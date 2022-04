Fabian Frei spricht sich gegen Playoffs aus

Aufgezeichnet Fabian Frei zur Modusdiskussion: «Ich bin für eine Aufstockung, aber künstliche Spannung finde ich doof» FCB-Abwehrchef Fabian Frei spricht nach dem 2:2 in St. Gallen über die verpasste Chance, den Abstand auf die Spitze zu verkürzen, und die geplante Liga-Aufstockung. Jakob Weber Jetzt kommentieren 10.04.2022, 21.03 Uhr

Fabian Frei schaut trotz grossem Rückstand oft auf die Tabelle und gibt zu: «Die ist auch in der Kabine immer ein Thema». Claudio Thoma / freshfocus

Ist das 2:2 gerecht?

Fabian Frei: Ob gerecht oder nicht, ist immer so eine Sache. St. Gallen hat den Punkt sicher nicht gestohlen, vor allem nach den letzten zehn Minuten. Wir haben es in der ersten Halbzeit verpasst, höher in Führung zu gehen. Und am Schluss ist das so ein Spiel, in dem du den einen Punkt einfach nehmen musst.

Durch das Unentschieden wurde der Patzer des FC Zürich, der 0:1 in Genf verloren hat, erneut nicht genutzt.

Wir sagen ja schon seit Wochen, dass wir in erster Linie auf uns schauen müssen. Die Distanz ist einfach zu gross. Aber natürlich wäre es schön gewesen, den Rückstand einstellig zu machen.

Ist die Tabelle in der Kabine noch ein Thema?

Die Tabelle ist immer ein Thema. Am Schluss zählt die. Aber wir dürfen nicht so spielen, dass wir auf die Tabelle schauen, sondern nur auf unsere Leistung. Weil nur die hat Einfluss auf die Tabelle. Wir haben auch heute wieder gezeigt, dass wir auf einem guten Weg sind.

Wie war es, heute vor ausverkauftem Haus in einem echten Hexenkessel zu spielen?

Ich kenne diesen Kessel natürlich sehr, sehr gut. Jetzt war er zum ersten Mal seit langem wieder ausverkauft. Das zeigt, dass die Leute wieder Lust auf Fussball haben. Das ist doch schön und es macht sehr viel Spass, hier zu spielen.

Was halten Sie von der geplanten Ligaerweiterung und möglichen Playoffs?

Was sagt der Verein? Ich habe die gleiche Meinung. (lacht)

Er findet das gut.

Ok. Ich finde die Aufstockung sinnvoll, weil ich die Auf- und Abstiegsrunde früher als kleiner Bub immer cool fand. Da war Winterthur immer dabei, auch wenn sie dann immer verloren haben. Auch jetzt haben zwei, drei Mannschaften aus der Challenge League das Zeug für die Super League.

Und Playoffs?

Das ist ja noch nicht ganz definiert. Aber generell bin ich da dagegen. Da schaut doch dann ein halbes Jahr keiner zu. Künstlich Spannung zu erzeugen, finde ich doof. Nur weil es jetzt in der Liga ein paar Jahre nicht spannend war. Aber das liegt an den Mannschaften, das zu ändern, nicht am Modus.

