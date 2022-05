Die Analyse zum Saisonaus St.Otmars gegen Pfadi Winterthur.

Analyse zum Handball-Aus Diese mitreissende Playoff-Serie von St.Otmar St.Gallen darf nicht über die Probleme während der Saison hinwegtäuschen Im fünften und entscheidenden Spiel der Playoff-Viertelfinalserie verloren die St.Galler Handballer am Mittwochabend gegen Pfadi Winterthur mit 31:32. Damit unterliegen sie in der Serie mit 2:3. Eine Analyse zur Saison St.Otmars. Ives Bruggmann Jetzt kommentieren 04.05.2022, 22.21 Uhr

St.Otmars Kreisläufer Benjamin Geisser ist mit 22 Toren in fünf Partien gegen Pfadi einer der auffälligsten Spieler. Bild: Donato Caspari

Prachtstore, Emotionen, Dramatik: Diese Viertelfinal-Serie zwischen St.Otmar und Pfadi Winterthur bot alles, was das Handballherz höherschlagen lässt – und war deshalb beste Werbung für den Sport.

Der Beitrag, den die St.Galler Handballer zu diesem Spektakel beitrugen, war bemerkenswert gross. Auch im letzten und entscheidenden Spiel fünf in Winterthur, das sie mit 31:32 verloren. Ein Tor. So viel nur war der amtierende Meister Pfadi besser als das Team von Trainer Zoltan Cordas.

Im letzten Spiel der Saison bewies St.Otmar nochmals Charakter. Eigentlich schien das Spiel beim Stand von 28:22 für Winterthur bereits entschieden zu sein. Doch plötzlich flatterten beim Titelverteidiger die Nerven. Er leistete sich vorne Fehler um Fehler. Gleichzeitig nahmen die St.Galler Fahrt auf und spielten nahe am Optimum. Goalie Aurel Bringolf parierte viermal innert kürzester Zeit.

Sechs Minuten vor Schluss glich St.Otmar den Spielstand tatsächlich aus. Die 1561 Zuschauerinnen und Zuschauer – rund ein Viertel war für die St.Galler – feuerten ihre Mannschaften nun mit voller Lautstärke an. Es kam noch besser für die Gäste: Nach 57 Minuten besassen sie gar die Chance auf den ersten Führungstreffer seit der Anfangsphase. Doch mit dem Sieg vor Augen versagten ihnen die Nerven gleich dreimal hintereinander. Goalie Yahav Shamir avancierte zum Matchwinner. Denn danach ging Pfadi in Führung und liess sich diese nicht mehr nehmen.

Was bleibt auf Seiten St.Otmars, ist nach diesen mitreissenden fünf Partien zuallererst die Enttäuschung. Darüber half auch der Applaus des zahlreich mitgereisten Publikums nicht hinweg. Bald wird die Enttäuschung aber der Erkenntnis weichen, den Meister bis auf das Letzte gefordert zu haben. So stark und so breit das Pfadi-Kader auch ist, in Sachen individueller Klasse musste sich St.Otmar nicht verstecken.

In der Offensive sind da vor allem zwei Namen zu nennen: Andrija Pendic und Ariel Pietrasik. Die beiden entwickelten sich innert kürzester Zeit zu einem kongenialen Duo. Pendic als Vorbereiter, Pietrasik als Vollstrecker. Unterstützt werden sie im Rückraum von Dominik Jurilj, der in dieser Spielzeit handballerisch einen Schritt nach vorne machte. Die gute Nachricht: Diese drei Protagonisten bleiben dem TSV St.Otmar noch ein Jahr erhalten.

Im Viertelfinal lief auch Kreisläufer Benjamin Geisser zur Höchstform auf. In dieser Verfassung stellt der St.Galler für jede Defensive eine Gefahr dar. Stichwort: Deckung. St.Otmar legte in diesem Bereich wohl die markanteste Steigerung hin. Erst so wurde es überhaupt konkurrenzfähig im Vergleich mit einer Equipe wie Pfadi. Man wünschte sich, dass die St.Galler schon die ganze Saison so abgeliefert hätten. Dann wären sie im Playoff erst später auf eines der beiden Spitzenteams getroffen.

Deshalb darf man trotz der überzeugenden Leistungen in dieser Playoff-Serie nicht vergessen, dass St.Otmar in der Hauptrunde eine bessere Rangierung leichtfertig verspielte. Unter anderem mit einem Unentschieden sowie mit einer Heimniederlage gegen den RTV Basel oder wegen teils desolater Defensivleistungen wie jener zu Hause gegen Suhr Aarau, als die St.Galler mit 32:37 untergingen. Nur durch diese Punktverluste landete ein oft verletzungsgeplagtes St.Otmar überhaupt erst auf dem siebten Platz und traf somit auf den Zweiten Pfadi Winterthur.

Ebenfalls kritisch sehen kann man zumindest einen Teil der sechs Abgänge zum Ende dieser Saison. Der St.Galler David Fricker und der Appenzeller Ramon Hörler – notabene zwei Eigene – wollten oder durften nicht bleiben. Filip Maros wurde vor zwei Jahren noch als Hoffnungsträger verpflichtet, geht nun aber als einer, der selten mehr als eine Randnotiz wert war. Auch, weil er häufig gar nicht erst zum Einsatz gelangte.

Nationalgoalie Aurel Bringolf entschied sich derweil selbst gegen eine Vertragsverlängerung und zieht weiter nach Bern. Seine Leistungen waren zuletzt aber nicht mehr so überzeugend wie in den ersten drei Jahren. Mit dem Transfer des slowakischen Nationaltorhüters Marian Zernovic auf die kommende Saison ist St.Otmar ein Achtungserfolg gelungen. Wie wichtig gute Goalieleistungen für den Erfolg im Spitzenhandball sind, hat nicht zuletzt die Viertelfinal-Serie mit Pfadi Winterthur gezeigt.

Bei Frédéric Wüstner und Jan Gwerder hat sich der Verein wie bei Maros gegen eine Ausdehnung des Vertrages entschieden. Wenn die beiden schon früher so performt hätten wie zuletzt, wäre es wohl zu keiner Trennung gekommen. Egal, wer die sechs Abgänge kompensieren wird: Sportchef Andy Dittert und Trainer Cordas werden sich daran messen lassen müssen.

