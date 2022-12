Lionel Messi holt mit Argentinien den WM-Titel gegen Frankreich

Analyse Lionel Messis Wüstenzauber In einem epochalen Final holt sich Lionel Messi endlich, was er verdient: Den WM-Titel für Argentinien. François Schmid-Bechtel Jetzt kommentieren 18.12.2022, 20.24 Uhr

Endlich Weltmeister: Lionel Messi, siebenmaliger Weltfussballer des Jahres, gewinnt in einem epochalen Final mit Argentinien den WM-Titel 2022. Friedemann Vogel / EPA

Wenn jede WM den Final erhält, den sie verdient, hat Gianni Infantino doch recht. Der Fifa-Präsident schwärmte schon vor dem Final von der besten WM der Geschichte. Es ist nicht anzunehmen, dass Infantino über prophetische Fähigkeiten verfügt. Er musste diesen Satz schlicht verbreiten, weil er der erste Werbebotschafter einer WM ist, mit der man sich in Europa lange schwer getan hat. Und doch: Ganz Unrecht hat der Walliser mit italienischen Wurzeln nicht.

Ach, was war das für ein elektrisierendes Finale. Ein Spiel, das uns in den Bann zieht. Ein Spiel, das uns alles vergessen lässt, was rundherum um uns passiert. Ein Spiel, dem wir gerne bis Montagmorgen zuschauen würden. Ein Spiel, das wir nie mehr vergessen werden.

Schon die Dramaturgie ist ein Wahnsinn. Argentinien powert, stürmt und kämpft, als gäbe es kein morgen. Lionel Messi und Angel Di Maria, das kongeniale Duo, sorgt bald für eine 2:0-Führung. Und Frankreich? Das hängt in den Seilen. Ist genügsam wie so häufig an dieser WM.

Aber die Franzosen haben einen Grossmeister an der Linie: Didier Deschamps, Weltmeister 1998 als Spieler und 2018 als Trainer. Seine Impulse hauchen dem Titelverteidiger neues Leben ein. Quasi in einer Nacht-und-Nebel-Aktion kommt Frankreich durch zwei Treffer von Kylian Mbappé zum 2:2. Verlängerung: Das Momentum kippt. Jetzt ist Argentinien angeknockt. Aber da ist einer, der auf einer ganz eigenen Mission unterwegs ist: Lionel Messi.

Siebenmal Weltfussballer, Champions League, Landesmeister, Copa America: alles hat er gewonnen. Nur die WM nicht. Und weil er immer mit Diego Maradona verglichen wird, weiss er, dass er die WM gewinnen muss, um die gleiche Stufe wie sein einstiges Vorbild zu erreichen. Aber die Zeit rennt ihm davon. 35 ist er bereits. Katar ist seine letzte Chance. Und er nutzt sie. Phänomenal, wie Messi in die letzten Kräfte aus seinen nur 1,69 Metern mobilisiert. Das zeigt sich in keiner Situation eindrücklicher als in der 108. Minute des Finals, als er den Ball zum 3:2 für Argentinien ins Tor arbeitet.

Aber das Drama ist damit nicht zu Ende, weil Frankreichs Mbappé mittels Elfmeter sein drittes Finaltor erzielt. Das Penaltyschiessen muss entscheiden. Natürlich trifft Messi auch dort und Argentinien gewinnt.

Aber was ist das für ein Druck, dem Messi ausgesetzt ist! Die Landsleute erwarten ja immer fussballerische Wundertaten von ihrem Team. Nun aber ein bisschen mehr als sonst, weil die Menschen unter einer Hyperinflation leiden und das Land auf den wirtschaftlichen Kollaps zusteuert. Und wenn schon alles den Bach runtergeht, sind Messi und Kollegen erst recht die einzige Hoffnung auf Ablenkung und Zuversicht. Ja, Messi hat geliefert, wie wahrscheinlich noch nie in seiner Zeit als Nationalspieler. Und uns bleibt das Bedauern, dass wir ihn auf dieser Bühne nicht wiedersehen werden.

