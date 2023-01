Australian Open: Liveblog mit allen Spielen und News

08:00 Uhr Montag, 16. Januar

Novak Djokovic sagt Training ab

Rekordsieger Novak Djokovic gibt weiter Anlass zu Rätseln. Nachdem er schon am Sonntag sein Training abgesagt hat, tauchte er am Montag nicht wie geplant um 19.00 Uhr Ortszeit zum Training auf, sondern erst rund anderthalb Stunden später, den linken Oberschenkel dick einbandagiert. Der neunfache Australian-Open-Sieger hatte in der Vorwoche bei seinem Turniersieg in Adelaide mit einer muskulären Verletzung am linken Bein zu kämpfen. Dennoch spielte der 35-jährige Serbe am Freitag einen Schaukampf gegen Nick Kyrgios, der seinerseits am Montag seine Teilnahme absagen musste. Djokovics erste Runde gegen den Spanier Roberto Carballes Baena ist auf Dienstagabend Ortszeit terminiert.