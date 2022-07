Top-Torhüter mit Skandalen «Gewinnen schafft Glaubwürdigkeit»: Weshalb der deutsche Ex-Nationalgolie Jens Lehmann zurück ins Trainergeschäft will – und was er an der HSG lernte Jens Lehmann gilt als Enfant terrible des deutschen Fussballs, spätestens seit er den ehemaligen Profi Dennis Aogo als «Quotenschwarzer» bezeichnet hat. Wie der 52-Jährige diese und andere Schlagzeilen sieht, die er verursacht hat, und wie er zu Erzrivale Oliver Kahn stand und zurück will ins Trainergeschäft, sagt er im Interview. Interview: François Schmid-Bechtel, Christian Brägger Jetzt kommentieren 23.07.2022, 05.00 Uhr

Jens Lehmann an der Universität St.Gallen. Der frühere Nationalgoalie Deutschlands absolvierte hier den Sportmanagement-Lehrgang. Bild: Reto Martin (St.Gallen, 6.Juli 2022)

Was wollen Sie mit der Sportmanagement-Ausbildung?

Jens Lehmann: In über 30 Jahren im Profisport bin ich in eine Führungsfunktion reingewachsen. Es gibt noch viele Dinge, die ich wissenschaftlich basiert neu lernen kann. Ich bin deshalb froh, dieses Studium gemacht zu haben an der Universität St.Gallen. Was ich damit machen kann? Vieles. Ich kann wieder in die Wirtschaft gehen. Oder eine Karriere als Sportchef vorantreiben. Vor allem reizt es mich sehr, wieder als Coach zu arbeiten. Hier sehe ich den grössten Bedarf.

Wie bitte? Für jeden freien Trainerjob bewerben sich selbst in der Schweiz bis zu 50 Kandidaten. Ein Mangel sieht anders aus.

Es gibt keinen quantitativen, sondern einen qualitativen Mangel. Das zeigt uns auch die hohe Fluktuation bei den Trainern – die meisten Sportdirektoren sind immer auf der Suche nach einem besseren. Das, was die Trainer heute inhaltlich machen, unterliegt jetzt schon einem Wandel, der für die meisten sehr schwer ist mitzugehen. Als Trainer muss man seine Spieler coachen können und das Spiel verstehen, während es läuft, nicht erst in der Halbzeit oder nach dem Spiel. Und dieses Spiel wird immer schneller, was schon heute für viele eine grosse Herausforderung darstellt. Zudem muss man Wahrscheinlichkeiten und Risiken abschätzen können. Auch schwierig.

Warum sind Sie besser als viele andere Trainer, die im Gegensatz zu Ihnen einen Job haben?

Besser ist ein dehnbarer Begriff. Sind die, die entlassen werden und kurze Zeit später wieder auftauchen, wirklich gut? Oder einfach nur verfügbar und eine Option, die sich gut verkaufen lässt? Da wären wir beim nächsten Schritt: dass das Wissen vielleicht gar nicht so weit verbreitet ist, was wirklich gute Qualität oder der Top-Bereich ist. Glauben Sie, dass junge ehemalige A-Jugend-Trainer ohne Profi-Erfahrung oder die Trainer, die nach dem x-ten Klub immer wieder irgendwo auftauchen, inspirierender sind als ehemalige Top-Profis? Da bin ich ein wenig selbstbewusst. Weil ich gelernt habe, auf dem Fussballplatz sehr schnell zu denken und diese Intensität in allen Mannschaften lebte. Ich habe glücklicherweise auch in jedem Klub etwas gewonnen oder stand zumindest im Final. Gewinnen macht einen grossen Unterschied aus, es ändert die Herangehensweise und schafft Glaubwürdigkeit!

Viele andere Trainer gewinnen auch etwas.

So viele wahrscheinlich nicht. Sonst würde es die häufigen Wechsel nicht geben. Im Spitzenfussball gibt es heute sehr wenige Trainer, die wirklich sehen, was die Mannschaft richtig und was sie falsch macht, während das Spiel läuft. Und die wissen, was wirklich wichtig ist, um ein Spiel zu gewinnen!

Was halten Sie von Laptop-Trainern, die sagen, dass ein guter Trainer nicht auf hohem Niveau gespielt haben muss?

