WM in Katar: Spieler unter Bekenntniszwang – Überforderung total

Aufstand Bekenntniszwang und Polarisierung total: Wie Katar zur politischsten WM aller Zeiten wurde Protest statt Fest, halbleere Stadien und Spieler, die auch neben dem Rasen unter Beobachtung stehen: Die Weltmeisterschaft hatte einen schlechten Start. Das liegt nicht nur an der Fifa und an Katar. Diese WM wirkt wie ein Brennglas unserer polarisierten Gesellschaft und ihrer Wertedebatten. François Schmid-Bechtel, Patrik Müller Jetzt kommentieren 26.11.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Irgendwas mussten sie tun: Der Protest der deutschen Fussball-Nati vor dem Spiel gegen Japan. Ebrahim Noroozi / AP

Mit oder ohne Thomas Müller? Und wer ersetzt Leroy Sané? Die Frage, wer gegen Japan auflaufen soll, ist für einmal nicht die meistdiskutierte in Deutschland. Die Diskussion dreht sich nicht um Spielsystem, Aufstellung oder Gegner. Sondern darum, welches Zeichen des Protests die Mannschaft setzen will, setzen soll, setzen muss.

Mit der One-Love-Binde am Arm von Kapitän Manuel Neuer rechnet kaum einer. Trotzdem, als bekannt wird, dass sich Deutschland wie die Schweiz und andere europäische WM-Teilnehmer dem One-Love-Verbot beugen, titelt «Bild», die auflagenstärkste Zeitung: «Ihr seid nichts anderes als FEIGLINGE», und schiebt hinterher, dass die deutschen Fussballer «einknicken vor der Geldgier und Machtbesessenheit der Fifa und ihrer korrupten Funktionäre».

Während die Hymne gespielt wird, deutet nichts darauf hin, dass die deutschen Spieler ihr Protest-Versprechen einhalten. Erst, als sie sich fürs Teamfoto aufreihen, sieht man, wie sie sich den Mund zuhalten. Die Botschaft ist klar: Wir dürfen in Katar unsere Meinung nicht frei äussern.

Recht machen können es die deutschen Fussballer damit aber längst nicht allen. Die einen kritisieren, die Aktion sei mutlos. Den anderen geht der Stumm-Protest zu weit. Diese Stimmen wurden lauter, als die Deutschen ihr Spiel gegen Japan überraschend mit 1:2 verlieren.

Viele europäische Teams ringen an dieser WM um die richtige Form des Protests. Nebst Deutschland ist Dänemark besonders aktivistisch. Dessen Verband kündigte an, die Wiederwahl von Fifa-Präsident Gianni Infantino im kommenden Frühling verhindern zu wollen. Sogar einen Austritt aus dem Weltfussballverband erwägen die Dänen. Es sei untragbar, dass die Fifa keinen Protest gegen die Diskriminierung von Homosexuellen in Katar zulasse.

In Japan und in Südamerika freut man sich vorbehaltlos

Das Bedürfnis, seinen Protest auszudrücken, ist vor allem in Europa, teilweise auch in den USA und in Kanada gross. Kaum ein Thema ist es in den asiatischen und afrikanischen Ländern sowie in Südamerika. In Japan und Brasilien war die Freude über die Start-Siege ihrer Mannschaften ungetrübt, in den Medien ging es fast nur ums Sportliche. Selbst in den Strassen des vornehmen Kyoto feierten die Menschen bis tief in die Nacht den Triumph gegen Deutschland.

Ein Sonderfall ist der Iran. Dessen Spieler haben nicht gegen Katar, aber gegen das eigene Regime protestiert, wenn auch nur sanft: indem sie vor ihrem Auftaktspiel gegen England die Nationalhymne nicht mitgesungen haben. Wie gross der Druck auf die iranischen Spieler aber ist, zeigt, dass sie am Freitag vor der Partie gegen Wales die Lippen während der Hymne wieder bewegt haben. Aus Angst vor Repressionen gegenüber ihren Familien in der Heimat.

Dass der Westen nicht müde wird, die Fifa und das Gastgeberland Katar anzuprangern, hat Gianni Infantino schon zum WM-Start zu einer Wutrede veranlasst. Darin sprach der Fifa-Präsident Europa jedes Recht ab, moralische Urteile abzugeben und sich über andere zu erheben. Zu viel Unheil habe Europa auf der Welt in den vergangenen 3000 Jahren angerichtet, sagte er.

Diese WM ist die wohl politischste der Fifa-Geschichte, und das war absehbar, seit 2010 die Vergabe in den Wüstenstaat völlig überraschend beschlossen wurde. Der damalige Fifa-Präsident Sepp Blatter wollte die WM 2022 in den USA und rechnete fest damit, dass es so kommen würde - doch Korruption führte dazu, dass sich in der Abstimmung die Gewichte Richtung Katar verschoben, wie im aktuellen Netflix-Hit «Fifa uncovered» eindrücklich nachgezeichnet wird.

