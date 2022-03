Ruderinnen aus Kriens und Meggen überqueren den Atlantik

Atlantiküberquerung «Aufgeben war keine Option»: Diese zwei Luzernerinnen sind beim härtesten Ruderrennen der Welt angetreten Sonja Graf aus Kriens und Marina Hunziker aus Meggen sind beim härtesten Ruderrennen der Welt angetreten. Mit Muskelkraft und starken Willen sind sie über den Atlantik gerudert. Jule Seifert Jetzt kommentieren 14.03.2022, 16.54 Uhr

75 Tage, zehn Stunden und sechs Minuten waren Sonja Graf und Marina Hunziker nur von Wasser umgeben. 5285,6 Kilometer ruderten sie von La Gomera auf den Kanarischen Inseln in das karibische Antigua. Natürlich kennen die beiden Luzernerinnen diese Zahlen auswendig. Denn es sind die Zahlen des grössten Abenteuers ihres Lebens. Die beiden 31-Jährigen überquerten den Atlantischen Ozean.

Sonja Graf (links) und Marina Hunziker sind über den Atlantik gerudert und haben eine wohltätige Organisation unterstützt. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 10.03.2022)

Beide Frauen beschreiben sich als stur, lösungsorientiert und vor allem abenteuerlustig. Eigenschaften, die es braucht, um am härtesten Ruderrennen der Welt teilzunehmen. Von der Idee bis zum Start vergehen drei Jahre. Eine Doku über die Teilnahme eines Schweizer Teams an der Talisker Whiskey Altantic Challenge bringt alles ins Rollen. Es lässt Marina Hunziker nicht mehr los, sie berichtet ihrer Freundin Sonja Graf davon.

Beide sind begeistert, sofort überlegen sie, ein Team zu gründen, obwohl keine von beiden je in einem Ruderboot sass. «In der Natur und auf sich allein gestellt zu sein, hat uns an der Herausforderung am meisten fasziniert», sagt Hunziker. «Wir wollten Situationen erleben, die uns körperlich und mental herausfordern», fügt Graf hinzu. «Wir wollten herausfinden, ob wir uns selbst wirklich so gut kennen, wie wir denken.»

Vom Vierwaldstättersee auf den Atlantik

Im Ruderklub Luzern nehmen sie zum ersten Mal die Ruder in die Hand. Es ist der Beginn ihres «Prowject X» mit dem Ziel, den Atlantik zu überqueren. Nachdem sie sich mit anderen erfahrenen Schweizer Teams ausgetauscht haben, melden sich für das Rennen im Jahr 2021 an. Sie lancieren ihre Website und beginnen zu trainieren: im Fitnessstudio, auf dem Heimtrainer und im Ruderboot auf dem Vierwaldstättersee. Aber auch Erste-Hilfe- und Survival-Kurse oder Mentaltraining stehen auf dem Programm.

Gleichzeitig müssen sie sich Kenntnisse über das Funken, das Boot und das Rudern auf dem Ozean aneignen. Mit gutem Zeitmanagement und einer optimalen Aufgabenverteilung stemmen sie die Vorbereitungen neben ihrem Beruf. Die Finanzierung können sie teilweise mit Crowdfunding und Sponsoren realisieren.

Ursprünglich wollten Graf und Hunziker im Viererteam starten, doch passende Teamkolleginnen zu finden, war schwierig. Graf sagt:

«Wir können einander auch mal etwas sagen, ohne dass wir einen grossen Streit haben oder die Freundschaft kaputtgeht.»

Mit Fremden wollten sie nicht monatelang auf dem Wasser verbringen. So beschlossen sie, zu zweit teilzunehmen.

Sonja Graf (links) und Marina Hunziker ruderten 5285,6 Kilometer von den kanarischen Inseln in die Karibik. Bild: Atlantic Campaigns Die beiden Luzernerinnen feiern ihre Ankunft in Antigua. Bild: Atlantic Campaigns Insgesamt 75 Tage zehn Stunden und sechs Minuten verbrachten die beiden 31-Jährigen auf dem Wasser. Bild: Atlantic Campaigns Der Ruderplatz war während der Atlantiküberquerug immer besetzt. Bild: PD Der Schlafplatz mit Blick auf das Radar. Bild: PD Besuch von einer Meeresschildkröte. Bild: PD Auch Weihnachten und Neujahr verbrachten Marina Hunziker (links) und Sonja Graf auf ihrem Ruderboot. Bild: PD Die Mahlzeiten bereiteten die Ruderinnen auf dem Gaskocher zu. Um den Aufwand gering zu halten, mussten sie dem dehydrierten Essen lediglich kochendes Wasser hinzugeben. Bild: PD Sonja Graf umarmt ihre Teamkollegin Marina Hunziker beim Fototermin in Luzern nach ihrem Ruderabenteuer. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 10.03.2022)

Am 12. Dezember 2021 erfolgt der Startschuss. «Die Vorfreude war vor dem Start am grössten», sagt Hunziker. «Wir wollten endlich los.» Zunächst rudern sie gemeinsam, um sich schnell von der Insel zu entfernen. Dann ändern sie ihren Rhythmus. Zwei Stunden rudern, zwei Stunden Pause, während die andere übernimmt und das Boot auf Kurs hält. Gerudert werden muss 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche. Sie leben autark, entsalzen Meerwasser und generieren ihren Strom über Solarpanels. Auf einem kleinen Gaskocher bereiten sie sich ihre Mahlzeiten zu.

