«Hatte Panik»: Belinda Bencic erwartet rrussisch Roulette

Australian Open Belinda Bencic sagt nach Härtetest: «Ich bin in Panik geraten – nun erwartet mich russisch Roulette» Nach einem Fehlstart steht Belinda Bencic in der dritten Runde der Australian Open. Wie sie mit ihrer Rolle als Mitfavoritin auf den Titel umgeht, was sie von ihrer nächsten Gegnerin erwartet und wie sie über die Arbeit mit ihrem neuen Trainer Dimitri Tursunow denkt. SImon Häring, Melbourne Jetzt kommentieren 19.01.2023, 15.17 Uhr

Gegen Claire Liu gelingt Belinda Bencic keine Glanzleistung, aber sie steht dennoch in der dritten Runde der Australian Open. Thomas Schreyer / freshfocus

Sie lag im ersten Satz mit 2:5 hinten und musste zwei Satzbälle abwehren, ehe sich Belinda Bencic in der zweiten Runde der Australian Open mit 7:6 (7:3), 6:3 gegen die Amerikanerin Claire Liu (WTA 62) durchsetzte. Danach sprach die 25-Jährige ausführlich über den ersten echten Test, ihre Rolle als Anwärterinnen auf den Titel und ihre nächste Gegnerin. Bencic über...

...ihre Gedanken nach dem 2:5-Rückstand im ersten Satz

Belinda Bencic: Es war eine sehr unangenehme Situation. Ich habe sie nicht unterschätzt, aber sie hat besser gespielt, als ich das erwartet hatte, nachdem ich mir ihr Spiel angeschaut hatte. Mir fehlte beim Return der Rhythmus und auch beim Aufschlag hatte ich kein gutes Gefühl. Deshalb bin ich etwas in Panik geraten. Mir ist es dann aber gelungen, mich zu beruhigen und mich auf mich zu konzentrieren. Ich wusste: Wenn es eng wird, wird sie auch nervös. Und genau das ist eingetreten. Ich bin dran geblieben. Und das war der Schlüssel.

...ihre Gegnerin in der dritten Runde, die Italienerin Camila Giorgi

Es ist ein wenig russisch Roulette gegen sie. Ich kenne sie gut. Sie spielt sehr aggressiv und ist sehr athletisch. Aber ich weiss auch, dass sie Hot and Cold ist. Es gibt Tage, da spielt sie wie eine Nummer 1 der Welt. Und dann gibt es Tage, an denen sie gegen jede verlieren kann. Ich werde versuchen, ihr das Leben schwer zu machen und sie unter Druck zu setzen, damit Giorgi sich nicht entfalten kann.

An guten Tagen spiele Camila Giorgi wie eine Nummer 1 der Welt, sagt Belinda Bencic über die Italienerin. Fazry Ismail / EPA

...ihre Rolle als Anwärterin auf den Turniersieg

Natürlich nehme ich wahr, dass ich als Mitfavoritin betrachtet werde. Von den Resultaten und meinem Spiel her fühle ich mich dazu fähig. Dennoch ist es schwierig, die Frage zu beantworten, ob ich den Titel gewinnen kann. Es gibt so viele Umstände, die eine Rolle spielen und von denen jene, die mich zur Favoritin erklären, nichts wissen. Wissen sie, wie es mir geht? Wie ich schlafe? Wie ich mich fühle, wenn ich aufstehe? Wie ich esse? Wie sich mein Körper anfühlt? Nein, wissen sie nicht. Deshalb verschwende ich keinen Gedanken daran.

Belinda Bencic setzt ihre Siegesserie in Australien fort. Ng Han Guan / AP

...ihren neuen Trainer, den Russen Dimitri Tursunow

Es ist ein gutes Zeichen, dass die Dinge, die er eingebracht hat, bereits erste Früchte abwerfen und ich mich verbessere. Zudem hab ich das Gefühl, dass es vieles gibt, das ich noch verbessern kann und an dem ich arbeiten kann. Wir stehen erst am Anfang. Ich bin glücklich, ihn an meiner Seite zu haben und dass der Start so vielversprechend war.