Doch es ist nicht nur der toxische Cocktail aus Katar, Korruption und Diskriminierung, der zu diesem Aufstand führt. Im Sport und in der westlichen Gesellschaft generell sind moralische Fragen viel wichtiger geworden. Die Trennung von Sport und Politik, die über Jahrzehnte eingeübt war, scheint aufgehoben. Aktivismus ist auf dem Vormarsch. Seit dem Polizistenmord am Afroamerikaner George Floyd im Mai 2020 gehen in den USA vor Footballspielen die Spieler in die Knie, als Zeichen gegen Rassismus. Auch in europäischen Sportligen, etwa der Premier League in England, hat sich diese Geste durchgesetzt, bis heute.

Der Kniefall - hier mit San-Francisco-Quarterback Colin Kaepernick (Mitte) hat sich im US-Sport seit der Ermordung von George Floyd als Bekenntnis gegen Rassismus durchgesetzt. John G Mabanglo / EPA

2021 kam es an der Fussball-Europameisterschaft zu Protesten gegen die LGBTQI-feindliche Politik von Ungarns Regierungschef Viktor Orbán. Nicht nur Fans und Spieler, auch Sponsoren schlossen sich den Regenbogen-Aktionen an. Selbst Firmen aus Ländern, in denen Homosexuelle verfolgt werden, beteiligten sich daran, etwa die Fluggesellschaft Qatar Airways (Katar) und der Energiekonzern Gazprom (Russland). Was die Frage aufwarf: Wo hört Moralismus auf und fängt Heuchelei an?

Moralisch korrekte Positionsbezüge der Unternehmen

Der Zürcher Werber David Schärer erklärt die aktivistische Haltung von Unternehmen, die sich früher stets aus der Politik heraushielten, mit einem schönen Begriff: «Bekenntniszwang». Am Kongress der Schweizerischen Werbeauftraggeber sagte er, der Kapitalismus modernen Zuschnitts setze auf «Gesinnungsethik». Moralisch korrekte Positionsbezüge, die man der Öffentlichkeit unüberhörbar mitteilt, würden zum Mittel der Markenpositionierung.

Schärer erwähnte in diesem Zusammenhang die Konzernverantwortungsinitiative, die vor zwei Jahren eine Volks-Mehrheit fand und nur am Ständemehr scheiterte. Mehr und mehr Bürger (und damit Kunden) erwarteten, dass eine Marke für die «richtigen» Werte stehe: Ökologie, Diversität, Inklusion. Dazu zu schweigen werde zum Reputationsrisiko.

An der Fussball-EM 2021 waren die LGBTQI-Farben omnipräsent, wie hier in München, als Fans gegen die Politik der Regierung von EM-Teilnehmer Ungarn protestierten. Lukas Barth-Tuttas / EPA

Vor diesem Hintergrund wird klar, warum sich Unternehmen wie Ikea, Novartis, Google und Coca-Cola in die eidgenössische Abstimmung über die «Ehe für alle» einbrachten, Swiss, Logitech und Swisscom wiederum tönten ihre Logos auf Facebook im «Pride»-Monat Juni in Regenbogenfarben der LGBTQI-Bewegung. Die Buchstaben stehen für lesbisch, schwul, bisexuell, trans, queer und intersexuell.

Bei Sportanlässen in Europa oder den USA sind solche Fragen weniger heikel als bei globalen Wettbewerben. Der Weltfussballverband Fifa ist darum in einer schwierigeren Lage als der europäische Verband Uefa, da die Fifa auch arabischen, afrikanischen und asiatischen Ländern gerecht werden muss, die gerade in Menschenrechts- und Genderfragen andere Wertvorstellungen haben.

VW bekennt sich zu Diversität: Ein Regenbogen-Auto bringt den Ball an ein Spiel der Fussball-Frauen-EM in England 2022. uefa

Doch die Fifa hat sich selbst diese Falle gestellt, indem sie die über Jahrzehnte gepredigte Trennung von Sport und Politik aufgehoben hat, etwa mit der grossspurigen Forderung von Infantino nach einer «Waffenruhe» in der Ukraine während der WM oder auch mit einer hochpolitischen Rede zum Turnierstart. Damit und natürlich mit der WM-Vergabe nach Katar hat sie Geister gerufen, die sie nun nicht mehr loswird. Das Credo von Sepp Blatter - «Fussball als einigende Kraft» - ist nun umgekehrt worden: Fussball ist an dieser WM zur trennenden Kraft geworden. Polarisierung total.

Das Geschäftsmodell der Fifa bleibt stabil

Führt das am Ende dazu, dass die Fifa in wirtschaftliche Nöte gerät, dass ihr sorgsam gepflegtes Geschäftsmodell, eine hochprofitable UNO des Sports zu sein, zusammenbricht? Nein. Selbst wenn sich in Europa Zuschauer, Sponsoren und TV-Stationen von der WM abwendeten, ist der Schaden verhältnismässig gering. Denn aus Sicht der Fifa haben sich die relevanten Märkte längst auf andere Kontinente verschoben. Ausserdem sind die Deals für 2026 längst gemacht. Kommt dazu, dass die nächste WM in den USA, Mexiko und Kanada stattfindet, demokratischen Ländern also.

Doch die Frage bleibt: Muten wir Europäer den Fussballern nicht etwas gar viel zu im heissen Katar? Einerseits wollen wir begeisternde Auftritte sehen, andererseits drängen wir sie in die Rolle der Weltverbesserer.

Das ist ziemlich viel verlangt. Es würde ins Bild passen, wenn am Ende der WM für einmal nicht ein europäisches Team jubelt.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen