Analyse zur EM 2022 Nach würdigem Abschluss des Fussballfests: Der Fussball der Frauen hat noch grosses Potenzial Der Fussball ist nach Hause gekommen. Es ist ein würdiger Abschluss einer EM, die für einen grossen Schritt in Richtung Gleichstellung sorgt. Doch das Potenzial ist noch nicht ausgeschöpft. Aus Schweizer Sicht darf man auf ein ähnliches Fest im Jahr 2025 hoffen. Raphael Gutzwiller 1 Kommentar 01.08.2022, 15.12 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Engländerinnen jubeln über den ersten Titel seit 1966. Neil Hall / EPA

Der Fussball ist endlich nach Hause gekommen. England ist Europameister 2022. Dank des Tores von Chloe Kelly in der 110. Minute gewinnen die Engländerinnen das Finalspiel gegen Deutschland mit 2:1 nach Verlängerung. Es ist der erste grosse Titel für das Mutterland des Fussballs seit 1966.

Die Ausgeglichenheit dieses Finals – beide Teams bewegten sich 120 Minuten auf Augenhöhe – zeigt auf, dass die Breite an der Spitze grösser geworden ist. Schon vor dem Turnier war klar, dass es diesmal mehrere favorisierte Teams geben würde. Am Ende setzte sich mit England jenes Team durch, dass sich den Titel wohl am meisten herbeigesehnt hatte.

Professionalisierung zahlt sich aus

Der Triumph von England ist keinesfalls Zufall. In keinem anderen Land wurde in den letzten Jahren auf Klubebene so sehr in die Professionalisierung investiert wie in England. Die englische Women’s Super League gilt mittlerweile als beste Liga der Welt. Jene Investitionen machen sich bemerkbar: Nur drei Europameisterinnen verdienen ihr Geld nicht auf der Insel. Und mit Sarina Wiegman hatten die Engländerinnen die wohl beste Trainerin. Sie hat mit ihrem Heimatland Niederlande vor fünf Jahren die Trophäe ebenfalls gewonnen und es 2019 ins WM-Final geführt. Im September 2021 übernahm sie das englische Team und führte es nun zum grossen Triumph.

Die beste Spielerin des Turniers, Beth Mead (links), jubelt mit ihrer Trainerin Sarina Wiegman. Alessandra Tarantino / AP

Dass der Gastgeber den EM-Titel für sich entscheidet, ist der würdige Abschluss eines grossen Fussballfests. Es sind Gänsehaut-Momente, als nach Abpfiff im ausverkauften Wembley-Stadion zunächst «Football’s Coming Home» und danach «Sweet Caroline» gesungen wird. Die grosse Last, die von den Schultern der Engländerinnen und Engländern fällt, ist beinahe sichtbar. Endlich ist er da, der Titel. Da ist es inzwischen längst egal, ob er bei den Frauen oder den Männern errungen wurde.

Allein dieser Fakt zeigt: Der Frauenfussball ist wichtiger geworden. Er ist mit diesem Turnier endgültig in der breiten Öffentlichkeit angekommen. In England schauen 23,3 Millionen Fans den erstmaligen Triumph ihrer Lionesses, die Zahlen aus den Pubs und Public Viewings sind dabei nicht einberechnet. In Deutschland wohnen dem Final fast 18 Millionen Menschen bei. Und die Stadien in England sind ausgezeichnet besucht. Die Zuschauerzahl im Vergleich zur EM in den Niederlanden 2017 hat sich mehr als verdoppelt. Der Final im ausverkauften Wembley sehen 87192 Person im Stadion. Es ist der Rekord bei einer Euro, Männerspiele eingerechnet.

Die Zuschauerzahlen an der EM 2022 brechen alle Rekorde. Alessandra Tarantino / AP

Grosser Schritt Richtung Gleichstellung

Der Fussball der Frauen macht mit solchen Zahlen einen grossen Schritt in Richtung Gleichstellung. Doch natürlich ist der Unterschied zu einem Männer-Turnier immer noch riesig. Das ist nicht nur an den Zahlen zu sehen, sondern auch an der Stimmung im Gastgeberland. Zu Beginn des Turniers lief in den Pubs mancherorts Cricket oder die TV-Geräte blieben ganz aus. Zudem waren viele Spiele nicht ausverkauft. Das bestbesuchte Gruppenspiel ohne englische Beteiligung war jenes zwischen der Schweiz und der Niederlande, dem 22'596 Fans beiwohnten.

Grosse Feier auf dem Trafalgar Square in London. Frank Augstein / AP

Das Turnier in England zeigt aber auch, dass der Frauenfussball in der Gesellschaft einen anderen Platz einnehmen kann als der Männerfussball. Bei Spielen von Frauen kommen mehr Familien, mehr Kinder, natürlich viel mehr Frauen. Er bezieht alle Gesellschaftsgruppen ein, steht für eine Offenheit, die man sich beim Männerfussball manchmal wünschen würde.

Schweiz hofft auf EM 2025

Aus Schweizer Sicht ist die EM 2022 eine Enttäuschung. Im Bild: Svenja Fölmli. Freshfocus / Daniela Porcelli

Dass hierzulande keine Euphorie ausbrach, liegt auch am frühen Ausscheiden der Schweiz. Gegen Portugal verspielte das Team eine 2:0-Führung, gegen die Favoriten Schweden und Niederlande verlor es trotz Kampfgeist unglücklich. Die Auftritte bestätigten den Trend, wonach die Schweiz schauen muss, den Anschluss an die Spitze nicht zu verlieren. Anders als in England wird hierzulande sehr spärlich in die Entwicklung investiert, was sich auf dem Rasen spiegelt.

Die EM in England zeigt, dass das Potenzial des Frauenfussballs noch nicht ausgeschöpft ist. Die letzten Turniere gleichen einem Steigerungslauf: die Zuschauerzahlen steigen, das öffentliche Interesse ebenso. Deshalb kommt die Bewerbung der Schweiz für die EM 2025 gerade recht. Im Januar will die Uefa dazu einen Entscheid fällen.

Gibt es in der Schweiz bald ein ähnliches Fussballfest? Andy Rain / EPA

Der Schweizer Frauenfussball könnte von so einem Fest profitieren und noch mehr in der Gesellschaft ankommen. Denn die Entwicklung macht nach der EM 2022 in England garantiert noch nicht Halt.

1 Kommentar Kurt Franz Unternährer vor 6 Minuten Ja die Engländerinnen und die Deutschen sind halt nebst Holland und Schweden schon nochmals eine andere Schuhgrösse als unsere Schweizerinnen. Aber wie überall im Leben aus Niederlagen lernt man resp. frau, alles gute Alle Kommentare anzeigen