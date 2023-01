Australian Open Stefanos Tsitsipas steht im Final – und wartet auf vergesslichen Novak Djokovic Stefanos Tsitsipas bezwingt Karen Kachanov 7:6, 6:4, 6:7, 6:3 und steht bei den Australian Open zum zweiten Mal im Final eines Grand-Slam-Turniers. Trifft er dort wie 2021 in Paris auf Novak Djokovic? Simon Häring, Melbourne Jetzt kommentieren 27.01.2023, 08.05 Uhr

Stefanos Tsitsipas steht im Final der Australian Open. Lukas Coch / EPA

Nach einem 7:6, 6:4, 6:7, 6:3-Sieg gegen den Russen Karen Kachanov (26, ATP 20) steht Stefanos Tsitsipas zum ersten Mal im Final der Australian Open. 2019 (nach einem Achtelfinal-Sieg gegen Roger Federer), 2021 und 2022 war Tsitsipas in Melbourne jeweils im Halbfinal ausgeschieden.

Gegen Kachanov liegt er im Startsatz zwei Mal mit einem Break vorne – mit 3:1 und 5:3. Dennoch fällt die Entscheidung erst im Tiebreak, das Tsitsipas mit 7:2 deutlich für sich entscheidet. Im zweiten Satz nimmt er dem Russen zum 5:4 den Aufschlag ab und serviert souverän aus.

Als er beim Stand von 5:4 zum Finaleinzug serviert, muss Tsitsipas das Rebreak hinnehmen. Und im Tiebreak vergibt er bei 6:4 zwei Matchbälle. Besser macht es der 24-Jährige im vierten Satz, in dem er schnell mit 3:0 in Führung geht. Nach 3:21 Stunden verwertet er seinen vierten Matchball.

Zum zweiten Mal nach Paris 2021 steht Stefanos Tsitsipas im Final eines Grand-Slam-Turniers. Lukas Coch / EPA

Zweiter Grand-Slam-Final für Tsitsipas

Für Tsitsipas wird es der zweite Grand-Slam-Final. 2021 hatte er nach einer 2:0-Satzführung gegen Novak Djokovic verloren. Der Serbe könnte erneut sein Finalgegner sein. Er trifft am Abend auf den Amerikaner Tommy Paul (25, ATP 35). Djokovic stand in Melbourne bisher neun Mal im Halbfinal, neun Mal erreichte er den Final, neun Mal gewann er den Titel.

Nach seinem Achtelfinal-Sieg gegen den Australier Alex De Minaur war Djokovic ein witziges Malheur unterlaufen, als er sich nicht daran erinnern konnte, dass sein Finalgegner 2021 in Paris Stefanos Tsitsipas hiess.

Als Djokovic sich nicht an den Paris-Final 2021 gegen Tsitsipas erinnert. Australian Open

Es war nicht das einzige Mal, dass der 35-jährige Djokovic sich in dieser Woche vergesslich zeigte. Nachdem er den Vorstoss in seinen 44. Grand-Slam-Halbfinal der Karriere sichergestellt hatte, wurde er gefragt, ob er sich an seine Premiere erinnern konnte. Djokovic glaubte, das sei 2007 bei den US Open gewesen, als er danach im Final gegen Roger Federer verlor.

Djokovic nach seinem Halbfinal-Einzug bei den Australian Open. Australian Open

Tsitsipas ein Sieg von der Nummer 1 entfernt

Tatsächlich stand Novak Djokovic im gleichen Jahr schon bei den French Open (Aufgabe gegen Rafael Nadal) und Wimbledon (Aufgabe im dritten Satz, ebenfalls gegen Nadal) im Halbfinal. Den ersten von inzwischen 21 Grand-Slam-Titeln gewann er ein halbes Jahr später in Melbourne.

Kommt es in Melbourne tatsächlich zum Duell zwischen Tsitsipas und Djokovic, geht es dabei nicht nur um den Titel, sondern auch um den Weltranglistenthron: der Siege wird am Montag den verletzungsbedingt abwesenden Spanier Carlos Alcaraz als Nummer 1 im Ranking ablösen. Zwar hat Tsitsipas zwei der ersten drei Duelle gegen Djokovic gewonnen, seither aber neun Mal verloren. Sein letzter Erfolg gegen Djokovic liegt bereits dreieinhalb Jahre zurück. Damals gewann Tsitsipas in Schanghai.