Der Verkauf des eigenen Könnens ist heute wichtig; vor allem, weil man den «Käufern» viel erzählen kann.

Welcher Trainer versteht das Spiel?

Es ist einfach zu sagen, dass Josep Guardiola und Jürgen Klopp das Spiel gut verstehen und die besten Trainer sind. Antonio Conte hat seinen Stil, mit dem er erfolgreich ist. Eine Ausnahmeerscheinung ist sicherlich Thomas Tuchel, der die Champions League gewonnen hat.

Bayerns Julian Nagelsmann versteht es nicht?

Ich habe Ihnen ein paar Namen gegeben, die sind aber auch sehr einfach zu nennen. Ich muss nun nicht über alle Trainer sprechen.

Von Arsène Wenger, Ihrem Trainer in Arsenal, haben Sie immer geschwärmt. Und der hatte keine grosse Spielerkarriere.

Ich sage ja, es gibt Ausnahmen, und Wenger entstammt einer anderen Generation. Er war ein innovativer Trainer, der für die weltweite Entwicklung des Fussballs hin zum heutigen Spitzenstandard ein entscheidender Faktor war. Guardiola zählte ihn zu seinen Vorbildern, er hat das offensive Spiel durch seine Version des schnellen Passspiels revolutioniert. Wenger hat für eine ganze Industrie mit Datenanalysen und Trainingsgeräten die Grundlage gebildet. In seinen Mannschaften hatte er lange Spieler, die auf dem Platz coachen konnten. Das ist das A und O. Davon gibt es jedoch sehr, sehr wenige. Liverpool hat ja unter anderem deshalb Virgil van Dijk geholt, der wahrscheinlich weiss: «Je mehr ich rede, desto weniger muss ich verteidigen.»

Jens Lehmann gewinnt 1997 mit Schalke den Uefa-Cup. Im Final gegen Inter Mailand gewinnen die Deutschen im Hinspiel 1:0, das Rückspiel verlieren sie 0:1. Im Penaltyschiessen wird Jens Lehmann dann zum Schalker Held. Bidl: Imago

Warum kommt niemand auf die Idee, Sie als Trainer zu engagieren?

Vielleicht habe ich in Deutschland und England zu wenig kommuniziert, dass ich dort mal Co-Trainer war in der Premiere League. Chancen gibt es bestimmt immer wieder.

Spätestens seit Mai 2021 und der Whatsapp-Nachricht, in der Sie den TV-Experten Dennis Aogo als «Quotenschwarzer» bezeichneten, sind Sie in Deutschland kaum vermittelbar.

Das weiss ich nicht. Ich glaube schon, dass die Leute wissen, die meinen Lebensweg kennen: Es entspricht nicht meiner Grundhaltung, fremdenfeindlich oder rassistisch zu sein.

Glauben Sie an eine zweite Chance in Deutschland?

Ich glaube immer an Chancen! Das Ausland ist aber doch auch attraktiv. Die deutschen Medien haben allerdings Spass daran, Leute, die mal hochgekommen sind, wieder einen Kopf kürzer zu machen. Ich hatte einen einzigen Skandal in 30 Jahren, indem ich eine falsche Nachricht an den falschen Adressaten gesendet habe.

Sie setzten sich als Laureus-Botschafter für Toleranz, Diversität und gegen Diskriminierung ein. Gleichzeitig schreiben Sie «Quotenschwarzer».

Um das abschliessend sachlich zu erklären: Das war ein Fehler, der auch meiner Müdigkeit geschuldet war, diese Nachricht an Dennis Aogo zu versenden. Aogo selbst hat es jedoch nicht als rassistisch aufgefasst, zumal «schwarz» die einzige Bezeichnung ist, die korrekt ist. Die Nachricht war für einen Freund gedacht, mit dem ich über Einschaltquoten im Fernsehen diskutiert habe. Meine Nachricht war also nicht negativ, sondern positiv gemeint. Das behaupte ich ehrlich, egal, was man mir hier überstülpen möchte. Die SMS war auch nicht despektierlich formuliert. Sondern mit Vornamen und Smiley. Ich habe dafür eine öffentliche Schelte bekommen. Aber ich weiss für mich, dass ich mit meinen schwarzen Kollegen hervorragend umgegangen bin, und habe mir das nochmals rückversichern lassen. Wenn mich da jetzt immer noch jemand in eine falsche Ecke drängen möchte, ist mir das auch ein wenig egal.

Hadern Sie heute noch mit dieser Situation?

Ich beschwere mich nicht darüber. Wenn mir das nicht passiert wäre, hätte ich die Zeit für dieses Studium hier in St.Gallen nicht gehabt. Und wäre stattdessen vielleicht noch in Berlin bei Hertha. Ich wäre auch für Laureus, diverse andere Partner und die Deutsche Fussball-Liga viel unterwegs. Nun bin ich auch auf diesem Gebiet ein besserer Experte geworden, gegen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit. Für Offenheit und Toleranz.

Aogo war ja nicht der erste grobe Fehler. Sie sorgten auch früher immer wieder für negative Schlagzeilen.

Wenn Sie mir weiterhelfen können? Wenn man über 30 Jahre lang in der Öffentlichkeit steht, verkaufen sich negative Schlagzeilen bekanntlich häufig besser, auch wenn sie an den Haaren herbeigezogen sind. Sie selbst sitzen hier und kommen nur mit alten Sachen zu meiner Person.

Beginnen wir eher harmlos. Nach einem Spiel mit Stuttgart schimpften Sie: «Selbst die Balljungen sind Betrüger!»

Der Balljunge war eine unmittelbare Reaktion nach Schlusspfiff im Kabinengang, wo ich nicht wusste, dass da eine Kamera steht. Sie beweisen mir gerade, wie das Milieu funktioniert, und konfrontieren mich zwölf Jahre später immer noch mit diesem Satz, den ich voller Adrenalin und Ärger 30 Sekunden nach dem Spiel in einem Kabinengang gesagt habe.

Etwas weniger amüsant finden wir, als Sie auf das Outing Ihres früheren Mitspielers Thomas Hitzlsperger reagierten: «Es hat niemand etwas daran gewonnen. Fussball ist Männersache, da muss man nicht so viel nachdenken.»

Ich glaube nicht, dass ich das so gesagt habe, und es zeigt mir, dass viele Sachen im Nachhinein extrem verfälscht werden. Der Satz macht so auch gar keinen Sinn. Mit Thomas Hitzlspergers Outing wurde ich vor acht Jahren konfrontiert. Wissen Sie, wie viele Menschen sich damals darüber aufgeregt haben? Niemand. Es hat sich keiner aufgeregt, weil unsere Gesellschaft damals offenbar anders darüber dachte. Heute würde ich es mir wünschen, dass sich ein Fussballer als homosexuell outet, während er noch spielt. Weil ich glaube, dass unsere Gesellschaft dafür bereit ist.

Amüsanter fanden wir die Aktion, als Sie den Schuh eines Gegenspielers auf den Netzhimmel Ihres Tores warfen.

Glauben Sie, dass ich in diesem Moment daran gedacht habe, ob die Aktion medial aufgearbeitet wird? Es lag ein Schuh vor meinem Tor. Statt den Schuh zu nehmen, rennt der gegnerische Spieler weg. Das bedeutet für mich: Wenn ein Steilpass kommt und ich den Ball wegschlagen muss, aber der Ball über den Schuh rollt und ich ihn deswegen nicht treffe und er ins Tor geht, sehe ich dämlich aus. Also musste ich irgendetwas mit dem Schuh machen. Denken Sie, ich laufe aus dem Tor heraus, um dem Gegenspieler den Schuh zu geben? Nein, geht ja nicht. Also nehme ich den Schuh, werfe ihn weg und wundere mich, wie jemand plötzlich an meinem Tornetz rumfingert. Erst da ist mir aufgefallen, dass der Schuh dort gelandet ist. Und dann kommt der gegnerische Trainer Ralf Rangnick, der vorgibt, das Spiel zu verstehen, und enerviert sich über die «grösste Unsportlichkeit», die er je erlebt haben soll.

Diese Geschichte finden wir auch gut: Oktober 1993, Sie stehen als junger Mann bei Schalke im Tor. Nach 27 Minuten steht es 3:0 für Leverkusen. Trainer Jörg Berger wechselt Sie in der Pause aus, Sie gehen duschen, verschwinden während des Spiels, realisieren am Bahnhof, dass Sie kein Geld haben. Ein Fan gibt Ihnen dann 5 Mark für die Bahnfahrt. Haben Sie dem Fan das Geld je zurückgegeben?

