Zwei Siege zum Start für Volley Luzern

Volleyball Auf Schock folgt Paukenschlag: Volley Luzern glückt der Saisonstart Im ersten NLA-Heimspiel der neuen Saison bezwingt Volley Luzern den Doublegewinner Amriswil mit 3:2. Stephan Santschi 02.10.2022, 20.50 Uhr

Alex Lengweiler (links) und Bruno Jukic blocken einen Angriff der Amriswiler. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 1. Oktober 2022)

Die Ungewissheit war gross, nachdem Trainer Marco Fölmli entlassen worden war. Volley Luzern stellte wenige Tage vor dem NLA-Start fest, dass es sich seinen Cheftrainer nicht mehr leisten kann – etwa ein Drittel des Budgets von rund 200000 Franken ist nicht gedeckt. Über die Modalitäten der Vertragsauflösung wird keine Auskunft erteilt, die Nachfolge aber ist geregelt: Für Fölmli übernimmt der Assistent, der Argentinier Ignacio Verdi. «Die Situation war sehr schwierig. Vor dem ersten Spiel schauten wir uns in der Kabine in die Augen und versprachen uns einen grossen Effort», erklärt Verdi.

Das Resultat war eine Trotzreaktion, ein Paukenschlag nach dem Schock sozusagen. Der erste Gegner, der am Samstag in der Bahnhofhalle gastierte, war dabei kein Geringerer als Amriswil, Doublegewinner der letzten Saison. Die Thurgauer waren der Favorit und verfügten auch bereits über Ernstkampf-Einsätze, unter der Woche schafften sie den Einzug in die 2. Runde der Champions-League-Qualifikation. Dass Luzern am Ende mit 3:2 obenauf schwingen würde, war daher nicht zu erwarten. «Wir selbst sind nicht überrascht, wir wissen um unser Potenzial», sagt Verdi zwar. Trotzdem darf bei seiner Premiere als Cheftrainer in Europa von einem Coup gesprochen werden.

Die Mannschaft harmoniert bereits

Die Luzerner, die im Gegensatz zum letzten Jahr in Vollbesetzung starten konnten, boten Amriswil von Beginn weg Paroli. Die neuen Akteure integrierten sich sofort ins Kollektiv und machten das eigene Spiel unberechenbar. Die Rede ist von Überflieger Alex Lengweiler, der in der EM-Qualifikation zum Stammspieler im Schweizer Nationalteam aufstieg und auch in Luzern mit viel Entschlossenheit auftritt. Der Mitteangreifer war sowohl im Abschluss (12 Punkte) als auch im Block (7) eine Bank.

Neben ihm gefielen der 2,06 Meter grosse Senegalese Fall Serigne Ngagne (10), der ebenfalls in der Mitte zu Hause ist, und der Litauer Valdas Listanskis (20). Mit Brachialgewalt soll Listanskis auf der Diagonalen Edvarts Buivids vergessen machen. Stark waren auch Bruno Jukic (19) und Luca Müller (10), der nach überstandenen Knieproblemen wieder im Aussenangriff wirbelt. Libero Jörg Gautschi hechtet derweil auch mit 38 Jahren jedem Ball nach. Und Passeur Peer Harksen (7) bestach neben schönen Zuspielen mit Abschlüssen bei der zweiten Ballberührung – im ersten Durchgang sogar zweimal mutig bei Satzball Amriswil.

Dramatischer Startsatz geht an Luzern

Dieser erste Satz war dabei an Dramatik kaum zu überbieten. Das Kopf-an-Kopf-Rennen zeitigte insgesamt elf Satzbälle, nach 36 Minuten Spielzeit verwertete Luzern seinen sechsten, gewann mit 35:33. Amriswil meldete sich zurück, nutzte das Zwischentief des Gastgebers, glich mit einem 25:19 aus. Danach hätten die Luzerner die Partie sogar mit einem Dreipunkte-Sieg beenden können. 26:24 gewannen sie den dritten Satz, im vierten hatten sie einen Matchball, der Block landete aber neben dem Platz. Hernach kam Amriswil mit einem 27:25 zum 2:2-Satzausgleich.

Im Tiebreak bewies Volley Luzern schliesslich mentale Stärke, siegte souverän mit 15:9 und hatte damit die ersten beiden Zähler im Trockenen. «Ich bin sehr stolz auf meine Spieler, das war eine komplette Teamleistung, und dies erst noch in unserem Haus», frohlockte Ignacio Verdi, ehe er am Sonntag mit seinem Team zum zweiten Spiel nach Schönenwerd aufbrach. Und dort konnten die Luzerner an die gute Leistung vom Samstag anknüpfen. Sie gewannen wiederum im Tiebreak (15:13). Zwei Siege aus zwei Spielen: Volley Luzern ist der Saisonstart definitiv geglückt – trotz des Schocks im Vorfeld.

Luzern – Amriswil 3:2

Bahnhofhalle. – Spieldauer: 124 Minuten. – Sätze: 35:33, 19:25, 26:24, 25:27, 15:9. – Luzern: Lengweiler (19 Punkte), Jukic (19), Müller (10), Listanskis (20), Fall (10), Gautschi (Libero), Harksen (7); Döös, Broch.