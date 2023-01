Australian Open: Liveblog mit allen Spielen und News

Die wichtigsten Spiele der Startrunde

Die Schweizerinnen und Schweizer.

Am Montag

05.30 Uhr: Viktorija Golubic vs. Petra Martic (Kro)

07.00 Uhr: Stan Wawrinka vs. Alex Molcan (Svk)

07.00 Uhr: Marc-Andrea Hüsler vs. John Millman (Aus/WC)

08.00 Uhr: Jil Teichmann (32) vs. Harriet Dart (Gbr)



Am Dienstag

09.00 Uhr: Belinda Bencic (12) vs. Viktoria Tomowa (Bul)



Weitere Spiele am Montag

01.00 Uhr: Jessica Pegula (USA/3) Jaqueline Cristian (Rum)

01.00 Uhr: Coco Gauff (USA/7) vs. Katerina Siniakova (Tsch)

02.30 Uhr: Maria Sakkari (Gre/6) vs. Yue Yan (China)

04.30 Uhr: Rafael Nadal (Spa/1) vs. Jack Draper (Gbr)

08.00 Uhr: Félix Auger-Aliassime (Kan/6) vs. Vasek Pospisil (Kan)

09.00 Uhr: Iga Swiatek (Pol/1) vs. Jule Niemeier (De)

09.00 Uhr: Stefanos Tsitsipas (Gre/4) vs. Quentin Halys (Fra)

10.30 Uhr: Daniil Medwedew (Russ/7) vs. Marcos Giron (USA)