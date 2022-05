Markenwechsel: Nadine Fähndrich läuft künftig mit Salomon

Langlauf «Sie ist die stärkste Schweizer Langläuferin»: Vorschusslorbeeren für Nadine Fähndrich Die Eigenthalerin Nadine Fähndrich wechselt nach 14 Jahren den Ski-Ausrüster. Das Risiko sei verhältnismässig gering, sagt die 26-Jährige. 03.05.2022, 17.23 Uhr

Neue Schuhe, neue Langlauf-Ski: Nadine Fähndrich bei einem Shooting in Engelberg. Bild: Martin Bissig

Nebst Michelle Gisin verpflichtet Salomon einen zweiten prominenten Namen des Schweizer Wintersports: Nadine Fähndrich. Die 26-jährige Eigenthalerin läuft künftig mit dem Material des französischen Ausrüsters. Für Fähndrich dürfte die Umstellung weniger gross sein als für Gisin. Aber auch Fähndrich vertraute jahrelang der gleichen Marke. In den letzten 14 Jahren setzte sie auf Peltonen, den finnischen Hersteller. Vor dem anbrechenden Olympiazyklus sei der Zeitpunkt günstig für eine Rochade, sagt sie.

«Ich war neugierig und wollte andere Marken testen. Bei Salomon hatte ich direkt ein gutes Gefühl. Der Service wird ebenfalls sehr gut sein, deshalb ist das Risiko dieser Umstellung verhältnismässig gering.»

Von Seiten Salomon sind nur salbungsvolle Worte zu vernehmen. «Dass Nadine unser Athletinnen-Team verstärken wird, freut uns ganz besonders. Sie ist derzeit die über alle Disziplinen kompletteste und stärkste Schweizer Langläuferin», sagt Claudia Teucher, Marketing Manager von Salomon Schweiz.

Das Olympia-Rennen hat sie sich nie angeschaut

Nach dem Rücktritt von Laurien van der Graaff ist Fähndrich die alleinige Leaderin im Schweizer Team. Bei den vergangenen Winterspielen ist sie im Sprint bis in den Final vorgestossen. Das angestrebte Medaillenziel verpasste sie allerdings und wurde Fünfte.

Die Niederlage von Peking hat sich eingebrannt. Fähndrich sagt, sie habe sich das Rennen bis heute nicht anschauen können. «Die Enttäuschung ist auch jetzt noch ziemlich präsent, ich war so nahe dran. Aber es motiviert mich auch, noch härter zu arbeiten, um nächstes Mal vielleicht auf dem Podest zu stehen.» Gelegenheiten werden in der nächsten Saison folgen. Mit der Nordischen WM in Planica steht im Februar 2023 bereits wieder ein Höhepunkt an. In der Saisonvorbereitung von Mitte Mai bis November wolle sie den Fokus grundsätzlich auf die Technik legen. «Wir wollen mehr Leichtigkeit in die Beinarbeit reinbringen. Mit dem Ziel, den Bodenkontakt noch kürzer zu machen», erklärt sie.