Letzter Gigathlon: die Dominatorin und der Gründer erinnern sich

Ausdauersport «Es war abartig, was wir teilweise bewältigen mussten»: Der letzte Gigathlon steht vor der Türe – der Gründervater und die jahrelange Dominatorin erinnern sich Der Gigathlon bewegte einst die Massen, jetzt verabschiedet er sich am Wochenende nach drei Jahren Corona-Pause leise, mit einer Rückkehr an seine Wurzeln. Dominic Wirth Jetzt kommentieren 30.06.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Schwimmen, Biken, Laufen: Das ist der Gigathlon - heuer zum 18. und letzten Mal. Urs Flueeler / KEYSTONE

3000 Teilnehmer, 244 Kilometer, 5600 Höhenmeter, von Zürich ins Bergell, zu Fuss, auf Rädern, durchs Wasser: Das sind die Eckdaten des 18. und letzten Gigathlon. Peter Wirz, der ihn ins Leben gerufen hat, und Nina Brenn, die zwischen 2007 und 2018 acht Mal und damit so oft wie niemand sonst gewonnen hat, über die Magie des Anlasses.

Nina Brenn, Dominatorin

«Am Gigathlon habe ich vor allem geliebt, dass ich die Schweiz kennen lernte, und das beim Leistungssport, das hat alles sehr intensiv gemacht. Ich habe von allen meinen Rennen noch Bilder im Kopf. Etwa das Matterhorn, der Gornergrat, und ich auf dem Trail. Oder die Sonne, die über Arosa aufgeht.

Es war abartig, was wir teilweise bewältigen mussten. Einmal schwammen wir von Ascona nach Locarno, fuhren auf den Inlines durchs Maggiatal, dann ging es per Bike über den Naretpass nach Airolo, mit dem Rennvelo über Nufenen, Grimsel, Brünig nach Sarnen. Schliesslich laufen bis Luzern. Keine Ahnung, wie ich das geschafft habe.

Die achtfache Gigathlon-Siegerin Nina Brenn. Ennio Leanza / KEYSTONE

Ich glaube, ich habe den Gigathlon so oft gewonnen, weil ich keine schwache Disziplin hatte und meinen Körper sehr gut kenne. Und vor allem weil der Spass im Vordergrund stand und nicht das Gewinnen. Es ist wichtig, bei einem solchen Anlass nie an die Leistungsgrenze zu kommen. Man weiss nie, was passiert, während der zweitägigen Ausgabe nicht, während der siebentägigen erst recht nicht.

Da kam man manchmal um zehn Uhr abends an, musste dann um sechs Uhr morgens wieder aufbrechen. Also brauchte es immer eine gewisse Reserve, aber eben auch ein gewisses Grundtempo. Diese Balance zu finden, war die grosse Kunst.

Ich habe besonders die siebentägigen Ausgaben geliebt. Da lebten die Teilnehmer eine Woche lang in einer Art Blase, das war sehr lässig. Zeitweise entstand ein richtiger Hype um den Anlass, das Fernsehen begleitete die Athleten hautnah. Das hat über die Jahre schon abgenommen.

Für mich war es ein riesiges Privileg, dass der Gigathlon in den Jahren veranstaltet wurde, in denen ich mich dem Sport so intensiv gewidmet habe. Ausdauersport mit vielen Höhenmetern und vielen Facetten: Das waren genau die Rennen, die ich suchte. 2019 habe ich dann gemerkt, dass ich genug habe, aber nun nehme ich zum Abschluss nochmals am Gigathlon teil, allerdings «nur» in der Paar-Kategorie.»

Peter Wirz, Gründervater

«Ich sage immer, dass mich der Gigathlon zum Millionär gemacht hat, nicht in Franken, aber ein Erlebnismillionär bin ich dank ihm geworden. Wir haben jedes Jahr eine Traumreise veranstaltet an einen anderen Ort in der Schweiz. Jeder, der dabei war, hatte seine eigenen Ziele, aber irgendwie sassen doch alle im selben Boot. Die Atmosphäre, die dabei entstanden ist, war einzigartig.

Es gibt so vieles, an das ich gerne zurückdenke. Zum Beispiel an den ersten Sieger, den Amerikaner Rod Raymond. Damals, im Jahr 1998, kamen die Anmeldungen noch per Postkarte. Plötzlich traf eine Karte aus den USA ein. Ich dachte mir noch, was das wohl für einer ist.

Raymond kam dann etwas verspätet zum Check-in im Bergell, und er hatte keine Ahnung, wo es durchgeht. Weil er auch kein Deutsch konnte, mussten wir ihn laufend informieren. Aber ins Ziel kam Raymond am Schluss vor allen anderen. Wir sind über die Jahre in Kontakt geblieben, und jetzt tritt er nochmals an zum Abschluss. Das ist eine coole Sache.

Peter Wirz, Gründer Gigathlon. zVg

Ich bin jetzt 71 Jahre alt, bewege mich seit Anfang der 1980er-Jahre in der Ausdauerszene. Die Sportler von heute sind anders als wir damals. Wir suchten das Abenteuer, das Ergebnis war offen, es ging darum, etwas auszuprobieren. Heute will niemand mehr scheitern.

Am Wochenende werde ich nochmals auf der ganzen Strecke unterwegs sein. Ob ich traurig bin? Nein, so würde ich das nicht sagen. Es fällt mir unendlich schwer aufzuhören, aber es hat auch etwas Befreiendes. Einen Anlass wie den Gigathlon zu organisieren, das war auch eine riesige Belastung. Man ist unter freiem Himmel unterwegs, weiss nie, ob es so kommt, wie man das geplant hat.

Und dann war der Gigathlon finanziell jeweils ein Drahtseilakt. In gewissen Jahren mussten wir darauflegen, zuletzt nahm zudem das Interesse ab, die Teilnehmerzahlen sanken. Dann kam noch die Pandemie. Deshalb sagten wir: Einmal noch, auf der gleichen Strecke wie bei der ersten Austragung, einfach dieses Mal von Zürich zurück ins Bergell. Wir bringen das Kind wieder heim. Und dann ist es gut.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen