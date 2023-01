Australian Open: Stan Wawrinka legt sich mit Schiedsrichter an

Australian Open «Ist das dein erstes Grand-Slam-Turnier?»: Stan Wawrinka legt sich bei Niederlage mit dem Schiedsrichter an Stan Wawrinka scheitert in der ersten Runde der Australian Open am Slowaken Alex Molcan. Er verliert nicht nur das Spiel, sondern wegen einer Blessur auch kurz die Contenance. Wie es um sein Knie steht. Simon Häring, Melbourne Jetzt kommentieren 16.01.2023, 15.13 Uhr

Seit er 2006 erstmals bei den Australian Open angetreten war, hatte Stan Wawrinka immer mindestens die zweite Runde erreicht, 2014 gewann er in Melbourne sein erstes Grand-Slam-Turnier. Wegen einer Blessur am linken Fuss, die ihn für fast ein Jahr ausser Gefecht gesetzt hatte, fehlte er 2022. Umso grösser war die Vorfreude und nach einer guten Vorbereitung auch die Zuversicht.

Wawrinka muss sich am linken Knie behandeln lassen. Ng Han Guan / AP

Doch statt zum Jahresbeginn an alte Erfolge anzuknüpfen, erlebte der Romand einen Tiefschlag. Gegen den Slowaken Alex Molcan (25, ATP 53) führte er im vierten Satz 5:3 und schlug zum Einzug in die zweite Runde auf. Doch der mit bald 38 Jahren älteste Mann im Hauptfeld der Australian Open verlor das Spiel nach 4:22 Stunden mit 7:6, 3:6, 6:1, 6:7, 4:6.

Wawrinka wartet nun schon seit zwei Jahren auf einen Sieg bei einem Grand-Slam-Turnier. «Es ist frustrierend und enttäuschend. Ein Sieg hätte mir mental viel Schub gegeben für das Jahr», sagte er danach geknickt.

Nach dem verlorenen zweiten Durchgang blockierte das linke Knie, das er im Sommer 2017 zwei Mal wegen eines Knorpelschadens hatte operieren lassen müssen. Wawrinka verlangte kaltes Wasser, um ein Handtuch darin zu tränken und das Knie damit zu kühlen.

Seit 2021 wartet Wawrinka auf einen Sieg bei einem Grand-Slam-Turnier. Fazry Ismail / EPA

Als dieses nicht sofort zur Verfügung stand, verlor der Romand kurz die Contenance und stellte den Schiedsrichter in den Senkel, als er sagte: «Es ist sicher nicht das erste Mal, dass ein Spieler bei den Australian Open kaltes Wasser verlangt. Ist das etwa dein erstes Grand-Slam-Turnier?»

Rückkehr ins Davis-Cup-Team?

Immerhin gab Wawrinka danach betreffend Knie Entwarnung. «Es ist nichts Gravierendes. Körperlich habe ich mich gut gefühlt. Natürlich spüre ich am Ende die Müdigkeit. Dazu kommt die Frustration über die Niederlage», sagte die frühere Nummer 3 der Weltrangliste.

Wawrinka mit Davis-Cup-Captain Severin Lüthi. Der Romand hat seit 2015 nicht mehr für die Schweiz gespielt. Salvatore Di Nolfi / KEYSTONE

Dennoch verlasse er Australien mit positiven Gefühlen. Sein Niveau sei in den Trainings und in den Spielen sehr gut. «Ich bleibe überzeugt von mir und meinen Fähigkeiten. Deshalb bin ich zuversichtlich, dass noch viel Positives kommen wird.» Wawrinka stellte in Aussicht, mit Davis-Cup-Captain Severin Lüthi Kontakt aufzunehmen, um zu besprechen, ob er anders als ursprünglich geplant Anfang Februar zum Schweizer Team stossen soll, das am 3./4. Februar auf Deutschland trifft. Andernfalls werde er danach wohl in Marseille, Rotterdam und Indian Wells antreten.

