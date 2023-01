Das sind Ben Shelton, Michael Mmoh, Alexei Popyrin und J.J. Wolf

Australian Open Die Stunde der Unbekannten: Wer sind Michael Mmoh, Ben Shelton, Alexei Popyrin und J.J. Wolf? Carlos Alcaraz ist verletzt, Rafael Nadal, Casper Ruud, Taylor Fritz und Alexander Zverev in der zweiten Runde ausgeschieden. Selten gab es bei einem Grand-Slam-Turnier der Männer so viele Überraschungen wie bei diesen Australian Open. Das sind ihre Geschichten. Simon Häring, Melbourne Jetzt kommentieren 19.01.2023, 15.14 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Carlos Alcaraz fehlt in Melbourne verletzt, Rafael Nadal, Casper Ruud, Taylor Fritz und Alexander Zverev scheiterten in der zweiten Runde. Selten hat es bei den Männern in der ersten Woche eines Grand-Slam-Turniers so viele Überraschungen gegeben wie bei den Australian Open in diesem Jahr.

Wer sind die Männer, die nun alles daran setzen, den seit fünf Jahren in Australien unbesiegten Novak Djokovic an seinem zehnten Triumph in Melbourne zu hindern? Eine Auswahl der buntesten Geschichten.

Alexei Popyrin erhielt in Melbourne eine Wild-Card und eliminierte die Nummer 8 der Welt - Taylor Fritz. Keystone

2021 gewann er ein ATP-Turnier und war die Nummer 59 der Welt, doch im letzten Jahr gelangen dem 1,96 Meter grossen Alexei Popyrin nur fünf Siege, weshalb er auf eine Wildcard angewiesen war, um im Hauptfeld der Australian Open spielen zu können. Nun schaltete der Australier, dessen Eltern aus Russland stammen, mit Taylor Fritz die Nummer 8 der Welt aus.

In seinen zwei Partien stand er kumuliert über acht Stunden auf dem Platz. Es hat sich gelohnt. In der Woche zuvor hatte der 23-Jährige in Adelaide als Qualifikant den Viertelfinal erreicht. Setzt sich Popyrin am Samstag auch gegen Ben Shelton durch, hat er innert zwei Wochen schon so viele Siege eingefahren wie im ganzen letzten Jahr zusammen.

Ben Shelton stürmte im Herbst in die Top 100 der Weltrangliste vor. Keystone

Wer im Tennis Karriere machen will, muss ein Weltenbummler sein – oder wie Ben Shelton in den USA aufwachsen, wo auch auf unterer Stufe viele Turniere gespielt werden können. Als der 20-Jährige Anfang Januar nach Australien reiste, brauchte er tatsächlich zum ersten Mal überhaupt seinen Pass. «Ich war auch nie für Ferien im Ausland», sagte der Linkshänder.

Vor einem Jahr spielte er im von seinem Vater Bryan betreuten Collegeteam Florida Gators nur die zweite Geige, und wurde in der Weltrangliste im 569. Rang geführt. Seinen Aufstieg hatte Shelton im Herbst mit einem Sieg gegen die damalige Nummer 5 der Welt, Casper Ruud, begonnen. Ende 2022 gewann er drei Challenger-Turniere und stiess damit erstmals in die Top 100 der Weltrangliste vor. Nun steht Ben Shelton bei seinem ersten Grand-Slam-Turnier ausserhalb der USA bereits in der dritten Runde.

Danke Tennis mit den Eltern in den Ferien fand er die Liebe zum Tennis: J.J. Wolf. Keystone

Bis er 16 war, spielte der Mann, der eigentlich Jeffrey John Wolf heisst, nicht nur Tennis, sondern auch Fussball, Basketball und Baseball. Zum Tennis fand er in den Ferien durch gemischte Doppel mit den Eltern und seiner Schwester. Weshalb er beim Tennis blieb? «Weil es eine Mentalität wie im Boxen braucht, und einzig und alleine deine Leistung über dein Schicksal entscheidest», sagt Wolf.

Alle vier Sportarten hätten ihm geholfen, ein kompletter Athlet zu werden. Und: «Wenn ich nur Tennis gespielt hätte, als ich aufwuchs, wäre ich wohl früher oder später ausgebrannt.» Inspirieren liess Wolf sich auch von Roger Federer, mit dem er 2018 trainieren konnte. «Er hat mir Tipps gegeben und lustige Geschichten erzählt. Roger ist eine unglaublich bodenständige Person.

Es war eine surreale Erfahrung», erinnerte sich Wolf. Diese habe ihn dazu veranlasst, weiter hart an sich zu arbeiten, um jemand Einflussreiches wie Federer zu werden. Bis dahin ist es zwar noch ein weiter Weg für den Mann mit dem Vokuhila und Schnauz, doch in Melbourne steht der 24-Jährige erstmals in der dritten Runde eines Grand-Slam-Turniers und ist gegen seinen Landsmann Michael Mmoh sogar Favorit.

Michael Mmoh schaltete in der zweiten Runde Alexander Zverev aus. Keystone

Wie nahe Sieg und Niederlage, Triumph und Desaster beieinanderliegen, erfährt Michael Mmoh dieser Tage am eigenen Leib. Vor einer Woche hatte er in der dritten und letzten Runde der Qualifikation verloren. Weil sich David Goffin von einem Magen-Darm-Virus geschwächt zurückziehen musste, rückte der 25-jährige Amerikaner ins Hauptfeld, wo er die Gunst der Stunde nutzte und mit Alexander Zverev den Halbfinalisten von 2020 ausschaltete.

Mmoh, dessen Vater aus Nigeria und die Mutter aus Irland stammen, ist bis im Alter von 13 Jahren in Saudi-Arabien aufgewachsen. Der Grund? Vater Tony, der es bis auf Rang 105 der Weltrangliste schaffte, amtete dort als Teilzeit-Captain des Davis-Cup-Teams. Neben dem US-Pass besitzt Mmoh auch einen australischen Pass. Weil er seit dem 30. Dezember mit Freundin Klara verlobt ist, ist Mmoh der beste Beweis, dass Glück in der Liebe nicht unbedingt Pech im Spiel bedeuten muss.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen