OLG NOW überrascht an den Schweizermeisterschaften im Sprint-OL

Orientierungslauf Annina Battaglia wird Schweizer Meisterin im Sprint-OL Die Athletin der OLG Nidwalden+Obwalden siegt in der Kategorie Frauen 35. Bei den Staffeln gibt es Überraschungen. Klaus Joller-Graf 16.06.2022, 14.36 Uhr

Annina Battaglia (Mitte) gewann in Basel vor Barbara Giuganino (links) und Manuela Schärer. Bild: PD

Die Schweizer-Meister-Titel im Sprint-Orientierungslauf wurden in diesem Jahr in Basel vergeben. Im Rahmen eines Einzellaufs galt es am vergangenen Sonntag, in der Altstadt die Posten möglichst schnell anzulaufen. Die vielen Passagen und engen Gassen, ja sogar das Treppenlabyrinth im Innenhof des Rathauses verlangten ständige Kartenkontrolle. Und mit den schnellen Passagen hinunter zum Rhein und den saftigen Aufstiegen hoch zur Martinskirche kam auch die physische Komponente nicht zu kurz.

Dass sich mit Annina Battaglia eine Läuferin der OLG Nidwalden+Obwalden (OLG NOW) als Siegerin des Schweizer Meisterschaftsrennens durchsetzen konnte, durfte nicht unbedingt erwartet werden. Auch wenn sie selbst sehr zuversichtlich an den Start ging. «Ich habe vor zwei Wochen am nationalen Sprint in Neuchâtel gemerkt, dass etwas drinliegen könnte», sagte Annina Battaglia nach dem Lauf. «Dort habe ich den Sieg vergeben, weil ich einen Posten übersehen hatte und nochmals umkehren musste.» Ein Fehler, der in einem Sprint-OL massiv ins Gewicht fällt. So konzentrierte sich Battaglia besonders darauf, keinen Posten zu überlaufen. Damit konnte sie den Titel in der Kategorie Frauen 35 gewinnen.

Lediglich 17 Sekunden fehlten Peter Tschümperlin und er hätte sich in der Kategorie Männer A mittel einen Podestplatz erkämpft. So aber wurde er letztlich Vierter.

Aufs Podest statt auf den Heimweg

Für den Nachmittag dislozierten die Athletinnen und Athleten in den Burgfeldenpark. Im Park der Psychiatrischen Universitätsklinik und im benachbarten Quartier wurden die Staffeln gelaufen. Jeweils Viererteams eines Vereins starteten in unterschiedlichen Kategorien. Und die OLG NOW überraschte gleich doppelt. In der höheren Seniorenkategorie lief die Staffel der OLG NOW in der Besetzung Andrea Wyss, Konrad Graber, Josef Schalbetter und Ursula Schalbetter auf den zweiten Rang.

In der Kategorie A, hinter der Elite die zweithöchste Kategorie, klassierten sich Käthi Burkart, Adrian Schalbetter, Raphael Schalbetter und Sibylle Schalbetter auf dem dritten Platz. Käthi Burkart konnte ihre Überraschung nach dem Wettkampf nicht verbergen: «Ich war eigentlich bereits auf dem Heimweg, als der Speaker bekanntgab, dass wir uns zur Siegerehrung bereitmachen sollten.» Das Team war an vierter Stelle ins Ziel gelaufen. Weil ein vorne liegendes Team aber einen Postenfehler zu verzeichnen hatte, konnten die beiden Läuferinnen und Läufer der OLG NOW profitieren. Sie sicherten sich letztlich den Bronzeplatz mit knappen 15 Sekunden Vorsprung.

Podestplätze bereits am Samstag

Neben den herausragenden Resultaten vom Sonntag gehen die Ergebnisse des Nationalen Mitteldistanzlaufs vom Samstag beinahe etwas vergessen. Aline Mathis lief bei den Frauen 20 ein ganz starkes Rennen und kam so auf den zweiten Platz. Und auch Schwester Leonie Mathis bei den Frauen 16 hatte die Laufkarte Dreiländereck perfekt im Griff. Ein Fehler zu Posten 26 warf sie aus dem Kampf um den Sieg. Mit einem dritten Platz kann die Beckenriederin aber einmal mehr sehr zufrieden sein.