Arbeitssieg statt Schaulaufen: Der EV Zug bezwingt den EHC Biel dank viel Moral und Verteidiger Santeri Alatalo Der EV Zug gewinnt auswärts gegen einen starken EHC Biel mit 5:4 nach Verlängerung. Die Zuger können drei Mal einen Rückstand ausgleichen. Es ist der siebte Sieg im achten Spiel. Philipp Zurfluh aus Biel 10.11.2020, 23.33 Uhr

Es hat Seltenheitswert, wenn ein Verteidiger zum Mann des Spiels ausgezeichnet wird. Am Dienstagabend in der Tissot Arena war dies der Fall. Santeri Alatalo kam diese Ehre zu Teil. Mit seinem Tor in der dritten Minute der Verlängerung und zwei Torvorlagen hat der 30-Jährige entscheidenden Anteil am siebten Sieg im achten Saisonspiel.

Der Finne mit Schweizer Lizenz ist bekannt als solider Arbeiter, eine wichtige Teamstütze und geniesst von Trainer Dan Tangnes viel Vertrauen. «Es ist wohl schon länger her, dass mir drei Skorerpunkte in einem Spiel gelungen sind», schmunzelte Alatalo hinterher. «Es war eine schwierige Partie. Vor allem im ersten Drittel haben uns die Bieler teilweise dominiert. Wir mussten ab und zu das Glück beanspruchen.»

EHC Biel mit deutlichem Chancenplus

Mit dem Sieg bleibt der EV Zug nach Verlustpunkten Leader. Ein Bieler Sieg wäre nicht gestohlen gewesen. Die Seeländer hatten ein Chancenplus und verzeichneten viel mehr Torabschlüsse (39:26).

Der EV Zug und der EHC Biel sehnten sich danach, endlich wieder den Meisterschaftsbetrieb aufzunehmen. 18 Tage beim EHC Biel und 16 Tage beim EV Zug sind vergangen, als die Kontrahenten ihren letzten Ernstkampf bestritten. Während die Zuger die ZSC Lions mit 8:2 vom Eis fegten, gingen die Bieler sang- und klanglos mit 0:6 gegen den SC Bern unter. So lautete vor Spielbeginn die Frage: Wer meldet sich besser aus der Quarantäne zurück? Bei wem funktionieren die Automatismen?

Santeri Alatalo () jubelt nach seinem Tor zum 4:5 mit Jan Kovar, Torhüter Joren van Pottelberghe ist geschlagen. Santeri Alatalo erzielt das siegbringende 5:4. Biel-Goalie Joren van Pottelberghe ist geschlagen. Jubel beim EVZ nach dem 4:4-Ausgleichstreffer durch Dario Simion. Jan Kovar (rechts) erzielt das Tor zum 2:2. Carl Klingberg (rechts) kämpft mit allen Mitteln gegen Petteri Lindbohm. Torschütze Yannick Zehnder (vorne) und Dario Simion jubeln nach dem Ausgleich zum 3:3. Jan Kovar (links) im Zweikampf gegen Yannick Rathgeb. Dario Simion (links) behauptet den Puck gegen Riccardo Sartori. Leonardo Genoni wischt den Puck vor Mike Künzle weg. Jan Kovar begräbt Yannick Rathgeb unter sich. Yannick-Lennart Albrecht muss sich gegen Janis Jérôme Moser (links) und Samuel Kreis durchsetzen. Freude bei Yannick Zehnder nach seinem Tor zum 1:0-Führungstreffer. Yannick Zehnder bezwingt Joren van Pottelberghe.

