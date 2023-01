Weshalb Stefanos Tsitsipas gegen Novak Djokovic ein Heimspiel hat

Australian Open Weshalb Stefanos Tsitsipas gegen Novak Djokovic zu einem Heimspiel kommt – und er Genuss in der Erschöpfung findet Der Grieche Stefanos Tsitsipas schultert in Melbourne die Hoffnungen und Sehnsüchte von hundertausenden, die in der Fremde ihr Glück suchten. Auch am Sonntag im Final der Australian Open. Simon Häring, Melbourne Jetzt kommentieren 28.01.2023, 05.00 Uhr

Stefanos Tsitsipas träumt vom ersten Grand-Slam-Titel. Joel Carrett / EPA

«Ubuntu», schreibt Stefanos Tsitsipas nach seinem ersten Finaleinzug bei den Australian Open auf die Kameralinse. Es ist ein Wort der Zulu, einer südafrikanischen Volksgruppe, und es beschriebt ihre Lebensphilosophie. Es steht für Menschlichkeit, Nächstenliebe, Gemeinsinn und die Erfahrung und das Bewusstsein, dass man selbst Teil eines grösseren Ganzen ist. Sinngemäss übersetzt steht das Wort Ubuntu für «Ich bin, weil wir sind».

Es beschreibt den Zustand, in dem sich Stefanos Tsitsipas wähnt. 24-jährig spiele er das beste Tennis seines Lebens. Er sei ein anderer, spiele anders. Seine Mentalität sei anders. Wenn er auf den Platz gehe, dann sei da keine Negativität, sondern unerschütterlicher Glaube an seine Fähigkeiten. Das sei es auch, was sich verändert habe, seit er zum bislang ersten und letzten Mal im Final eines Grand-Slam-Turniers gestanden war – 2021, als er bei den French Open nach 2:0-Satzführung Novak Djokovic unterlegen war.

Djokovic oder Tsitsipas werden die Nummer 1

Nun stellt sich Tsitsipas erneut der grössten Herausforderung, die es im Männertennis derzeit gibt. Er trifft auf Djokovic, der nach einem 7:5, 6:1, 6:2 gegen den Amerikaner Tommy Paul (25, ATP 35) zum 33. Mal im Final eines Grand-Slam-Turniers steht, zum zehnten Mal bei den Australian Open, wo er auch jedes Mal gewann. Tut er es auch diesmal, zieht er mit seinem 22. Grand-Slam-Titel mit Rekordhalter Rafael Nadal gleich und löst den verletzt abwesenden Spanier Carlos Alcaraz als Nummer 1 der Welt ab. Verliert er, übernimmt Tsitsipas als erster Grieche den Thron.

Novak Djokovic steht zum zehnten Mal im Final der Australian Open. Dita Alangkara / AP

Wenn Stefanos Tsitsipas dieser Tage spricht, dann überlegt er zunächst lange, ehe er Antworten gibt, die so liebevoll und reflektiert nur wenige Sportler formulieren. Und wenn es um Tennis geht, wird es unweigerlich philosophisch. Tsitsipas sagt, es gebe zwei Perspektiven, auf diesen Sport zu blicken. «Entweder, alles erschöpft dich unendlich. Jedes einzelne Spiel, jede Aktion auf dem Platz laugt dich aus. Oder es ist ein Genuss und es kümmert dich nicht, ob es erschöpfend ist. Weil es dich erfrischt.»

Als Kind wäre Tsitsipas fast ertrunken

Es gibt eine Geschichte, die erklärt, warum Tsitsipas so überlegt auftritt: 2005 spielte er auf Kreta ein Turnier. Als er und ein Freund sich abends im Meer abkühlen wollten, unterschätzten sie die Strömung. «Beinahe wäre ich ertrunken. Ich war nur einen Atemzug vom Tod entfernt.» Es war sein Vater und Trainer Apostolos, der die Ertrinkenden rettete. «Ein Weckruf». Das Erlebnis habe ihm gezeigt, was wirklich wichtig sei im Leben. «Seither habe ich vor nichts im Leben Angst.» Und genau so spielt er dieser Tage.

Trainer, Vater und Lebensretter Apostolos Tsitsipas. Keystone

Tsitsipas war früh zu Grossem bestimmt. Er war die Nummer 1 der Welt bei den Junioren. Vor seinem 21. Geburtstag hatte er Roger Federer, Rafael Nadal und Novak Djokovic besiegt – als einer von nur 30 Männern und als jüngster unter ihnen. Zwar hat er zwei der ersten drei Duelle gegen Djokovic gewonnen, seither aber neun Mal verloren. Tsitsipas' letzter Sieg liegt bereits dreieinhalb Jahre zurück. Damals gewann er in Schanghai.

Als Kind, so erzählte es einmal Vater und Trainer Apostolos, habe Stefanos keinen Anschluss gesucht und am liebsten er für sich alleine gespielt. «Ich war immer alleine und wurde in der Schule gemobbt», erinnerte sich der heute 24-Jährige einmal. Er ist ein Einzelgänger geblieben, unfreiwillig.

Hoffnungsträger für griechische Diaspora

Früher drehte und bearbeitete Tsitsipas Videos und liess seine Anhänger in seine Welt eintauchen. In einem von ihnen kommen Nelson Mandela und Che Guevara vor. Und dazwischen Tsitsipas. Mit dem Zeigefinger deutet er auf seine Zuschauer und sagt: «Das Leben braucht eine Person wie dich, um die Welt zu verändern.» Oder wie ihn, den hellenischen Einzelgänger, der nun nach dem ersten Grand-Slam-Titel seiner Karriere greift.

Zwar ist Djokovic beim Publikum in Australien beliebt, weil hier viele Menschen mit Wurzeln auf dem Balkan leben. Doch in Melbourne kommt Stefanos Tsitsipas zu einem Heimspiel. Zwei Migrationswellen liessen die griechische Diaspora auf 175'000 Menschen anwachsen: der Goldrausch im 19. Jahrhundert und das Ende des zweiten Weltkriegs. Nur in Athen und Thessaloniki leben noch mehr Menschen mit griechischen Wurzeln.

In Melbourne hat Stefanos Tsitsipas besonders viele Anhänger. Lukas Coch / EPA

Wie viele dieser Menschen hat Stefanos Tsitsipas das von Misswirtschaft geplagte Griechenland früh verlassen, weil er keine Perspektive mehr für sich sah. Im Alter von zehn Jahren ging er nach Nizza, um in der Akademie von Patrick Mouratoglou zu trainieren, in der schon sein Vorbild Marcos Baghdatis, trainierte. Der Zypriote stand 2006 im Final der Australian Open, wo er Roger Federer unterlag. Nun greift Tsitsipas nach dem Titel. Er würde damit sich selbst einen Traum erfüllen. Und vielen Griechen dazu.

