Australian Open: Belinda Bencic scheitert im Achtelfinal

Australian Open Erst steht ihr die Sonne im Weg, dann Sabalenka davor: Belinda Bencic scheitert im Achtelfinal Die Schweizerin Belinda Bencic unterliegt im Achtelfinal der Australian Open der Weissrussin Arina Sabalenka (24, WTA 5) mit 5:7, 2:6. Das Warten auf den ersten Grand-Slam-Titel geht weiter. Simon Häring, Melbourne Jetzt kommentieren 23.01.2023, 02.38 Uhr

epa10424074 Belinda Bencic of Switzerland in action against Aryna Sabalenka of Belarus during their fourth round match during the 2023 Australian Open tennis championship at Melbourne Park in Melbourne, Australia, 23 January 2023. EPA/JAMES ROSS AUSTRALIA AND NEW ZEALAND OUT James Ross / EPA

Sie ist Olympiasiegerin, hat zum Start in die neue Saison zum siebten Mal ein Turnier gewonnen, war die Nummer 4 der Welt und gehört seit Jahren zur erweiterten Weltspitze. Doch auf ihren ersten Grand-Slam-Titel muss Belinda Bencic (25) weiter warten. Im Achtelfinal der Australian Open unterliegt sie der Weissrussin Arina Sabalenka (24, WTA 5) mit 5:7, 2:6.

Dabei verläuft der Start in die Partie nach Wunsch. Bencic liegt im ersten Satz mit 4:2 in Front. Sabalenka waren im dritten Game drei Doppelfehler unterlaufen. Es war ein Rückfall in längst vergessen geglaubte Zeiten. Im Jahr zuvor kann die selbst ernannte Doppelfehler-Königin auf 428 Stück - mehr als jeder anderen Frau. Diesmal aber ist es bei Bencic der Aufschlag, der Probleme bereitet. Die beiden entscheidenden Breaks – zum 5:7 im ersten Satz und zum 1:3 im zweiten – unterlaufen ihr jeweils Doppelfehler.

Noch ohne Niederlage und Satzverlust im Viertelfinal der Australian Open: die Weissrussin Arina Sabalenka. Lukas Coch / EPA

Gleich vier Mal muss Bencic den eigenen Aufschlag abgeben - vier Mal auf der gleichen Seite und offenbar irritiert von der Sonne um die Mittagszeit. Nach dem Break zum 1:3 im zweiten Durchgang lässt sie ihrem Frust freien Lauf. Der Wutausbruch trägt der 25-Jährigen eine Verwarnung ein.

Fazit: Erst steht Bencic die Sonne im Weg, dann Sabalenka vor der Sonne.

Für Bencic endet damit ein Traumstart in die neue Saison und unter ihrem neuen Trainer, dem Russen Dimitri Tursunow – nach 8 Siegen und nur einer Nierderlage, dem Turniersieg in Adelaide und der Rückkehr in den erlauchten Kreis der Top Ten der Weltrangliste nach anderthalb Jahren. Der Traum vom Grand-Slam-Titel aber – der bleibt vorerst unerfüllt.

