Rekordzahlen bei Spitzensport-RS und Armeeförderung

Armee als Sportförderer Jubiläum in Griffnähe: Bald 1000 Rekruten und 1000 Soldaten im wichtigsten Fördergefäss des Schweizer Spitzensports Die Sportförderung der Armee stösst in neue Dimensionen vor. Der Besuchstag der Spitzensport-Rekrutenschule in Magglingen erlaubt einen Blick in die Gegenwart und in die Zukunft. 10.02.2023

Der Berner Beachvolleyballerin Zoé Vergé-Dépré scheint das Programm der aktuellen Spitzensport-Rekrutenschule zu gefallen. Armee

In der Schweizer Armee dienen selbst Könige. Nicht nur die Präsenz der Schwinger Joel Wicki, Kilian Wenger und Matthias Glarner anlässlich eines Wiederholungskurses im Tarnanzug erinnert an diesem sonnigen Freitag in Magglingen an die Schweizer Armee. Am Besuchstag der Spitzensport-Rekrutenschule präsentieren sich 61 potenzielle Olympiasieger und Weltmeister von Morgen.

Dass diese Annahme nicht aus der Luft gegriffen ist, zeigt ein Blick in die aktuelle Statistik. Sieben von 13 Medaillen bei den Olympischen Sommerspielen 2021 in Tokio wurden von Spitzensport-Soldatinnen und Soldaten erkämpft. Vor einem Jahr an den Winterspielen von Peking waren es sieben von 15 Podestplätzen. Insgesamt reisten stolze 50 Prozent der Schweizer Olympiadelegation mit einem militärischen Marschbefehl nach China.

Auf dem Weg in die Magglinger Sporthalle begegnet man einem weiteren dezenten Hinweis auf die künftigen Pläne des Bundes mit der Sportförderung der Armee. Bauprofile im Hang zeigen auf, wo und in welcher Dimension die Infrastruktur für die militärische Spitzensportförderung wachsen soll.

Infrastruktur für immer mehr Sportsoldaten in der Warteschlaufe

Denn die Erfolgsgeschichte des sportlichen Engagements der Armee bringt es mit sich, dass neben der Anzahl der unterstützten Athletinnen und Athleten eben auch Unterkunfts- und Ausbildungsstätten mitwachsen müssen.

Allerdings ist in der Schweiz der Weg von einem Bauprojekt bis zur Realisierung bisweilen länger als erhofft. Diverse Einsprachen sorgen für die eine oder andere Ehrenrunde, so dass sich der ursprünglich für 2025 vorgesehene Einzug auf jeden Fall verzögern wird. Ein Datum kann Martina Krieg, Chefin des Nationalen Sportzentrums Magglingen, aktuell nicht nennen.

Die Schwingerkönige sind zwar ein Alleinstellungsmerkmal der Spitzensportförderung in der Schweizer Armee. Ansonsten muss man den Vergleich zur militärischen Sportunterstützung im benachbarten Ausland längst nicht mehr scheuen. Aktuelle Zahlen zu den drei Fördergefässen belegen dies eindrücklich.

Seit 2004 gibt es die 18-wöchige Spitzensport-Rekrutenschule in der heutigen Form. In der aktuellen Ausgabe sind 22 Athletinnen und 39 Athleten aus rekordhohen 20 Sportarten dabei, unter ihnen beispielsweise Topschwimmer Antonio Djakovic.

Der 1000. Spitzensport-Rekrut startet im April

Seit 2019 die Verdoppelung der Kapazitäten von 70 auf jährlich 140 Rekrutinnen und Rekruten bis Ende des laufenden Jahres beschlossen wurde, nähert sich die totale Anzahl der Absolventen mit immer rascheren Schritten einer magischen Marke. Wenn im April die Wintersportarten ihre besten Nachwuchskräfte in die Spitzensport-RS schicken, haben dannzumal mehr als 1000 Talente aus 58 verschiedenen Disziplinen von diesem Fördergefäss profitiert.

In rund zwei Jahren rechnet man auch damit, dass es in der Schweiz mehr als 1000 aktive Sport-Soldatinnen und Soldaten gibt. Aktuell profitieren 703 Spitzensportlerinnen und Sportler davon, dass sie seit 2013 jährlich bis zu 130 Diensttage im Sold der Armee absolvieren dürfen.

In dieser Zeit erhalten sie nicht nur Erwerbsersatz und sind bestens versichert, sie profitieren auch von kostenloser Unterkunft und Verpflegung sowie von Trainern im Dienst der Armee. Auf diese Weise wurde im Jahr 2022 von Schweizer Sportlerinnen und Sportler der Rekord von 55 324 WK-Tagen geleistet.

Swiss Olympic bezeichnet die Armee als «Gamechanger»

Roger Schnegg, der Direktor des Sport-Dachverbands Swiss Olympic, nennt die Schweizer Armee deshalb am Besuchstag «den grössten Gamechanger der vergangenen Jahre im Schweizer Sport». Dazu gehören auch die insgesamt 18 Stellen als Zeitmilitär mit einer 50%-Anstellung für vier Jahre, die 2010 realisiert wurden.

Oberst Marco Mudry, der Kommandant des Kompetenzzentrums Sport der Schweizer Armee, denkt aber bereits weiter. Im Dezember hat Verteidigungsministerin Viola Amherd grünes Licht gegeben für die «Vision 2030 der Spitzensportförderung Armee». Mudry ist Projektleiter. Noch stehen erst die Handlungsfelder dieser Vision, wie etwa die Zielsetzung von «nachhaltig glänzenden Medaillen», «attraktiver Spitzensport-Karriere» oder «einen Beitrag an die Gesellschaft leisten».

Obwohl es grundsätzlich möglich sein wird, bis maximal 2000 Schweizer Athletinnen und Athleten als Sport-Soldaten zu führen, sind Mudry bei der Umsetzung der Vision qualitative Ziele wichtiger als quantitative Rekorde. Er strebt nach einer «optimalen Abstimmung mit allen relevanten Partnern wie etwa die beteiligten Sportverbände». Dort sieht der Tessiner weiteres Potenzial eines Fördergefässes, das im Schweizer Sport innert 20 Jahren unverzichtbar geworden ist.

