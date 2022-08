Analyse Direktorin Haenni wandert in die USA ab – und hinterlässt im Schweizer Frauenfussball eine riesige Lücke Tatjana Haenni tritt als Direktorin Frauenfussball zurück, obwohl die Schweiz die EM 2025 austragen will. Was bedeutet das für den hiesigen Frauenfussball? Eine Analyse. Raphael Gutzwiller Jetzt kommentieren 18.08.2022, 18.16 Uhr

Tatjana Haenni, Direktorin Frauenfussball SFV, tritt Ende Jahr als Direktorin Frauenfussball zurück. Alexandra Wey / KEYSTONE

Für Tatjana Haenni ist es ein Angebot, das sie nicht ausschlagen wollte. Ab dem neuen Jahr wird sie Sportdirektorin der amerikanischen Frauen-Profiliga «National Women’s Soccer League». Somit tritt sie auf Ende Jahr von ihrem Amt als Direktorin Frauenfussball beim Schweizerischen Fussballverband zurück.

Was eine grosse Chance für Haenni sein mag, ist für den hiesigen Frauenfussball ein grosser Rückschlag. Die 55-Jährige war in den letzten Jahren das Zugpferd einer Entwicklung, in der die Wichtigkeit des Fussballs der Frauen in der Schweiz massiv gestiegen ist. Haenni war die erste Frau in der Geschäftsleitung des Schweizerischen Fussballverbandes, hat dafür gesorgt, dass der Frauenfussball seit 2020 eine eigene Direktion erhalten hat. Vor allem dank ihrem Einsatz hat die Liga einen eigenen Sponsor gefunden, die Meisterschaftsspiele werden im TV übertragen, die Zuschauerzahlen steigen und die Liga macht kleine Schritte in Richtung Professionalisierung.

Beim SFV hatte Haenni einen schweren Stand. Marcel Bieri / KEYSTONE

Doch die vier Jahre beim SFV waren für Haenni geprägt vom Kampf in männlichen Strukturen. Sie war überall die Einzige, die sich für den Frauenfussball eingesetzt hat. Eine Nachfolgerin, die ihre Funktion mit ähnlicher Leidenschaft und Engagement ausübt, wird schwierig zu finden sein. Der Kampf kostete aber auch Kraft. In Interviews hat sie sich immer wieder darüber echauffiert, dass der Frauenfussball innerhalb der Verbandsstrukturen nicht jene Stellung erhält, die er verdient hätte. Gegenüber dieser Zeitung sagte sie: «Leider fehlt es noch immer an einigen Dingen. Der Verband ist historisch gewachsen und strukturell auf Männerfussball ausgelegt.» Als Beispiel nannte sie den Zentralvorstand. Darin vertreten sind die Swiss Football League, die Erste Liga und die Amateurliga. Diese Abteilungen haben den Fokus auf dem Männerfussball, der Frauenfussball ist nur irgendwie mitgemeint.

Einen Zusammenhang zwischen den grossen Kämpfen innerhalb des Fussballverbandes und ihrem Abgang verneint Haenni zwar, überraschen würde er aber nicht. Denn auch wegen Widerständen innerhalb des Verbandes konnte sie bei weitem nicht alle Veränderungen so umsetzen, wie sie es selber gerne getan hätte. Einfacher wird dies wohl in ihrer neuen Funktion. Von den USA, wo der Fussball der Frauen einen viel höheren Stellenwert besitzt, ist die Schweiz Lichtjahre entfernt.

Die Schweizer Nationalspielerinnen mussten nach den Gruppenspielen nach Hause. Andrew Yates / EPA

Diese Probleme in der Organisation spiegeln sich auch auf dem Feld, wo die Schweiz den Anschluss etwas verloren hat. Der Abstand zu den Topnationen ist grösser geworden, vergleichbare Fussballländer wie etwa Österreich haben die Schweiz überholt. Das zeigte sich an der EM in England, als die Schweiz in den Gruppenspielen ausschied. Für die WM 2019 hat sich das Nationalteam gar nicht erst qualifiziert. Einer der Gründe für die Misere ist, dass die Schweiz über zu wenige Toptalente verfügt. In der Nachwuchsförderung sind die Unterschiede zwischen männlichen und weiblichen Talenten noch immer riesig. Auch auf diese Thematik hat Haenni oft hingewiesen und versuchte sie zu verbessern.

Der Schweizer Frauenfussball erlebt einen kleinen Boom: Ramona Bachmann (links) und Géraldine Reuteler jubeln. Salvatore Di Nolfi / Keystone

Trotz des frühen Ausscheidens der Schweiz erlebt der Frauenfussball einen Boom. Die Anzahl der lizenzierten Spielerinnen ist für die neue Saison so hoch wie noch nie und liegt bei 31504 Spielerinnen. Für einen noch grösseren Boom soll nun ein Turnier im eigenen Land sorgen. Unter der Leitung Haennis kandidiert die Schweiz für die EM 2025. Den Prozess der Kandidatur kann sie zwar noch begleiten, da sie dem SFV bis Ende Jahr noch erhalten bleibt. Dennoch überrascht es, dass sie vor einem solchen möglichen Highlight ihr Amt abgibt.

Egal, ob sie genug vom Kampf innerhalb des Verbandes hat oder einfach eine Karrierechance wahrnehmen will, klar ist: Der Schweizer Frauenfussball verliert mit Tatjana Haenni eine absolute Fachkraft. Sie hinterlässt eine riesige Lücke.