Geduld und Disziplin forderte Tangnes von seiner Mannschaft vor Matchbeginn. Man wollte dem Gegner möglichst wenige Chancen zugestehen. Doch die Worte des Norwegers waren im ersten Drittel bei den Spielern nicht angekommen. Zwar bezwang Yannick Zehnder (3.) Biel-Goalie Joren van Pottelberghe nach einem Zuspiel seines Linienpartner Yannick-Lennart Albrecht. Doch es war überhaupt nicht so, dass die Führung die Gäste beflügelte. Das Gegenteil war der Fall: Die Bieler waren mehrheitlich in Scheibenbesitz, bestimmten den Rhythmus und kamen zu mehreren guten Torchancen. Mit einem Doppelschlag von Jason Fuchs in der 8. und 12. Minute wendeten die Seeländer das Blatt.

Ein 17-Jähriger debütiert beim EVZ

Weil Dominik Schlumpf verletzt, Nico Gross krank und Jesse Zgraggen gesperrt waren, standen dem EVZ-Trainer nur sechs Verteidiger zur Verfügung. Er musste experimentieren. So durfte aus der Talentschmiede des EV Zug ein Youngster in die Bresche springen. Der erst 17-jährige Dario Sidler kam zu seinem Debüt in der National League und einem kurzen Einsatz. Der Verteidiger läuft in dieser Saison vorwiegend bei der U-20-Elit auf.

Der EVZ konnte im zweiten Drittel reagieren. Nach einem genialen Zuspiel von Alatalo musste Jan Kovar nur noch einschieben. Doch Biel war um eine Antwort nicht verlegen und Marc-Antoine Pouliot vollendete eine wunderschöne Kombination zur erneuten Führung. Zehnder stand kurz vor Drittelsende zum zweiten Mal an diesem Abend goldrichtig und lenkte in Überzahl einen Schuss von Alatalo unhaltbar zum 3:3 ab.

Wie schon in der letzten Saison hatte es die Affiche EVZ gegen Biel in sich. Alle sechs Partien wurden jeweils mit einem Tor Differenz entschieden, drei Mal Verlängerung und ein Mal Penaltyschiessen inklusive. Die Bieler waren im dritten Drittel der Entscheidung näher als die Zuger. Die 4:3-Führung durch Michael Hügli glich der EVZ durch Dario Simion aus. In der Verlängerung krönte Alatalo seine Leistung mit dem 5:4-Siegtreffer. «Es war nicht der EVZ, den man sich in dieser Saison gewohnt war, doch am Schluss zählt der Sieg», so Alatalo.

Biel- Zug 4:5 (2:1, 1:2, 1:1, 0:1) n.V.

SR: Hebeisen/Piechaczek, Fuchs/Wolf.

Tore: 3. Zehnder (Albrecht, Leuenberger) 0:1. 8. Fuchs (Moser) 1:1. 12. Fuchs (Lindbohm, Moser) 2:1. 24. Kovar (Alatalo, Cadonau) 2:2. 28. Pouliot (Rajala, Rathgeb/Powerplaytor) 3:2. 38. Zehnder (Alatalo/Powerplaytor) 3:3. 49. Hügli (Cunti, Pouliot/Powerplaytor) 4:3. 54. Simion (Kovar, Alatalo) 4:4. 63. Alatalo (Kovar) 4:5. - Strafen: 3mal 2 Minuten gegen Biel, 5mal 2 plus 10 Minuten (Klingberg) gegen Zug.

Biel: van Pottelberghe; Rathgeb, Fey; Kreis, Moser; Lindbohm, Forster; Ulmer, Sartori; Fuchs, Pouliot, Rajala; Hofer, Cunti, Künzle; Kohler, Nussbaumer, Hügli; Kessler, Gustafsson, Tanner.

Zug: Genoni; Geisser, Diaz; Cadonau, Alatalo; Wüthrich, Stadler; Sidler; Simion, Kovar, Hofmann; Martschini, Senteler, Thorell; Klingberg, McLeod, Bachofner; Leuenberger, Albrecht, Zehnder; Thürkauf.

Bemerkungen: Biel ohne Brunner, Lüthi und Ullström (alle verletzt), Zug ohne Schlumpf (verletzt), Gross, Langenegger (beide krank) und Zgraggen (gesperrt).