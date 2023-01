Belinda Bencic: Trainer Dimitri Tursunow im Interview

Australian Open Bencics Trainer Dimitri Tursunow im ersten Interview: «Belinda muss aufhören, ihr eigener Feind zu sein» Mit dem Russen Dimitri Tursunow an ihrer Seite will Belinda Bencic ihren Traum vom ersten Grand-Slam-Titel ihrer Karriere wahr werden lassen. Hier spricht der Ex-Spieler über seine Philosophie, seine Rolle als Mechaniker und darüber, was er von Bencic erwartet. Simon Häring, Melbourne Jetzt kommentieren 22.01.2023, 12.00 Uhr

Seit letztem Herbst ist Dimitri Tursunow Belinda Bencics Trainer. CH Media

Belinda Bencic war die Nummer 4 der Welt, ist Olympiasiegerin, hat 7 Turniere gewonnen und gehört seit Jahren zur erweiterten Weltspitze. Doch ihren ganz grossen Traum vom Grand-Slam-Titel hat sie sich im Alter von bald 26 Jahren noch nicht erfüllen können. Um das zu ändern, hat sie im letzten Herbst Dimitri Tursunow als neuen Trainer verpflichtet. Sein Auftrag: Belinda Bencic aus der Komfortzone zwingen. Hier erklärt der ehemalige Weltklassespieler Tursunow, wie er das erreichen will.

Dimitri Tursunow, Belinda Bencic hat in Adelaide das erste Turnier unter Ihnen gewonnen. Sie sagt, das seien die ersten Früchte ihrer Arbeit. Haben Sie erwartet, dass sich der Erfolg so schnell einstellt?

Dimitri Tursunow: Nein, nicht wirklich. Ich würde gerne behaupten, dass es meinetwegen war, aber am Ende hängt der Erfolg von vielen Faktoren ab und in Belindas Fall von der Bereitschaft, etwas an sich und ihrem Spiel zu verändern. Sie ist bereit, sich zu hinterfragen und Neues auszuprobieren, weil sie realisiert hat, dass sie feststeckt. Nur wenige bringen das mit. Belinda ist auf der Suche. Und wenn du suchst, findest du früher oder später Antworten auf deine Fragen. Viele Spielerinnen wollen die Wahrheit nicht hören, Belinda schon.

Sie gehört seit Jahren zur erweiterten Weltspitze, war die Nummer 4 der Welt und ist Olympiasiegerin, stand aber nur einmal im Halbfinal eines Grand-Slam-Turniers. Was ist in ihrem Fall die Wahrheit?

Belinda ist sehr hart zu sich selber, ist auf dem Platz oft ihr eigener Feind. Sie muss damit aufhören, sich selbst zu bekämpfen und damit anfangen, ihre eigene Freundin zu sein. Das ist schwierig, weil wir alle das Produkt unserer Erfahrungen, unserer Gewohnheiten und Gedanken sind. Um sich zu verbessern, muss man die Bereitschaft haben, die Dinge von einer anderen Perspektive aus zu betrachten. Vieles, an dem wir arbeiten, ist deshalb eine philosophische Frage, aber es wirkt. Wenn du dir sagst, du seist eine defensive Spielerin, wird es schwierig, offensiver zu spielen. Es geht darum, Belinda für neue Gedanken zu öffnen und ihr den Glauben daran zu schenken.

Zum zweiten Mal nach 2016 steht Bencic bei den Australian Open im Achtelfinal. Lukas Coch / EPA

Wie Bencic gewannen Sie sieben Turniere, gehörten zur erweiterten Weltspitze, kamen bei Grand-Slam-Turnieren aber nie weiter als bis in den Achtelfinal. Sie kennen also die Situation, in der Bencic steckt.

Als Spieler war ich nie vom Tennis besessen. Im Nachhinein gibt es Dinge, die ich bereue, Fehler, die ich gemacht habe, Entscheidungen, die falsch waren und ohne die ich mit Sicherheit mehr Erfolg gehabt hätte. Diese Erfahrungen – die guten und die schlechten – helfen mir als Trainer. Ich weiss, dass man Opfer bringen muss. Und ich will, dass Belinda nicht die gleichen Fehler macht, wie sie mir passiert sind.

Als Spieler war Dimitri Tursunow die Nummer 20 der Weltrangliste, ehe er im Oktober 2017 mit 34 Jahren zurücktrat. Fast noch erfolgreicher ist er nun als Trainer. Zwischen 2018 und 2020 betreute er die Weissrussin Arina Sabalenka, dann führte er die Estin Anett Kontaveit in die Top Ten. Tursunow sagt: «Zu spielen, ist destruktiv, weil du einen Gegner schlagen willst. Zu coachen, ist konstruktiv. Und ich bevorzuge es, zu kreieren.» Zuletzt war er für kurze Zeit Trainer von Emma Raducanu, der US-Open-Siegerin von 2021. Doch bei der Britin hatte Tursunow den Eindruck, dass die Chemie nicht stimmte und es zu viele Warnzeichen gegeben habe, auf die er nicht eingehen wollte. Deshalb beendete er die Zusammenarbeit.

Tursunow betreute zuvor auch schon Bencics Achtelfinal-Gegnerin, die Weissrussin Arina Sabalenka. CH Media

Sie gelten als jemand, der seine Meinung unverblümt sagt und nicht um den heissen Brei herumredet. Wie geht Belinda Bencic damit um?

Wissen Sie, wir haben im Tennis nicht den Luxus, um fünf Jahre an etwas zu arbeiten. Wer nicht bereit ist, sich zu verbessern, überlebt nicht. Deshalb muss man gnadenlos ehrlich zu sich selbst sein, in den Spiegel schauen und sich sagen: Okay, ich bin nicht gut genug. Wenn Sie zum Arzt gehen und der sagt, Sie seien zu dick, kommen Sie auch nicht auf die Idee, zu entgegnen: Wie können Sie es wagen, mir das ins Gesicht zu sagen? Die Wahrheit kann wehtun. Aber das ist meine Philosophie: Ich lüge niemanden an, damit er sich gut fühlt. Es geht nicht darum, jemanden zu beleidigen, sondern um dabei zu helfen, sich zu verbessern. Denn das ist meine Aufgabe als Trainer.

Bencic erwartet von Ihnen, dass Sie sie aus der Komfortzone holen, in der sie sich befunden habe. Welche Erwartungen haben Sie an Bencic?

Belinda muss sich fragen, wie sehr sie bereit ist, zu leiden. Denn wenn man sich verbessern will, muss man Dinge verändern. Und wenn man Dinge verändert, wird man leiden, weil es sich unangenehm anfühlt, wenn Neues nicht unmittelbaren Erfolg bringt. Diese Zweifel muss sie aushalten. Sie muss von diesem Weg überzeugt sein. Es ist eine Sache, zu sagen, man wolle die Nummer 1 der Welt werden und ein Grand-Slam-Turnier gewinnen. Und eine andere, alles dafür zu tun.

Gute Stimmung im Team Bencic in Adelaide in der Woche vor Beginn der Australian Open. Rob Prange/Freshfocus / Zuma/AFP7

Sehen Sie bei Bencic diese Überzeugung vom gemeinsamen Weg und die Bereitschaft, sich dieser Herausforderung zu stellen?

Absolut. Sie ist sehr entschlossen, das ist die beste Voraussetzung. Wir wissen beide nicht, ob sich dieses Risiko auszahlen wird. Belinda vertraut mir und Vertrauen und Geduld sind unabdingbar. Vertrauen kann schnell verloren gehen, wenn ich ein paar falsche Dinge sage, oder zu ehrlich bin. Und die Geduld ist abhängig vom Erfolg. Leider kann ich nicht mit dem Zauberstab schwingen und alles wird besser. Nichts ersetzt harte Arbeit. Dazu trage ich grosse Verantwortung. Belinda ist eine etablierte Spielerin. Zahlen sich die Änderungen nicht aus und ich versage, fällt das auch auf mich als Trainer zurück.

Zum Start in die neue Saison gewann Bencic in Adelaide den Titel. Michael Errey / EPA

Welche Dinge muss Bencic konkret an ihrem Spiel verändern, wenn Sie dauerhaft in die absolute Weltspitze vordringen will?

Belinda nimmt den Ball früh, das ist eine Stärke. Aber ich habe auch das Gefühl, dass in ihrem Spiel noch viel Power verborgen liegt. Meine Aufgabe wird es sein, das freizulegen. Sie muss mehr ans Netz – und sie kann alle Aspekte ihres Spiels verbessern: Aufschlag, Return, die Grundschläge und Volleys. Doch wir müssen behutsam sein und uns überlegen, worauf wir den Fokus legen. Denn für vieles fehlt die Zeit.

Wie meinen Sie das?

Angenommen, ich als Trainer bin ein Automechaniker, der einige Dinge in Ordnung bringen soll: Reifen wechseln, neue Räder, neue Bremsen oder einen neuen Motor einbauen. Und manchmal muss man etwas reparieren. Beim Tennis besteh ist es zudem die grosse Herausforderung, dass man gleichzeitig viele Turniere spielen will. Das bedeutet, dass alles, was man an einem Auto verändern will, während der Fahrt passieren muss. Für mich als Mechaniker ist das nicht ideal, um an Dingen zu arbeiten, aber das ist die Realität.

Belinda Bencic wird im März 26. Seit sie mit dem Tennis begonnen hat, ist es ihr Ziel, die Nummer 1 der Welt zu werden und ein Grand-Slam-Turnier zu gewinnen. Glauben Sie, dass Bencic das erreichen kann?

Ja, natürlich kann sie das. Mein Wunsch und Ziel als Trainer ist es aber, dass Belinda sich darauf konzentriert, ihr Spiel zu verbessern. Sie soll eine Basis haben, auf die sie vertrauen kann. Um beim Bild mit dem Auto zu bleiben: Belinda soll die Gewissheit haben, dass es auch dann anspringt, wenn es draussen Minus 30 Grad kalt ist. Wir werden also alles dafür tun, dass sie bereit ist, wenn ihre Gelegenheit kommt.

