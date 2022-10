Analyse zum Playoff-Spiel Sieg gegen Wales ist Pflicht: Die WM-Teilnahme ist für den Schweizer Frauenfussball zukunftsweisend Mit einem Erfolg gegen Wales kann sich die Schweiz das Ticket für die Weltmeisterschaft in Ozeanien sichern. Die Qualifikation wäre immens wichtig für die Zukunft des Schweizer Frauenfussballs, der in seiner Entwicklung ins Stocken geraten ist. Eine Analyse. Raphael Gutzwiller Jetzt kommentieren 10.10.2022, 17.00 Uhr

Die Schweizerinnen Ramona Bachmann (links) und Géraldine Reuteler wollen sich für die WM 2023 qualifizieren. Salvatore Di Nolfi / Keystone

Fährt das Nationalteam im Sommer an die Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland? Siegen die Schweizerinnen im Zürcher Letzigrund am Dienstagabend im entscheidenden Playoff-Spiel gegen Wales in der regulären Spielzeit, dann ist die Qualifikation geschafft. Würde der Sieg erst in der Verlängerung oder Penaltyschiessen erreicht werden, droht ein zusätzliches interkontinentales Entscheidungsspiel, das im Februar stattfindet. Bei einer Niederlage sind die WM-Träume geplatzt.

Nils Nielsen will mit seinem Team noch die WM-Qualifikation erreichen. Laurent Gillieron / KEYSTONE

Die Ausgangslage ist klar: Ein Sieg in der regulären Spielzeit ist schlicht Pflicht für die Schweiz. Das Ensemble von Nils Nielsen ist gespickt mit erfahrenen Spielerinnen, die bei Spitzenklubs in Europa spielen. Gegner Wales verfügt zwar ebenfalls über einige Akteurinnen aus der englischen Topliga, hat sich aber noch nie in der Geschichte für ein grosses Turnier qualifiziert. Eine WM-Teilnahme käme für die Waliserinnen, die sich das Duell mit der Schweiz erst durch einen 1:0-Heimsieg nach Verlängerung gegen Bosnien-Herzegowina verdient haben, überraschend.

Für die Schweiz stellte derweil bereits das Verpassen des Gruppensieges, der zur direkten Qualifikation gereicht hätte, angesichts der eher leichteren Gruppe und der zwischenzeitlich sehr guten Ausgangslage ein Rückschlag dar. Insbesondere wegen eines enttäuschenden Unentschiedens im April gegen Rumänien klassierte sich die Schweiz hinter Gruppensieger Italien. In den direkten Duellen hatten die Schweizerinnen und die Italienerinnen je einmal gewonnen.

Coumba Sow und Viola Calligaris sind glücklich. Salvatore Di Nolfi / KEYSTONE

Für die Schweiz ist die Qualifikation für die WM von hoher Bedeutung. Diese Teilnahme könnte dem Schweizer Frauenfussball den so nötigen Boost verschaffen. Schliesslich ist die Entwicklung des Nationalteams in den letzten Jahren etwas ins Stocken geraten. 2019 hat die Schweiz die WM in Frankreich verpasst, in diesem Jahr waren die Schweizerinnen zwar an der EM-Endrunde in England, schieden aber mit nur einem Punkt aus drei Spielen aus. Nachdem die Schweiz 2015 in Kanada zum bisher einzigen Mal an einer WM dabei war, gilt es mit einer neuerlichen Qualifikation den Anschluss nicht noch weiter zu verlieren. Für die Ausnahmekönnerinnen Ramona Bachmann, 31, und Ana-Maria Crnogorcevic, 32, könnte das Turnier im kommenden Sommer die letzte Möglichkeit für eine WM-Endrunde sein.

Tatjana Haenni tritt beim SFV auf Ende Jahr ab. Marcel Bieri / KEYSTONE

Während in vielen anderen Ländern der Frauenfussball deutlich professionalisiert wurde, sind die Entwicklungsschritte hierzulande kleiner. In Klubs und beim Verband haben die Frauenteams noch immer eine deutlich untergeordnete Stellung. Das hat Frauenfussball-Direktorin Tatjana Haenni oft bemängelt, verlässt den Verband nun aber auf Ende Jahr in Richtung der amerikanischen Profiliga. Auch Nationaltrainer Nils Nielsen ist Ende Jahr weg. Mit Haenni und Nielsen verliert der Schweizer Frauenfussball seine beiden wichtigsten Gesichter der letzten Jahre. Insbesondere der Abgang Haennis mit ihrem grossen Engagement stellt ein immenser Verlust für die Förderung des Schweizer Frauenfussballs dar. Die noch nicht feststehende Nachfolgerin wird eine grosse Lücke ausfüllen müssen – und den Frauenfussball weiter bringen.

Kann Riola Xhemaili bald über die WM-Qualifikation jubeln? Laurent Gillieron / KEYSTONE

Die Qualifikation für die Weltmeisterschaft könnte auch unter diesem Aspekt wichtig werden. Eine gute Trainerin oder ein guter Trainer kommt nach einer erfolgreichen Qualifikation lieber zum Schweizer Nationalteam, eine Direktorin ebenso. Und während es der Frauenfussball auf Verbandsebene zwar noch schwer hat, ist dieser in der Bevölkerung so wichtig wie noch nie. Die Anzahl der lizenzierten Spielerinnen liegt bei einem Rekordhoch von 33'216 Spielerinnen, noch im Vorjahr lag die Zahl unter 30'000. Dieser Aufschwung könnte durch das Erreichen der Weltmeisterschaft im nächsten Sommer auf ein neuerliches Hoch zusteuern.

Die Qualifikation für die WM könnte auch entscheidend sein im Hinblick auf die möglicherweise in der Schweiz stattfindenden Europameisterschaft 2025. In den Städten Basel, St. Gallen, Luzern, Bern, Zürich, Thun, Genf, Lausanne und Sion soll das Fussballfest über die Bühne gehen. Ob die Schweiz den Zuschlag dafür erhält, entscheidet sich am 25. Januar 2023.

Zunächst steht nun aber das Entscheidungsspiel gegen Wales an. Mit einem Sieg können die Schweizerinnen einen wichtigen Schritt in eine erfolgreiche Zukunft machen.

