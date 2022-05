Schwingen: Wie Samuel Giger das Heimfest in Müllheim dominierte.

Schwingen Auf heimischem Boden ist Samuel Giger der Chef – wie der Thurgauer das eigene Kantonalfest dominierte Am Thurgauer Kantonalfest in Müllheim untermauert Samuel Giger seinen Status als derzeit stärkster Schwinger. Ives Bruggmann Jetzt kommentieren 01.05.2022, 22.20 Uhr

Samuel Giger lässt an seinem Heimfest in Müllheim die Muskeln spielen und siegt souverän. Bild: Reto Martin

Es hatte etwas von einer Majestätsbeleidigung. Da wagt es der talentierte Toggenburger Werner Schlegel doch tatsächlich, den Thurgauer Samuel Giger in seinem Revier herauszufordern. Beim ersten Mal ging es für den 19-jährigen Hemberger noch glimpflich aus, im zweiten Gang rang er Giger einen Gestellten ab. Im Schlussgang aber, da machte Kilchberg-Sieger Giger ernst. Er zog so explosiv, dass sich Schlegel im Sägemehl wiederfand. Dort drückte der Thurgauer seinen forschen Herausforderer zum gültigen Resultat auf den Rücken. Gerade einmal 40 Sekunden dauerte der letzte Kampf des Tages.

Damit war der Heimsieg – Gigers Schwingklub am Ottenberg organisierte das Fest mit den Turnverein Müllheim – für den 24-jährigen Modellathleten Tatsache. Die 5340 Zuschauerinnen und Zuschauer feierten Giger frenetisch. Die Welle schwappte gleich mehrmals durch die temporäre Arena in Müllheim. Und der Mann aus Ottoberg liess es sich nicht nehmen, mit dem Publikum zu jubeln.

«Einfach grandios, dass es geklappt hat. Ich freue mich riesig.»

Für Giger war es zwar bereits der 23. Kranzfestsieg seiner Karriere. Doch dieser Erfolg am eigenen Fest ist auch für ihn alles andere als alltäglich. Schon die ganze Woche über war er für Aufbauarbeiten in Müllheim. Auch deshalb wollte er den Sieg unbedingt. «Im Schlussgang versuchte ich es mit voller Kraft. Es ist aufgegangen», sagt Giger.

Gigers fulminanter Start, Schlegels Entwicklung

Giger startete am Morgen fulminant in den Tag: Er legte nach wenigen Sekunden den Luzerner Gast Sven Schurtenberger auf den Rücken. Im dritten Gang hatte der Luzerner Damian Stöckli dem Thurgauer nichts entgegenzusetzen. Nach dem Mittag brillierte Giger erneut mit zwei Maximalnoten und stand dank den Siegen gegen Stefan Stöckli und Dominik Schmid souverän im Schlussgang. Dort wartete der zweitbeste Mann des Tages.

Für Werner Schlegel (rechts) gibt es im Schlussgang gegen Samuel Giger kein Entrinnen mehr. Bild: Reto Martin

Schlegel seinerseits zeigte in Müllheim, dass in Zukunft mit ihm zu rechnen ist. Wann aus der Zukunft Gegenwart wird, scheint alleine in seinen Händen zu liegen. Körperlich braucht der Toggenburger mit Ausnahme von Giger keinen Vergleich mehr zu scheuen. Die Marke von 110 kg hatte er in dieser Wintervorbereitung geknackt. Mit welcher Explosivität er seine Masse einsetzt, ist eine Augenweide. Der 19-Jährige bezwang die restlichen vier Gegner – darunter befand sich auch der Berner Eidgenosse Remo Käser – allesamt mit Bravour. Am Ende landete Schlegel auf Rang 5a.

Etwas überraschend auf Rang zwei landete am Ende der Neu-Thurgauer Janic Voggensperger. Der Basler in Diensten des Schwingklubs Oberthurgau verdiente sich die Topplatzierung dank fünf Siegen – unter anderem bodigte er auch den Appenzeller Eidgenossen Michael Bless (5b). Einzig gegen Schlegel blieb er chancenlos.

Thurgauer Festtag

Das Thurgauer Podest komplettierte Mario Schneider auf Rang drei, den er sich mit Schurtenberger teilte. Der Luzerner Gast gewann im vorletzten Gang gegen Domenic Schneider (Rang sechs) und kämpfte sich nach der Auftaktniederlage gegen Giger zurück an die erweiterte Ranglistenspitze. Etwas im Windschatten Gigers und Schlegels arbeitete sich der zweite Kilchberg-Sieger Damian Ott auf den vierten Rang hervor. Das Stichwort Arbeit passt ganz gut zum Auftritt des 22-jährigen Toggenburgers. Der Hüne aus Dreien begeisterte einmal mehr mit technisch sauberer Bodenarbeit und setzte dabei zweimal erfolgreich auf seine Spezialität, den Münger. Am Ende fehlten dem 1,97 m grossen Sennenschwinger nach dem Unentschieden zum Auftakt gegen den Berner Käser aber die Maximalnoten, um in den Schlussgang einzuziehen.

Die 5340 Zuschauerinnen und Zuschauer in Müllheim hatten Grund zum Feiern. Die Thurgauer dominierten das Fest. Bild: Reto Martin

Für die Thurgauer wurde das eigene Kantonalfest auch deshalb zu einem vollen Erfolg, weil sie in der Kranzstatistik den Ton angaben. Mit zwölf Auszeichnungen ergatterten sie fast die Hälfte der insgesamt 25 Eichenlaube. Für die St.Galler blieben nur deren vier übrig. Die Kantone Appenzell und Zürich (je drei) sowie Luzern (zwei) und Schaffhausen (eines) schafften es wenigstens in die Statistik. Ohne Kranz musste der Berner Gast Remo Käser abreisen.

Einen Zwischenfall der unschönen Art gab es während des sechsten Gangs. Der Thurgauer Thomas Burkhalter blieb mit Verdacht auf eine Nacken-/Rückenverletzung liegen und musste zur Abklärung mit der Rega ins Spital nach St.Gallen geflogen werden. Genaueres über die Schwere der Verletzung stand bei Redaktionsschluss noch nicht fest.

