Xisca bricht bei Drama um Rafael Nadal in Tränen aus

Australian Open Rafael Nadal scheidet mit Schmerzen in der zweiten Runde aus – seine Frau Xisca bricht in Tränen aus Rafael Nadal scheitert in der zweiten Runde der Australian Open in drei Sätzen am Amerikaner Mackenzie McDonald. Dabei wird der Spanier bereits ab dem zweiten Satz von Schmerzen an der Hüfte geplagt. Simon Häring, Melbourne Jetzt kommentieren 18.01.2023, 07.26 Uhr

Für einmal drehten sich die Fragen bei Rafael Nadal vor einem Grand-Slam-Turnier nicht um seinen Körper, sondern um eine Niederlagenserie. Seit Oktober hatte der 36-Jährige nur eines seiner sieben Einzel gewonnen. Nun aber war es wieder eine Verletzung, die Nadal das Leben schwer machte. Nach anderthalb Stunden Spielzeit lag er gegen den Amerikaner Mackenzie McDonald (27, ATP 65) mit 4:6, 3:5 hinten, als er Schmerzen an der linken Hüfte verspürte und sich behandeln lassen musste.

Zwar setzte Nadal die Partie fort, verlor aber mit 4:6, 4:6, 5:7. Letztmals war er bei den Australian Open 2016 so früh gescheitert, als er bereits in der ersten Runde verlor. 2009 und 2022 hatte Nadal den Titel gewonnen.

Rafael Nadal kämpft in Melbourne mit dem Gegner und seinem Körper. James Ross / EPA

Während Nadal den Platz verliess, fingen die Kameras die besorgten Gesichter in der Box des Spaniers ein. Ehefrau Maria Francisca brach in Tränen aus. Die beiden waren im Oktober erstmals Eltern geworden. Für Nadal war es das erste Grand-Slam-Turnier als Vater. Und das letzte? Im Juni feiert der Spanier während der French Open seinen 37. Geburtstag.

Ehefrau Maria Francisca «Xisca» leidet mit Rafael Nadal mit. Screenshot

Weshalb er sich das antut? «Ganz einfach: Weil ich nichts lieber mache, als Tennis zu spielen. Weil ich das Spiel und den Wettkampf liebe. Und wenn du etwas so sehr liebst, willst du es nicht aufgeben.» So gefasst er wirkte, so enttäuscht war Nadal auch. «Ich würde Lügen, wenn ich behaupte, dass ich mental nicht total niedergeschlagen bin. Es ist ein schwieriger Tag, eine Verletzung mehr.» Wie schwerwiegend diese ist, wird moch zu klären sein.

Besonders in Australien hatte Nadal immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen. 2010 war es das Knie, 2011 konnte er wegen Rippenproblemen kaum mehr servieren, 2013 schwächte ihn eine Magen-Darm-Infektion, 2014 im Final gegen Stan Wawrinka blockierte der Rücken, dazu hatte er Blasen an den Händen. 2019 musste Nadal wegen muskulärer Probleme aufgeben. 2020 behinderte ihn eine Verletzung am Oberschenkel. 2021 kämpfte er sich mit Rückenproblemen immerhin bis in den Viertelfinal.

Nadal hat nur drei Spiele bei Grand-Slam-Turnieren aufgeben müssen: 2010 und 2018 jeweils im Viertelfinal der Australian Open, dazu 2018 im Halbfinal der US Open. Zwei Mal musste er sich wegen einer Blessur aus einem Major-Turnier zurückziehen: 2016 vor der dritten Runde der French. 2022 beendete eine Bauchmuskelverletzung in Wimbledon den Traum vom Kalender-Grand-Slam, dem Gewinn aller vier Major-Turniere in einer Saison. Nadal konnte nicht zum Halbfinal gegen Nick Kyrgios antreten.

Im Lauf der letzten zwei Jahrzehnte hat man sich im Tenniszirkus an zwei Bilder gewöhnt: Rafael Nadal als Sieger. Und Rafael Nadal mit Bandagen, an Krücken gehend, leidend. Der Körper hat ihn immer wieder im Stich gelassen. Mal war es der Rücken, mal die Knie, mal die Schultern. Und immer wieder sein linker Fuss. Bereits 2015 war Nadal das Müller-Weiss-Syndrom diagnostiziert worden, eine Knochenkrankheit, die Schmerzen verursacht. Auf dem Weg zu seinem French-Open-Sieg 2022 liess er sich den Fuss vor allen sieben Spiele mit einem Anästhetikum betäuben.

Nadal lässt sich bei seiner Niederlage in Melbourne behandeln. James Ross / EPA

Vor anderthalb Jahren hatte er gesagt: «In diesem Stadium meiner Karriere spiele ich nicht weiter, wenn die Gefahr besteht, dass sich eine Verletzung verschlimmert.» 2009 hatte er bei den US Open mit einer Verletzung gespielt. «Zu Beginn des Turniers war der Riss sechs Millimeter lang, am Ende waren es 26. Das war keine besonders intelligente Entscheidung.»

