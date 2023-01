Das sagt Novak Djokovic zum Russland-Eklat seines Vaters

Australian Open «Mein Vater wurde von diesen Leuten missbraucht»: Das sagt Novak Djokovic zum Eklat um Russen-Fahne Nachdem er mit einer russischen Fahne mit Konterfei von Wladimir Putin fotografiert worden war, blieb Srdjan Djokovic dem Halbfinal der Australian Open fern. Was sein Sohn Novak Djokovic zum Vorfall sagt. Simon Häring, Melbourne Jetzt kommentieren 27.01.2023, 16.00 Uhr

Novak Djokovic spricht über die Kontroverse um seinen Vater. Bild: Kelly Barnes/AP

Die Drähte zwischen Craig Tiley, dem Turnierdirektor der Australian Open, und der Familie von Novak Djokovic liefen in der Nacht auf Freitag heiss, wie der Serbe am Freitag nach seinem Halbfinalsieg erklärte. Grund dafür:

In der Nacht auf Donnerstag war auf Youtube ein Video aufgetaucht, das zeigt, wie sich Djokovics Vater Srdjan neben einem Mann fotografieren lässt, der auf seinem T-Shirt das Z-Symbol trägt. Dazu hält der Mann die russische Trikolore mit dem Konterfei von Wladimir Putin. Das Symbol der russischen Invasion und die Flagge sind im Melbourne Park verboten.

Srdjan Djokovic (links) posierte am Mittwoch mit Putin-Flagge. Screenshot

Als Reaktion darauf verzichtete Djokovics Vater darauf, dem Halbfinal seines Sohnes bei den Australian Open beizuwohnen. Danach äusserte sich auch der Tennisspieler erstmals zu den Ereignissen vom Mittwoch.

Zunächst stellte Novak Djokovic klar, sein Vater, seine Familie und auch er hätten in den 90er-Jahren mehrere Kriege durchgemacht. Wie sein Vater in seinem Schreiben klargemacht habe, seien sie gegen Krieg und würden nie irgendeine Form von Gewalt oder Krieg unterstützen. «Wir wissen, wie zerstörerisch das für die Familien und die Menschen in jenen Ländern ist.»

Srdjan Djokovic wollte sich bei Anhängern bedanken

Danach erklärte er, wie das Video und die Fotos entstanden seien. Sein Vater habe sich wie nach jedem seiner Spiele bei seinen Anhängern für deren Unterstützung bedanken wollen. Es habe viele serbische Flaggen gehabt und sein Vater sei deshalb davon ausgegangen, sich mit Serben fotografieren zu lassen. «Es ist unglücklich, dass die Situation dermassen eskaliert ist. Er wurde in dieser Situation von diesen Leuten missbraucht.»

Am Freitag überwachte ein erhöhtes Polizeiaufgebot die Geschehnisse im Melbourne Park, wo serbische Fans Djokovics Finaleinzug feierten. Bild: Keystone

Als Familie hätten sie dann gemeinsam entschieden, dass Srdjan Djokovic den Halbfinal nicht in der Rod-Laver-Arena mitverfolgen würde. Anders als seine Mutter Dijana und Bruder Marko. «Ich kann ihm nicht böse sein, weil ich nicht sagen kann, dass es sein Fehler war», sagte Novak Djokovic. Sein Vater habe sich nach dem Vorfall schlecht gefühlt, «weil er wusste, dass das auf mich zurückfallen wird», sagte er. Ob sein Vater dem Final vom Sonntag beiwohnen wird, liess er offen. «Aber ich wünsche es mir.»

Srdjan Djokovic während des Viertelfinal-Spiels seines Sohnes. Bild: Dita Alangkara/AP

Zuschauer vom Viertelfinal wieder im Stadion

Novak Djokovic äusserte zudem die Hoffnung, dass es beim Final keine Zwischenfälle geben wird. «Wir alle wünschen uns, dass die Spieler und Zuschauer sich aufs Tennis fokussieren und diesen wunderschönen Sport zelebrieren.» Mit einem Sieg gegen Stefanos Tsitsipas könnte Djokovic seinen 22. Grand-Slam-Titel gewinnen, mit Rekordhalter Rafael Nadal gleichziehen und wieder zur Nummer eins der Weltrangliste aufsteigen.

Damit dieser Wunsch in Erfüllung geht, müssten auch die Organisatoren der Australian Open in die Pflicht genommen werden. Denn der Mann, der dem Viertelfinal zwischen Djokovic und dem Russen Andrei Rublew mit Z-Symbol auf der Brust beigewohnt hatte und sich später von Djokovic ein Autogramm geben liess, war auch beim Halbfinal wieder im Stadion ...

Dieser Mann wohnte dem Australian-Open-Viertelfinal zwischen Novak Djokovic und Andrei Rublew bei. Bild: James Ross/EPA

