auf Stufe Nationalteam ist sie unbezahlbar.

Dazu gibt es mit Manuel Akanji den Weltklasseverteidiger, der jung ist und die Mannschaft lange tragen wie prägen wird. Und weitere Schweizer, die WM- respektive EM-erprobt sind. Die Serben, der vermeintlich härteste Widersacher um Gruppenplatz zwei, können einzig von der WM 2018 zehren. An einer EM waren sie nie. Fürchten müssen die Schweizer die Serben also nicht – eher ist es umgekehrt. Zumal in diesem gestählten rotweissen Kollektiv, in dem man so sehr darauf bedacht ist, dass der Einzelne nie grösser ist als die Mannschaft.

Der verlorene Test zählt nicht

Die Schweizer sind abgesehen vom missratenen Test gegen Ghana – ein Vorgeplänkel, dem man wenig Beachtung schenken muss – in Form. Nur bei Sommer weiss man nicht so recht. Die Achse mit ihm als Goalie, Akanji, Xhaka und Embolo braucht keine Vergleiche zu scheuen. Die Hierarchien im Team sind klar. Das Verhältnis zwischen Captain und Trainer ist gekittet, das Duo zieht an einem Strang. Mit geklärten Rollen: Yakin ist der Chef, Xhaka die wichtigste Figur auf dem Platz.

Yakin hat das Gespür für das Spiel, er liegt damit bislang weit öfters richtig als die Wetterschmöcker mit ihren Prognosen. Er fordert dominanten, realistischen Fussball, die Defensive kommt an erster Stelle. Und auch der Coach hat Träume, am Tag der Kaderbenennung sagte er in Luzern:

«Wir haben das Potenzial, sehr weit zu kommen. Es braucht dafür ein wenig Glück, ein wenig Genialität, die Tagesform.»

Und keine Nebengeräusche. Wenngleich die Schweizer an früheren Endrunden daraus Kraft zogen. Doch bei jenen Reibungen entstanden auch immer Energieverluste.

Warum nicht die Kroaten zum Vorbild nehmen?

Warum also nicht der Exploit jetzt in Katar? Warum sich nicht die Kroaten zum Vorbild nehmen, die an der letzten WM erst im Final gestoppt wurden? Gewiss, sie hatten Luka Modric, einen Künstler am Ball. Vor allem aber zehrten sie von einer schier unglaublichen Euphorie. Embolo sagt, ebendiese könne mit einem guten Auftakt entstehen. Ja. Vielleicht kommt dann vieles von alleine. Die Schweiz jedenfalls hat die Zutaten für den Coup. Er wäre der Viertelfinaleinzug. Wie 2021 an der EM.

Doch Prognosen hin, Hoffnungen her. Denn obwohl die WM gerade erst begonnen hat, gab es schon Unberechenbares: Mitfavorit Argentinien musste das bei der Niederlage gegen Saudi-Arabien am eigenen Leib erfahren. Deshalb gilt: Erst die Gruppen­phase überstehen – und dann träumen.

