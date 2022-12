Schweiz schlägt Serbien 3:2, steht gegen Portugal im Achtelfinal

Analyse Höllenritt in den Wüstenhimmel: Die Reise dieser Nati kann sehr weit gehen 3:2 gewinnt die Schweizer Nati das emotionsgeladene Spiel gegen Serbien. Am Dienstag trifft die Schweiz im Achtelfinal auf Portugal. François Schmid-Bechtel Jetzt kommentieren 02.12.2022, 22.41 Uhr

Der Jubel einer verschworenen Einheit. Toto Marti/Freshfocus / Blick

Der WM-Hattrick ist geschafft. Nach 2014 und 2018 erreicht die Nati erneut den Achtelfinal. Das ist schon mal eine Ehrenmeldung für ein Land, das zehnmal weniger Einwohner zählt als Deutschland. Dessen Elf ist gestern bereits wieder in der Heimat gelandet.

Doch es war nicht für alle einfach, sich mit der Schweiz an dieser WM von Beginn weg anzufreunden. Beim 1:0 gegen Kamerun wurde nur gerade so hoch gesprungen, wie man springen musste. Und beim 0:1 gegen Brasilien zwar generös verteidigt, aber nicht mehr. Reicht das? Verspricht diese Mannschaft nicht immer wieder, dass sie mit den Grössten der Welt mithalten kann? Steht sie nicht für mutigen, dominanten Fussball? Ist sie nicht mit der Absicht nach Katar geflogen, die Welt mit ihrem Angriffsspiel zu verzücken?

Aber wir reden hier über die Fussball-WM. Da gibt es keinen Schönheitspreis zu gewinnen, da zählt nur eines: das Resultat. Das weiss keiner besser als Trainer Murat Yakin. Auch wenn es für ihn die erste Weltmeisterschaft überhaupt ist, hat er längst durchschaut, wie ein solches Turnier funktioniert. Dieses gewinnt man nicht mit den ersten beiden Spielen – aber verlieren kann man in der Gruppenphase schon alles.

Also legte Yakin erst mal den Fokus auf Stabilität und Sicherheit, um im Turnier anzukommen und eine gute Basis für den Match gegen Serbien zu legen. Denn für den Nationaltrainer war immer klar: Entscheidend ist dieses letzte Vorrundenspiel gegen Serbien. Dann muss die Mannschaft ihre bislang beste Turnierleistung abrufen. Und das tut sie. Und deshalb erweist sich Yakins WM-Plan wie eine Oase in der Wüste: zauberhaft.

Es ist beeindruckend, wie die Nati die knifflige Aufgabe Serbien gelöst hat. Sie liess so viel Emotionen zu, wie nötig waren. Jedenfalls nicht zu viele wie 2018 beim 2:1-Sieg gegen Serbien, was dazu führte, dass die Mannschaft danach mental ausgebrannt war. Vor allem aber demonstrierte die Schweiz eine Solidarität, wie man sie nur selten sieht. Auszumachen ist das an einer Person: Remo Freuler.

Für einmal agiert Freuler ungewohnt fahrig, patzt zweimal grob, was zu den beiden Gegentreffern führt. Aber da sind keine Schuldzuweisungen zu beobachten. Im Gegenteil: Die Mannschaft trägt Freuler wieder in die Spur. Und prompt trifft er zum 3:2.

Mit dieser Klasse, mit diesem Trainer, mit diesem Spirit ist sehr vieles möglich. Auch am Dienstag im Achtelfinal gegen Portugal. Denn bei aller Bewunderung für Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes und all die anderen Ballkünstler: Der Hunger der Nati, dieser verschworenen Einheit, ist noch lange nicht gestillt.

