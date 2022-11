SC Bern: Bei der Trainerwahl geht es um Meistertitel

Analyse Nach der Entlassung von SCB-Trainer Johan Lundskog: Nun geht’s in Bern um den Meistertitel und um Raëto Raffainers Job Die Entlassung von Johan Lundskog beim SC Bern kommt 236 Tage zu spät – und birgt Gefahren für die SCB-Führungsriege, schreibt Eishockey-Experte Klaus Zaugg. Klaus Zaugg Jetzt kommentieren 06.11.2022, 20.57 Uhr

Johan Lundskog ist nach Hans Kossmann, Don Nachbaur und Mario Kogler schon der vierte SCB-Chefcoach seit der Entlassung von Meistertrainer Kari Jalonen am 28. Januar 2020. Bild: Freshfocus/Estelle Vagne

Die Entlassung kommt zu spät. Am 14. März 2022 beendet der SC Bern gegen Lausanne (1:4) die schwächste Saison seit dem Wiederaufstieg (1986) auf dem elften Platz. Trainer Johan Lundskog hat in seiner ersten SCB-Saison auf der ganzen Linie versagt. Aber er darf bleiben. Erst am vergangenen Samstag ist er, 236 Tage später, 236 Tage zu spät, doch noch des Amtes enthoben worden. Er wird bis zum Ende der Saison gelöhnt.