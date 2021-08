SC Kriens vor dem Heimspiel gegen Winterthur

Challenge League «Auch wir sind im Angriff brandgefährlich»: Der SC Kriens geht als Aussenseiter ins Spiel gegen Winterthur Der SC Kriens empfängt am Samstag (18.00) im Kleinfeld den FC Winterthur. Trainer Davide Morandi glaubt an die eigenen Stärken seines Teams. Turi Bucher 27.08.2021, 05.00 Uhr

Davide Morandi (links) mit seinen Spielern Nikola Sukacev und Oan Djorkaeff. Urs Lindt/Freshfocus (6. August 2021)

So richtig jung ist die Challenge-League-Saison eigentlich nicht mehr, der SC Kriens steht mit einem Spiel Rückstand (Corona-Fälle beim FC Wil) auf dem vorletzten Tabellenrang und hat in drei Spielen bloss einen Punkt geholt, nur zwei Tore erzielt.

Und jetzt: kommt der FC Winterthur! Kriens droht bereits der Sturz auf den Abstiegsrang. Die Zürcher haben zweimal gewonnen und zweimal unentschieden gespielt, verfügen über eine der schlagkräftigsten Angriffsabteilungen der Liga.

Wie wollen die Krienser die FCW-Sturmmaschinerie um die Offensivkräfte Roman Buess (4 Tore), Neftali Manzambi (2) und Samir Ramizi (1) stoppen? «Es gilt nicht nur, Fehler zu vermeiden und zu verhindern», sagt Kriens-Trainer Davide Morandi vor der sehr schwierigen Begegnung mit dem FC Winterthur, «es gilt auch, die Fehler des Gegners auszunützen. Denn Winterthur hat auch seine Schwachpunkte.»

Die Krienser spielen mehr Pässe als Winterthur

Morandi hat mit seinem Staff analysiert, «dass Winterthur gar nicht so viel mit dem Ball spielt, sondern mit einem sehr schnellen Umschaltspiel nach vorne agiert.» Morandis statistische Zahlen belegen: Winterthur hat in den ersten vier Partien durchschnittlich 400 Pässe pro Partie gespielt; Kriens in seinen drei Spielen durchschnittlich deren 540 Pässe. Aber für Morandi ist auch klar: «Winterthur will um den Aufstieg mitspielen.» Also: «Wir müssen konsequent und konzentriert sein. Das ist meine Lösung. Wir müssen keine Angst haben. Denn wir sind im Angriff auch brandgefährlich», sagt Morandi.

Vielleicht wäre das (zuvor verschobene) Spiel gegen Wil die bessere Gelegenheit gewesen, um Punktezuwachs zu realisieren. Morandi hadert nicht. «Wenn wir gegen Winterthur nicht punkten, haben wir gegen Wil die nächste Gelegenheit.» Was Morandi kritisch hinterfragt: «Die Spieler werden ja alle zwei Tage neu auf das Coronavirus getestet. Warum wird dann in der Ostschweiz bei drei positiven Fällen praktisch eine ganze Mannschaft in die Quarantäne gestellt? Wieso werden die übrigen Spieler nicht einfach erneut getestet?» Diese Heimpartie gegen Wil wird am Freitag, 3. September (19.00), nachgeholt.

Balaruban fällt mit Bänderriss aus

Was Coach Morandi vor der kniffligen Aufgabe gegen Winterthur trotzdem zuversichtlich stimmt, ist der gelungene Testauftritt diese Woche gegen die Grasshoppers, welchen die Zürcher durchaus mit einigen Super-League-Akteuren bestritten. 4:2 gewann Kriens, Morandi sagt: «Es war auch eine gute Gelegenheit, den zuvor längere Zeit verletzt oder krank gewesenen Mark Marleku, Diogo Costa und Pascal Brügger Einsatzminuten zu ermöglichen.» FCL-Abwehrleihgabe Ashvin Balaruban fällt derweil neu mit einem Bänderriss im Fuss für rund zwei Monate aus.

An den Cup-Heimspiel-Hit gegen den aktuellen Super-League-Leader FC Zürich vom Freitag, 17. September, will Morandi noch nicht denken. «Der Verein muss die Planung jetzt schon anpacken», erzählt der SCK-Chefcoach, «aber Trainer, Staff und Spieler konzentrieren sich auf das Duell mit Winterthur.» Morandis Credo: «Wir denken nicht daran, dass wir dieses Spiel verlieren können. Wir denken daran, dass wir es gewinnen wollen.»

Hinweis

Die Partie Kriens – Winterthur wird auch im Livestream der Swiss Football League gesendet: www.football.ch/challengeleague