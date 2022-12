Analyse nach den European Hockey Games in Freiburg Zwischen Weltklasse und Eishockey-Folklore Die Erkenntnisse nach dem Turnier in Freiburg sind einerseits erfreulich und andererseits beunruhigend. Erfreulich, weil die Schweizer einmal mehr auf Augenhöhe mit den Titanen des Welteishockeys spielten. Beunruhigend aber ist, dass der WM-Titel unerreichbar bleibt. Weil wir bald keine Torhüter mehr haben. Klaus Zaugg Jetzt kommentieren 18.12.2022, 17.35 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Torhüter Gauthier Descloux im Spiel gegen Finnland. Bild: Pascal Muller/Freshfocus

Das grosse Ziel von Nationaltrainer Patrick Fischer ist und bleibt der WM-Titel. Im Idealfall bei der WM 2026 in Zürich und Freiburg.

Nun haben die Schweizer soeben auf der langen Reise ins Jahr 2026 im Rahmen der European Hockey Games in Freiburg drei Niederlagen eingefahren: Eine ehrenvolle am Donnerstag in der Verlängerung gegen Schweden (2:3), eine unglückliche am Samstag gegen Tschechien (1:2) und am Sonntag eine klägliche gegen Olympiasieger und Weltmeister Finnland (1:4).

Wir können die gläserne Decke nicht durchstossen

Die Erkenntnisse sind einerseits erfreulich und andererseits beunruhigend. Erfreulich, weil die Schweizer einmal mehr auf Augenhöhe mit den Titanen des Welteishockeys spielten.

Kein Wunder: beim Turnier in Fribourg kamen mehr als 50 Spieler zum Zuge, die bei den Klubs unserer National League unter Vertrag stehen. Noch nie war das Niveau in unserer obersten Liga so hoch. Beunruhigend hingegen, dass wir eine gläserne Decke einfach nicht durchstossen können: Wir sehen durch diese Decke oben den Weltmeister-Pokal. Aber er bleibt unerreichbar.

Weil wir bald keine Torhüter mehr haben. Mit Leonardo Genoni, dem WM-Finalhelden von 2018 hatten die Schweizer im November Finnland auswärts 3:2 besiegt. Leonardo Genoni wird 2026 bereits 39 Jahre alt sein. Auf ihn kann Patrick Fischer dann nicht mehr zählen.

Gegen Schweden, Tschechien und gestern gegen Finnland hätten die Schweizer mit einem Leonardo Genoni in der November-Form gute Siegeschancen gehabt. Es ist richtig, dass Patrick Fischer nun andere Goalies ausprobiert: Ludovic Waeber (gegen Schweden), Connor Hughes (gegen Tschechien) und Gauthier Descloux (gegen Finnland).

Alle drei beim Saisonstart in ihren Klubs nicht die Nummer 1. Und wie sich nun gezeigt hat: Alle drei wie erwartet für höhere internationale Ziele unbrauchbar. Alle drei kassierten haltbare Treffer.

Das Aufgebot von Gauthier Descloux war sogar grober Unfug. Er hat weder Postur noch Talent für internationale Spiele und liess die Partie gegen Finnland zur Folklore verkommen. Wenn schon Goalies testen, dann solche, die ein gewisses Potenzial haben und die klare Nummer 1 im Klub sind: Philip Wüthrich, Luca Boltshauser, Sandro Aeschlimann oder Melvin Nyffeler.

Der Finne Julius Honka (links) gegen den Schweizer Marco Miranda. Bild: Pascal Muller/Freshfocus

Am Anfang eines Torhüterproblems

Die drei Partien in Freiburg haben gezeigt: Die Erhöhung auf sechs Ausländer schwächt die Nationalmannschaft kurzfristig noch nicht: Die Nationalspieler haben ihren Platz im Klub. Sie werden stärker gefordert und eher noch besser.

Aber wir stehen am Anfang eines immensen Torhüterproblems und die Lösung wird nicht einfacher, wenn bereits fünf Klubs auf ausländische Goalies setzen. Das Turnier in Freiburg lässt unser Schicksal in den nächsten Jahren und bei der WM 2026 bereits erahnen: In der Offensive und in der Defensive zeitweise Weltklasse und im Tor immer mehr Folklore.

So sind dramatische Niederlagen, hin und wieder Ehrenmeldungen und beste Unterhaltung garantiert. Wie soeben in Fribourg. Aber so gibt es keine WM-Medaillen mehr.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen