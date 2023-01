Covid-Zertifikat gefälscht? So wehrt sich Camila Giorgi

Australian Open Hat mögliche Gegnerin von Belinda Bencic ihr Covid-Covid-Zertifikat gefälscht? So bizarr wehrt sich Camila Giorgi Camila Giorgi steht im Verdacht, 2022 mit einem gefälschten Impfzertifikat an den Australian Open teilgenommen zu haben. Nun wehrt sich die Italienerin, die auf Belinda Bencic treffen könnte. Simon Häring, Melbourne Jetzt kommentieren 17.01.2023, 06.36 Uhr

Mit ihrer Gegnerin machte sie in nur 55 Minuten kurzen Prozess und gab beim 6:0, 6:1-Sieg nur ein Game ab. Grösser war die Herausforderung, die danach auf Camila Giorgi wartet. Die 31-Jährige steht im Verdacht, vor einem Jahr bei der Einreise nach Australien ein gefälschtes Impfzertifikat vorgelegt zu haben – und sich nie gegen Covid-19 immunisiert zu haben.

Darauf angesprochen, entwickelte sich ein bizarrer Dialog zwischen der Italienerin und Journalistinnen in Melbourne. Ein Auszug.

Wollen Sie etwas zu den Vorwürfen sagen?

Camila Giorgi: Ich habe nichts verstanden.

Es geht um ihr Impfzertifikat. Wollen Sie dazu etwas sagen?

Ja, natürlich. Die Ärztin hatte ein paar Probleme mit dem Gesetz in diesem Jahr. Ich habe alle meine Impfungen an verschiedenen Orten machen lassen. Sie steckt in Schwierigkeiten, nicht ich.

Haben Sie sich auf Dokumente dieser Ärztin verlassen?

Ich bin nicht in Gefahr, sie ist in Gefahr. Ich bin ruhig. Das ist ihre Sache, nicht meine. Ich bin da ganz gelassen. Sie gab 300 Leute an, die sie behandelt hat, darunter mich. Ich sehe mich nicht in Gefahr.

Camila Giorgi pariert die Fragen nach ihrem Covid-Impfzertifikat. Keystone

Die Hausärztin von Camila Giorgi war im Februar 2022 verhaftet worden. Daniela Grillone steht im Verdacht, für ihre Patienten falsche Zertifikate am Laufband ausgestellt haben - unter anderem für die Tennisspielerin. Sie sagt: «Ich habe alles getan, was die australische Regierung verlangt. Sonst wäre ich nicht hier. Ich bekam meine Impfungen von verschiedenen Ärzten. Von ihr bekam ich nur eine. Ich habe keinen falschen Nachweis.» In der Fragerunde, die zum Kreuzverhör wird, beantwortet Giorgi nicht einmal die Frage, was für eine Impfung sie erhalten haben soll.

Haben Sie versucht, sich zu versichern, dass die Impfung, die Ihnen von Daniela Grillone verabreicht worden ist, korrekt war, nachdem Sie von den Vorwürfen gegen die Ärztin gehört haben?

Camila Giorgi: Natürlich, ich habe alle Impfungen gemacht.

Also haben Sie danach eine zusätzliche Impfung gegen Covid-19 machen lassen, um sicher zu gehen, dass sie vollständig geimpft sind?

Ich habe alle Impfungen gemacht.

War es eine Impfung gegen Covid-19?

Was meinen Sie? Eine Impfung ist eine Impfung.

Ihre erste Runde in Melbourne überstand Giorgi in unter einer Stunde. Keystone

Aber war es eine Covid-19-Impfung?

Es ist eine Impfung. Danke.

Grillone hatte gegenüber den Ermittlungsbehörden ausgesagt, sie könne «mit absoluter Sicherheit bestätigen, dass der gesamten Familie Giorgi kein Impfstoff verabreicht worden ist». Bei den Australian Open galt im Vorjahr eine Impfpflicht. Giorgi erreichte damals die dritte Runde, wo sie der späteren Siegerin, Ashleigh Barty, unterlegen war. Dafür erhielt sie umgerechnet rund 140'000 Franken Preisgeld. Giorgi (WTA 70) ist die mögliche Drittrundengegnerin von Belinda Bencic. Am Donnerstag trifft sie auf die Slowakin Anna Karolina Schmiedlova (28, WTA 105).

