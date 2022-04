Tabuthema Essstörung: Die riesige Verantwortung der Trainer

Analyse zu Essstörungen im Sport Ein Rennauto lässt sich tunen – eine Athletin wie Lena Häcki besser nicht Ungesundes Essverhalten ist im Leistungssport weit verbreitet, aber ein Tabuthema. Um dies zu ändern, sind Vorbilder wie Biathletin Lena Häcki oder Leichtathletin Angelica Moser gefragt, die ihre Essstörung öffentlich zum Thema machen. Aber auch Trainerinnen und Trainer, die sich ihrer Verantwortung im Umgang mit Talenten bewusst sind. Rainer Sommerhalder Jetzt kommentieren 25.04.2022, 14.00 Uhr

Biathletin Lena Häcki stösst mit den Schilderungen über ihre Essstörung eine dringend notwendige Debatte im Schweizer Sport an. Christian Manzoni / NordicFocus

Was ist der ideale Körperbau für den Langlaufsport? Fragen Sie Lena Häcki. Der besten Schweizer Biathletin wurde dieses Ideal in ihrer Karriere zur Genüge vor Augen geführt. Auf der Suche nach vermeintlichem Perfektionismus entwickelte die Innerschweizerin eine langjährige Essstörung.

Es sind eindrückliche Aussagen, die Häcki bei ihrem Gang an die Öffentlichkeit macht: «Im Moment, wo ich unkontrolliert viel esse, bin ich oft enttäuscht von mir selbst. Ich fühle mich dann als schlechter Mensch. Ich denke dann, ich sei im Spitzensport fehl am Platz, weil mir dafür die Disziplin fehlt.» Die 26-Jährige hat sich nach einem verzweifelten Kampf, «ihr Problem» selbst in den Griff zu bekommen, vor einem Jahr endlich professionelle Hilfe geholt.

Und sie nutzt ihre Geschichte für einen flammenden Appell an alle, die den Konflikt mit sich selbst austragen: «Im Leistungssport treten viel öfters Essstörungen auf, als dass alle denken. Viele Athletinnen – und auch Athleten – haben kein gesundes Verhältnis zum Essen. Aber denkt daran, es ist nicht eure Schuld!»

Wenn junge Sportlerinnen und Sportler zum Objekt degradiert werden

Viele Ursachen können zu einer Essstörung führen. Im Sport ist das Körperideal eine weit verbreitete. Erfolgreiche Vorbilder an der Grenze zur Magersucht, ein maximal beanspruchendes Trainingsprogramm, eine dem Energiebedarf nicht genügende Ernährung oder ästhetische Vorgaben an eine Sportart. In totalitären Staaten werden junge Sporttalente nach genetischen Voraussetzungen ausgewählt.

Oder noch schlimmer, junge Athletinnen und Athleten werden mit Medikamenten dem Idealbild passend gemacht. Eine Kunstturnerin soll möglichst lange ihren kindlichen Körperbau behalten. Sie fliegt dann besser durch die Luft. Eine Läuferin soll so leicht wie möglich sein. Sie gleitet dann schneller über die Bahn. Doktor Frankenstein für Anfänger.

In der westlichen Sportwelt mögen solch schockierende Talentförderungen Einzelfälle sein. Doch die Gebrauchsanleitung «ich bastle mir einen künftigen Sieger» scheint nach wie vor für eine zu grosse Zahl von Trainerinnen und Trainern, für Funktionären in Vereinen und Verbänden oder auch für ehrgeizige Eltern einen überhöhten Stellenwert zu geniessen.

Es braucht eine andere Art von Gesprächskultur

Gerade im Nachwuchsalter braucht es bei den Betreuern von Sportlerinnen und Sportlern nicht nur viel Kompetenz und Geduld, sondern auch das absolute Bewusstsein, keinen Rennwagen mit leistungsstarkem Motor vor sich zu haben. Ein Auto kann man tunen, um im Rennen ganz vorne zu sein. Junge Menschen benötigen noch etwas mehr als den besten Treibstoff und ein perfekt geöltes Getriebe.

Es geht nicht darum, aus Trainern Sündenböcke zu machen. Das macht auch Lena Häcki nicht. Aber sie sagt klar: «Ich hoffe, dass wir im Sport irgendwann zum Punkt gelangen, wo man als Trainer oder Betreuer nicht als erste Möglichkeit zur Leistungssteigerung die Aufforderung an junge Menschen macht, Gewicht zu verlieren oder zuzunehmen. Das kann schreckliche Folgen haben.»

Es geht darum, die riesige Verantwortung bewusst zu machen, welche das Arbeiten mit jungen Athletinnen und Athleten mit sich bringt. Noch zu oft sind sie sich viele Betreuer dessen nicht bewusst. Studien sagen aus, dass drei Viertel aller Sportler, die durch den Trainer zu einer Gewichtsreduktion angehalten werden, dieses Ziel mit krankhaften Mitteln zu erreichen versuchen.

Die Leistung darf nicht alleiniges Mass der Dinge sein

Dies bedeutet nicht, dass das Körpergewicht kein Thema bei der Leistungsentwicklung sein darf. Weil Spitzensport in vielerlei Hinsicht eine Gratwanderung ist, muss es sogar ein Thema sein. Und sei es zuerst nur dort, wo ein Mediziner bei der nahezu überall obligatorischen Jahresuntersuchung von Athletinnen und Athleten Signale erkennt, die ihm nicht gefallen. Hier gilt noch zu oft die Denkweise: «solang die Leistung stimmt, ist es kein Problem».

Das Beispiel von Lena Häcki zeigt eindrücklich, dass sich Leistung und Essstörung nicht ausschliessen. Der Schweizer Sport setzt bei der Förderung von Sportlerinnen und Sportlern mehr und mehr auf Netzwerke in der Betreuung. Netzwerke, die sich gegenseitig ergänzen und helfen. Vor allem aber sollten sie die jungen Talente führen und stützen. Dazu gehört auch das Hinschauen bei Themen, die nicht auf den ersten Blick der Leistungsentwicklung dienen. Essstörungen sind nach wie vor ein Tabuthema. Darüber zu sprechen, fällt enorm schwer.

Nur wenn in der Betreuung von jungen Sportlerinnen und Sportlern konsequent eine Atmosphäre vorherrscht, in welcher man den Menschen und nicht die Leistung in den Vordergrund rückt, wo Empathie und nicht Disziplin dominiert und wo ein Tabuthema keines mehr ist, kann man Leidenswege wie jenen von Lena Häcki vielleicht verhindern. Oder zumindest verkürzen.

