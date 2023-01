Protest für Peng Shuai: Aktivisten stürmen Australian Open

Australian Open Aktivisten stürmen Anlage und bedrängen Chinesinnen: Wie Peng Shuai zum Symbol für den Kampf für Frauenrechte wird Seit über einem Jahr fehlt von der ehemaligen Tennisspielerin Peng Shuai jede Spur, nachdem sie einen früheren Spitzenpolitiker der kommunistischen Partei des sexuellen Missbrauchs beschuldigt hatte. Nun erinnerten bei den Australian Open Aktivisten an ihr Schicksal. Simon Häring, Melbourne Jetzt kommentieren 16.01.2023, 14.27 Uhr

Eine Woche vor Beginn der Australian Open wurde Peng Shuai 37. Ob sie ihren Geburtstag gefeiert hat? Das weiss niemand. Und es ist äusserst fraglich. Denn von der Chinesin, im Doppel einst die Nummer 1 der Welt, Siegerin zweier Grand-Slam-Turniere, und in Melbourne 2017 Finalistin, fehlt seit einem Jahr jede Spur. Die chinesische Regierung versucht, jede Spur ihrer Existenz zu verwischen – als hätte es Peng Shuai nie gegeben.

Seit über einem Jahr aus der Öffentlichkeit verschwunden: Peng Shuai. Bild: Ng Han Guan/AP

Die frühere Tennisspielerin hatte Anfang November 2021 den früheren chinesischen Vizepremierminister unter Xi Jinping, Zhang Gaoli, im sozialen Netzwerk Weibo, dem chinesischen Pendant zu Facebook, des sexuellen Missbrauchs beschuldigt. Es war das erste Mal, dass Vorwürfe dieser Art gegen einen hochrangigen Vertreter der kommunistischen Partei Chinas öffentlich geäussert worden waren.

Wobei: Nur 30 Minuten war der Beitrag damals öffentlich sichtbar. Dann schlug die Zensurbehörde zu.

Nun nutzten Aktivisten den Auftakt der Australian Open wie schon im Vorjahr dazu, um auf das Schicksal von Peng Shuai aufmerksam zu machen. Als das Turnier am Montag um 11.00 Uhr Ortszeit begann, stürmten Aktivistinnen den Melbourne Park. Sie trugen T-Shirts mit dem Konterfei von Xi Jinping und der Aufschrift «Where is Peng Shuai, Dictator?» Danach verteilten sie weitere T-Shirts und bedrängten mehrere chinesische Spielerinnen und Spieler bei den Trainingsplätzen.

Die T-Shirts der Aktivisten tragen den Schriftzug «Where is Peng Shuai?» und Bilder von Zhang Gaoli und Xi Jinping. Bild: Twitter

Federführend für die Aktion ist der Menschenrechtsaktivist Drew Pavlou. In Melbourne sagt er zu dieser Zeitung: «Ich werde bis zu meinem letzten Atemzug dafür kämpfen, dass Peng Shuai nicht in Vergessenheit gerät. Wir lassen nicht zu, dass Grausamkeit über Gerechtigkeit und Lügen über Wahrheit siegen.» Er und seine Mitstreiter haben angekündigt, bei allen vier Grand-Slam-Turnieren in Erscheinung treten zu wollen, wenn die Aufmerksamkeit am grössten ist.

China ist für das Tennis ein Milliardenmarkt

Die Australian Open liessen sie diesmal gewähren. Im Vorjahr hatte Turnierdirektor Craig Tiley für kurze Zeit ein Verbot von T-Shirts und Plakaten mit der Aufschrift «Where is Peng Shuai?» verhängt, musste dieses aber nach heftigen Protesten wieder aufheben. Auch in Wimbledon reagierte man auf entsprechende Voten mit Vehemenz. Während des Finals zwischen Novak Djokovic und Nick Kyrgios im Vorjahr wurde ein Zuschauer aus dem Stadion geworfen, nachdem er «Where is Peng Shuai» gerufen hatte.

Das hängt auch damit zusammen, dass kaum ein globaler Sport so eng mit China verbandelt ist wie das Tennis. 2021 fanden 10 der 54 jährlich ausgetragenen Turniere der WTA-Tour in China statt, darunter die beiden wichtigsten ausserhalb der Grand-Slam-Turniere: die Jahresfinals in Zhuhai und Shenzhen. Alleine in Shenzhen sollte innerhalb eines Jahrzehnts 1 Milliarde Franken investiert werden. Das jährliche Preisgeld betrug 14 Millionen. Die WTA reagierte damals vehement auf den Fall Peng Shuai und zog sich vollständig aus China zurück. Ein durchaus mutiger Schritt, der allerdings durch die pandemische Lage begünstigt wurde. Erst Anfang dieses Jahres öffnete China seine Grenzen wieder.

Nun entscheidet sich, ob die WTA zu ihrem Wort steht, nicht nach China zurückzukehren, so lange Peng Shuais Vorwürfe nicht von einer unabhängigen Stelle untersucht worden sind – oder nicht doch zur Tagesordnung übergeht, wenn in China mit seinen 1,4 Milliarden Einwohnern wieder Geld zu verdienen ist.

Schon im Vorjahr nutzten Aktivisten die Australian Open, um auf das Schicksal von Peng Shuai aufmerksam zu machen. Bild: Tertius Pickard/AP

Der provisorische Kalender endet im September, in Asien wird traditionell erst ab Oktober gespielt. «Unsere Haltung hat sich nicht verändert», liess die WTA Anfang Jahr verlauten. «Eine Rückkehr in die Region setzt die Lösung der Situation um Peng Shuai voraus.» Konkret wird eine Untersuchung und ein direkter Kontakt mit Peng Shuai gefordert, die verlauten liess, sie sei keine Tennisspielerin mehr. Die Situation sei unverändert: Man habe eine Bestätigung erhalten, dass es Peng Shuai gut gehe, habe sie aber noch nicht persönlich treffen können.

Zugleich äusserte die WTA die Hoffnung, nach China zurückzukehren, «ohne von unseren Prinzipien abzurücken». Auf dem Spiel steht nicht nur die Glaubwürdigkeit des Tennis und das Schicksal von Peng Shuai, sondern das vieler Frauen in China.

Peng Shuai liess vermeintlich verlauten, sie sei vom Tennis zurückgetreten. Bild: Keystone

Denn der Fall wirft ein Schlaglicht auf einen Umstand, über den die Zensurbehörde ebenfalls gerne den Mantel des Schweigens hüllt: Gewalt gegen Frauen. Nach Angaben des chinesischen Frauenverbands wird alle sieben Sekunden eine Frau von ihrem Partner geschlagen. Etwa jede vierte Frau erlebt häusliche Gewalt. Die Dunkelziffer dürfte deutlich höher liegen. Zu gross ist die Angst, in einer patriarchal geprägten Gesellschaft ein Schicksal zu erleiden wie nun Peng. Auch für sie kämpfen die Aktivistinnen bei den Australian Open.