Ich wollte. Es war ein älterer Herr, der immer wieder unsere Trainings besuchte. Aber ich habe ihn leider nie mehr gesehen, er ist nicht mehr gekommen. 17 Jahre später, bei meinem letzten Trainingslager mit Stuttgart in Kitzbühel, steht plötzlich ein älterer Herr hinter meinem Tor und fragt: «Herr Lehmann, darf ich Sie mal sprechen?» Ich sage: «Ich komme nach dem Training gerne zu Ihnen.» Als wir uns dann sprechen, sagt er mir, er sei der Sohn jenes Mannes, der mir mal 5 Mark gepumpt hatte. Ich sagte, ich hätte das Geld gerne zurückgegeben, er kam aber nie mehr. Der Sohn sagte mir dann, dass sein Vater kurz darauf verstorben sei. Deshalb gab ich dem Sohn danach meine Torwarthandschuhe, er wollte keine 5 Euro haben.

Diese Version kennen wir nicht.

Sie wissen, dass sich negativ angehauchte Geschichten besser verkaufen als die schönen. Die Geschichte mit der Auswechslung liegt bald 30 Jahre zurück. Heute würde sie einen Skandal auslösen. Aber damals sagte mir unser Trainer Jörg Berger: «Wir sehen uns morgen.» Was bedeutet: «Geh nach Hause.»

Jens Lehmann hat einige Rekorde in der Karriere geholt. Bild: Reto Martin

Sie die heutigen Spieler zu glattgeschliffen?

Sie sind im heutigen System so geschliffen worden. Das ist dem Spieler nicht zu verdenken, sondern der Gesellschaft. Oder den Klubs. Wenn sich ein Jugendspieler mal irgendwie danebenbenimmt, wird er zurechtgerückt. Zum Glück gibt es die Tendenz, Spieler, die etwas anders unterwegs sind und auch mal ihren eigenen Weg gehen, zu tolerieren. Weil wir sehen, dass du im Fussball mit ausschliesslich angepassten Spielern nicht allzu weit kommst.

Wie fühlt es sich an, wenn man als erster Torhüter in der Bundesliga ein Feldtor erzielt – und das für Schalke im wohl wichtigsten Spiel des Jahres gegen den Erzrivalen Dortmund?

Wunderschön. Das war mein schönster Moment im Fussball, aber nicht, weil es Dortmund, sondern ein wichtiges Tor war. Als Torhüter hat man die Befreiung immer erst am Ende des Spiels. Aber wenn du ein Tor schiesst, passiert diese Befreiung unmittelbar.

Wie war es, an vier Endrunden mit Deutschland teilzunehmen und dabei keine Minute zu spielen?

Das war auch schön. Ich hatte mit 14 Jahren den Traum, Fussballprofi zu werden und in der Nationalmannschaft zu spielen. Ich kam zwischen den vier Endrunden immer wieder zu Einsätzen. Es ist normal, dass man sich in der Nationalelf hocharbeiten muss. Bei mir hat dieser Prozess einfach länger gedauert. Bei Oliver Kahn hat es auch einige Jahre gedauert. Die zwei Turniere, die ich gespielt habe, erwähnen Sie in Ihrer Frage gar nicht, was mich aber nicht wundert.

Es gab aber auch Situationen, in denen Sie die Reservistenrolle nicht akzeptiert haben. Wie bei der AC Milan, die Sie nach einem halben Jahr wieder verliessen, weil Sie zwischendurch mal auf der Bank waren.

Es war falsch, dass ich nicht länger in Mailand geblieben bin. Allerdings hatte die Entscheidung etwas Gutes. Ich ging nach Dortmund, habe dort meine Frau kennen gelernt und eine Familie gegründet. Aber sportlich war der Abgang ein Fehler. Immerhin konnte ich diesen später mit dem Wechsel zu Arsenal korrigieren. Ich war damals 33 und der älteste Spieler, den Arsène Wenger je verpflichtet hat. Wir haben 49 Spiele lang nicht verloren. Dann unterlagen wir Manchester United und kurz darauf auch Liverpool. Da kam Wenger zu mir und sagte: «Du bist mir zu alt, du bist müde, ich will jetzt nicht den Fehler machen, der mir schon zweimal unterlaufen ist, und den Torwart zu lange spielen lassen – du kannst den Verein wechseln.»

Was für ein Rückschlag.

Nein, überhaupt nicht. Es war ganz gut, dass Wenger so deutlich war. Zwei Tage später habe ich ihm auch klar gesagt: «Nein, ich bleibe hier.»

Jens Lehmann hütete viele Jahre bei Arsenal das Tor. Bild: Matthew Ashton/AMA

Dabei waren Sie zweifellos ein sehr guter Torhüter.

Technisch gesehen, mental und von der Konzentrationsfähigkeit her war es schwer, meinesgleichen zu finden. 49 Spiele mit Arsenal ohne Niederlage. Eine Champions-League-Saison ohne Gegentor – leider nur bis zum Endspiel. Und ich bin auch der einzige Torhüter in der Geschichte der deutschen Nationalmannschaft, der während einer ganzen Qualifikation kein Tor kassiert hat. Ich wusste also schon, dass ich irgendwann mal ganz gut war. Vor allem in der Organisation. Ich hatte eine technische Perfektion und habe gelernt, mit Druck sehr gut umzugehen.

Den besten Lehmann sah man aber erst bei Arsenal, als Sie schon weit über 30 waren.

Stimmt. Ich bin vorher aber auch schon einmal «Europas Torhüter des Jahres» geworden, um Ihrer negativen Fragestellung ein wenig positiv zu begegnen. Ich wusste zuvor bei Schalke und bei Dortmund einfach nicht so viel über Fussball. Das eigentliche Wissen habe ich erst in London erworben. Schauen Sie sich zum Beispiel Granit Xhaka hier bei Ihnen in der Schweiz an: Der ist heute bei Arsenal vielleicht doppelt so gut wie vor ein paar Jahren in Gladbach.

Haben Sie noch Albträume von Fabio Grosso, der bei der WM 2006 im Halbfinal in der 119. Minute das 1:0 gegen Deutschland erzielte?

Nein. Aber ich habe erst kürzlich mit jemandem aus Italien über ihn gesprochen. Enttäuschungen gehören zum Fussball. Wir haben 2006 toll gespielt, erfrischend, haben an der Heim-WM das ganze Land mitgenommen. Aber so gut, um das Turnier zu gewinnen, waren wir eben doch nicht.

2006 stand auch im Zeichen des erbitterten Zweikampfs zwischen Ihnen und Oliver Kahn, den Sie für sich entschieden haben. Welche Geschichte von diesem Duell wurde bis heute noch nicht erzählt?

Das weiss ich nicht. Oliver war es nicht gewohnt, Konkurrenz zu haben, die dann auch wirklich spielt. Er war ja über Jahre gesetzt. Und er hatte mit Sepp Maier seinen Torwart-Trainer aus dem Klub in der Nationalelf. Alles lief super für ihn. Dann kam Jürgen Klinsmann als Trainer und hat alles auf null gesetzt.

Ihre Chance?

Ja, denn ich hatte vielleicht ein grösseres Wissen über die Konkurrenzsituation und den Fussball als Oliver, weil ich in England spielte, wo schon damals moderner, dynamischer und schneller agiert wurde als in Deutschland. Oliver Kahn hätte, so glaube ich, mal zu Manchester United wechseln können. Hätte er das gemacht, wäre er 2006 vielleicht die Nummer eins gewesen, weil er sich in England noch einmal weiterentwickelt hätte.

Und die nicht erzählte Geschichte?

Ein Jahr vor der WM wurde in München die Allianz-Arena eröffnet. Bayern München mit Oliver gegen die deutsche Nationalelf mit mir im Tor. Die Stimmung bestand darin, dass mich das ganze Stadion während 90 Minuten ausgepfiffen hat, aber so richtig. Da fragte ich mich schon: «Was soll das? Wenn die mich auch an der WM auspfeifen, bin ich eine Belastung für die Mannschaft.» Deshalb hatte ich direkt nach jenem Spiel den Gedanken, aus der Nationalelf zurückzutreten.

Was Sie aber nicht gemacht haben.

Ja, weil meine Frau zu mir gesagt hat: Jetzt bist du so weit, da kannst du nicht einfach aufgeben. Am Tag darauf war auch mir klar: Aufgeben geht nicht, jetzt erst recht, jetzt geht’s erst richtig los.

Wie muss man sich das Verhältnis zwischen Ihnen und Oliver Kahn vorstellen? War das eine Art Hassliebe?

WM 2006, Viertelfinal: Vor dem Penaltyschiessen gegen Argentinien kommt es zum Bild, das um die Welt geht: Erzrivale Oliver Kahn (links) kniet hin zu Jens Lehmann und wünscht Glück. Anschliessend wird Lehmann, die damalige Nummer eins im Tor der Deutschen, zum Siegbringer: Mit Hilfe eines Spickzettels (angefertigt von Goalietrainer Andreas Köpke/rechts) brilliert er bei den Elfmetern der Gauchos und sichert den Halbfinaleinzug. Bide: Imago

Von meiner Seite war es von grossem Respekt geprägt. Weil ich gerne mit ihm zusammen trainiert habe. Denn das Training war einfach gut. Und ich glaube, für ihn auch. Wenn man einen neben sich hat, der die Dinge richtig stark macht und alles gibt, dann war das einfach toll.

Freut man sich, wenn dem Konkurrenten ein Fehler passiert?

Nein, nicht freuen. Aber man denkt: Da habe ich was gesehen, was ich besser kann oder zumindest besser machen muss.

So eine versteckte Faust?

Nein, die gab’s nie, alles war ja offen. Die Rivalität gab’s nur zwischen den Turnieren. Aber bei diesen war klar: Wenn ich nicht spiele, habe ich diese eine Aufgabe, die Mannschaft bestmöglich zu unterstützen. Ich habe ihm vor dem Anpfiff immer ein gutes Spiel gewünscht. Und wenn er gut gehalten hat, habe ich ihm gratuliert.

Im Film «Sommermärchen», der während der WM 2006 gedreht wurde, kommt die Beziehung zwischen Ihnen und Kahn nicht sehr harmonisch rüber.

Es war auch nicht so. Unsere private Beziehung war damals nicht harmonisch, es gab eigentlich fast gar keine. Er sass dann ganz links und ich ganz rechts. Aber es gab in all den Jahren auch nette Unterhaltungen zwischen uns. Heute haben wir keinen Bezug zueinander. Wobei: Wir haben in München eine Fussballgruppe, und da kickt hin und wieder Olivers Bruder mit.

Den Fussballer Jens Lehmann glauben die meisten zu kennen. Aber wie ist der Mensch Jens Lehmann?

Wahrscheinlich völlig anders, als er medial dargestellt wird. In Deutschland verkauft es sich super, wenn Prominente negativ abgebildet werden. Das mit Aogo war ja auch toll für die Medien. Während der Pandemie sass ich zum Beispiel in einem Fernsehstudio. Es ging um die Frage: Dürfen Menschen noch ins Fussballstadion? Ich fragte: Warum soll man in ein 70000 Zuschauer fassendes Stadion nicht 10000 Leute reinlassen? Es wurde danach so dargestellt, dass ich volle Stadien fordere. Man nimmt gerne Leute wie mich, um ihnen das Wort im Mund umzudrehen.

Aber das beschreibt Sie nicht als Mensch.

Ich bin zuverlässig, sehr loyal und diszipliniert.

Hart?

Ich war im Fussball hart zu mir selbst, aber sehr gut mit meinen Mitspielern, die ebenfalls Gas geben wollten, würde ich sagen. Aber was verstehen Sie darunter?

Hart und unbarmherzig gegenüber sich selbst, dem Gegner und dem Mitspieler. Und bildet nicht das Verhalten auf dem Platz den Charakter ab?

Ich weiss nicht. Sie sind keine Psychologen, und ich bin es auch nicht. Arsène Wenger hat mir mal ein Kompliment gemacht, und er hat nicht viele gemacht. Er sagte, dass ich einer bin, der sterben würde, um Spiele zu gewinnen. Und er hat mir ebenfalls gesagt, dass ich Spieler um mich herum besser mache. Deshalb bin ich ja auch Trainer geworden, im Moment einfach ohne Beschäftigung.

Was war die unangenehmste Erfahrung, die Sie im Fussball gemacht haben?

Da haben Sie nun ja lang genug nachgefragt, welche das sein könnte.