Windige Zeiten und Batterieprobleme

Auf ihrer Reise erleben Graf und Hunziker Sonnenuntergänge, begegnen Delfinen, Meeresschildkröten und Haien, aber sie müssen auch Stürme aushalten und starken Strömungen trotzen. Besteht die Gefahr, zu weit abgetrieben zu werden oder ist es zu gefährlich, weiter zu rudern, setzen sie den Para-Anker. Das ist eine Art Ballon, der sich im Wasser aufspannt und dafür sorgt, dass das Ruderboot auf der Stelle bleibt. Angst haben sie nie, in ihrem Aluminiumboot fühlen sie sich sicher.

Ihr Alltag: rudern, essen, schlafen und Sachen reparieren. Schon am fünften Tag bemerken sie, dass die Batterie sich zu schnell entlädt. Erst nach einem Monat können sie die Ursache finden. Neben Wetterkapriolen und den Batterieproblemen gibt es auch die kleinen Tücken des Alltags. Die Kleidung per Hand zu waschen, ist schmerzvoll. Denn die Blasen und das Seifenwasser lassen ihre Hände anschwellen.

Auch die Bootunterseite muss regelmässig von Algen befreit werden. Um es zu putzen, müssen sie unter das Boot tauchen. Eine Arbeit, die zusätzlich zum Dauerrudern viel Energie kostet. Immerhin wird das Wasser immer wärmer, je näher sie der Karibik kommen.

«Die Zeit war körperlich und mental sehr anstrengend. Ich bin aber nicht an den Punkt gekommen, an dem ich nicht mehr weiterwusste oder aufgeben wollte», sagt Graf. Momente, in denen sie genug haben und das Ruder hinwerfen, gibt es zwar, doch sie sind nur kurz. Denn inmitten des Ozeans ist die einzige Möglichkeit, um irgendwo hinzukommen, nun mal zu rudern. Hunziker erzählt:

«Aufgeben ist einfach keine Option. Du kannst niemanden anrufen oder ein Taxi bestellen.»

Die letzten 24 Stunden des Rennens rudern Graf und Hunziker nochmals gemeinsam. Von den 36 Teams erreichen sie als 35. das Ziel. Nach ihrer Ankunft in Antigua gönnen sich beide ein paar Tage am Strand, bevor es wieder in die Schweiz zurückgeht. Bei ihrem Ruder-Abenteuer haben sie viel gelernt. Sie seien entspannter und gelassener geworden. Nun wollen sie erst mal die Dinge tun, die sie während des Ruderns entbehren mussten: ins Kino gehen oder mit dem Hund spazieren.

Doch die Ruhe, das Wellenrauschen, die Abgeschiedenheit vermissen sie schon jetzt. Eine Pazifik-Überquerung können sie sich deshalb vorstellen. «Es macht schon süchtig», sagt Hunziker. «Wenn es nur um die Überquerung geht, sofort», ergänzt Graf, «Aber die Vorbereitungen und die Organisation sind sehr intensiv. Wir machen das nicht hauptberuflich, sondern müssen unseren Job und unser soziales Umfeld neben dem Training vereinbaren.»

Spenden für einen guten Zweck Die Talisker Whiskey Atlantic Challenge ist ein jährlich ausgetragenes Ruderrennen über den Atlantik. Gestartet wird in La Gomera auf den Kanarischen Inseln, das Ziel ist die karibische Insel Antigua. Unter den Teilnehmenden sind Profis, aber auch Anfängerinnen und Anfänger. Um am Rennen teilnehmen zu können, müssen im Vorfeld 120 Stunden auf dem Boot verbracht werden. Es können Fünfer-, Vierer-, Dreier- und Zweierteams oder auch Solisten mitmachen. Die Dauer des Rennens variiert zwischen 30 und 90 Tagen, an denen ununterbrochen gerudert wird. Im jüngsten Rennen starteten vier Schweizer Teams. Jedes Team hatte auf einer Plattform die Möglichkeit, Spenden für einen guten Zweck zu sammeln. Sonja Graf und Marina Hunziker haben das Schweizer Kinderhilfswerk Kovive unterstützt. (js)

