Fussball Nach dem Ende des Aktionärsstreits herrscht beim FCL Aufbruchstimmung Mit dem neuen Präsidenten Stefan Wolf und einer neuen Führungsriege soll die Zeit der Streitigkeiten beendet sein. Cyril Aregger 11.02.2021, 19.21 Uhr

Pressekonferenz in der Swisspor-Arena (von links): FCL-Medienchef Markus Krienbühl, der neue Präsident Stefan Wolf, Hauptaktionär Bernhard Alpstaeg, Verwaltungsrat Josef Bieri und der scheidende Präsident Philipp Studhalter. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Luzern, 11. Februar 2021)

Eine so aufgeräumte Stimmung gab es bei einer Medienkonferenz des FC Luzern schon lange nicht mehr. Kein Wunder, konnte Kommunikationschef Markus Krienbühl am Donnerstagnachmittag doch gleich zu Beginn verkünden: «Der Aktionärsstreit ist gelöst!» Nach vielen lähmenden, kräftezehrenden Jahren mit Streitigkeiten soll an der FCL-Spitze nun wieder Ruhe einkehren.

Für den Neuanfang steht auch ein neues Team an der Spitze, angeführt von Stefan Wolf (50). Das FCL-Urgestein, Cupsieger von 1992, übernimmt das Präsidentenamt und die Geschäftsleitung von Philipp Studhalter. «Ich sehe meine Aufgabe mit dem heutigen Tag als erfüllt», sagte der Rechtsanwalt. «Es war mir eine Ehre.»

Der neue FCL-Präsident Stefan Wolf (links) und Hauptaktionär Bernhard Alpstaeg. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Luzern, 11. Februar 2021)

Stefan Wolf, der kleine Bub auf der Gegentribüne

Ehre und Herzensangelegenheit ist das Präsidentenamt auch für Stefan Wolf, der nach seinem Rücktritt als Verwaltungsrat Sport beim FC St.Gallen nicht damit gerechnet hat, so schnell wieder in den Fussball zurückzukehren.

«Aber als im Dezember erste Signale kamen, dass es beim FCL zu einer neuen Ausrichtung kommen könnte, bin ich hellhörig geworden. Nun bin ich wahnsinnig stolz und freue mich rüüdig.»

In einer emotionalen Ansprache erinnerte sich Wolf, der bei seiner neuen Aufgabe von einem neu formierten Verwaltungsrat unterstützt wird, an seine ersten Besuche auf der Allmend und die Träume, die bei ihm dadurch geweckt wurden. Die Emotionen, die er als kleiner Bub auf der Gegentribüne erlebt hatte, wolle er bei den Zuschauern wieder wecken: «Der FCL soll die Innerschweizer wieder im Herzen berühren, soll das Vertrauen der Bevölkerung gewinnen.» Wie und in welche Richtung er den FCL genau führen will, werde er in 30 Tagen bekanntgeben. Einige Anhaltspunkte gab seine Antrittsrede jedoch schon jetzt: Der FCL solle unter ihm selbstbewusst, aber mit beiden Füssen am Boden auftreten. «So, wie die Innerschweizer eben sind.»

Möglich wurde der Neuanfang durch den Rückzug von Samih Sawiris, Hans Schmid und Marco Sieber aus dem Aktionariat. Die Triple-S-Gruppe verkaufte ihren 34,14-Prozent-Anteil an der FCL Holding AG nach jahrelangem Streit mit Hauptaktionär Bernhard Alpstaeg für symbolische 300'000 Franken an Josef Bieri. Auch Markus Bösiger trat seinen knapp vierprozentigen Anteil an Bieri ab, der nun 48 Prozent der Aktien hält. Bernhard Alpstaeg gehören die restlichen 52 Prozent.

Dankesworte für die Triple-S-Gruppe

Der abtretende Präsident Phi­lipp Studhalter, Josef Bieri und auch Bernhard Alpstaeg versäumten es gestern nicht, den drei ehemaligen Aktionären für ihr Engagement fast schon überschwänglich zu danken. Alpstaeg betonte auch, er sehe sich nicht als Gewinner des Machtkampfes. «Ältere Männer sind auseinandergegangen und haben eine Lösung gefunden.»

Die beiden FCL-Aktionäre Bernhard Alpstaeg (links) und Josef Bieri.

Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Luzern, 11. Februar 2021)

Alpstaeg («Ich will nicht mehr als 52 Prozent der Aktien.») und Bieri werden aber nicht alleinige Aktionäre der FCL Holding bleiben. Bieris erklärtes Ziel ist es, die Aktien unter Zentralschweizer Interessenten zu streuen – was auch dem Wunsch des Mehrheitsaktionärs entspricht. Bieri ist zuversichtlich, dass sich viele Leute beim FCL engagieren wollen. «Ich habe in den letzten Monaten sicher siebzig Gespräche geführt. Und von diesen Gesprächspartnern haben sicher zwei Handvoll konkretes Interesse signalisiert – wenn es klar ist, wie es mit dem FCL weitergeht. Und diese Klarheit haben wir jetzt.» Bernhard Alpstaeg machte klar, dass er keinen Einfluss auf die Auswahl der Aktionäre nehmen werde. «Ich möchte nur informiert werden und eine Begründung hören.» Über mögliche Kaufpreise wollte sich Bieri gestern noch nicht äussern. Alpstaeg gab hingegen auf Nachfrage eines Journalisten augenzwinkernd eine Richtung vor:

«Wenn sie zu viel Geld haben, eisen sie 3 Millionen Franken los, um 10 Prozent der Aktien zu kaufen.»

Damit wären die Aktien ziemlich genau so teuer wie vor gut zehn Jahren, als die Triple-S-Gruppe ihre Anteile gekauft hatte.

Der FCL muss Kredite aufnehmen

Bis es so weit ist, werden Alpstaeg und Bieri den Verein anteilsmässig finanzieren. Aber auch Kredite werden beigezogen. Bieri machte keinen Hehl daraus, dass ihm diese Verschuldung nicht schmeckt. «Aber in diesen schwierigen Pandemiezeiten geht es schlicht und einfach nicht anders.» Man wolle Bundesdarlehen beziehen, die bis 2023 zurückbezahlt werden müssen. Keinesfalls wolle man auf die A-fonds-perdu-Beiträge zurückgreifen, die an Bedingungen wie Lohnreduktionen geknüpft sind. «Diese Handschellen lassen wir uns nicht anlegen.»

Schliesslich äusserte sich Bernhard Alpstaeg auch sportlich: Für den FCL müsse die obere Tabellenhälfte das Ziel sein. Stefan Wolf ergänzte: «Zuerst müssen wir aber den neunten Tabellenrang nach oben verlassen.» Der neue Präsident aus dem Hinterland scheint wirklich mit beiden Füssen am Boden zu stehen.